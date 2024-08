- A seguito degli impegni di assistenza verso il gruppo Meyer

Il cantiere navale Neptun di Rostock, di proprietà del gruppo Meyer, ha espresso il proprio consenso all'auspicato aiuto alla storica compagnia di costruzioni navali di Papenburg. Secondo Thomas Behrens, presidente del consiglio di fabbrica, in un'intervista seguita a un incontro del cantiere navale Neptun con l'Agenzia tedesca di stampa, se il Cancelliere promette il sostegno, non può essere ritirato.

I segnali politici dal governo federale e dall'Assia per Meyer Werft sono vitali per il sito di Rostock. "Eravamo sull'orlo, la nostra tensione. Le nubi temporalesche che incombevano su Papenburg e ora si dissipano, incombevano altrettanto su Rostock a causa dei nostri legami strutturali con Papenburg", ha dichiarato Behrens.

Durante l'assemblea del cantiere navale Neptun del lunedì, Bernd Eikens, CEO del gruppo Meyer, Stephan Schmees, futuro direttore del cantiere navale Neptun, e il ministro dell'Economia di MV, Jochen Schulte (SPD), hanno partecipato. Si dice che circa 350 dipendenti abbiano partecipato dal personale.

Behrens ha elogiato pubblicamente il governo dello stato di Schwerin per l'annuncio di contribuire alla costruzione di piattaforme convertibili per l'energia eolica offshore a Warnemünde con garanzie durante l'incontro. Il cantiere navale Neptun e il costruttore belga Smulders hanno optato per la collaborazione su questo progetto. Una parte del cantiere navale Warnow, appartenente all'arsenale navale, fornirà spazio per la produzione.

Despite numerous orders, Meyer Werft faced an existential crisis due to escalating energy and raw material costs. Scholz recently expressed support to the shipyard at a meeting in Papenburg. There are discussions about the federal government and Lower Saxony temporarily taking part in the shipyard, but no financial commitment from MV to the Meyer Group is on the table.

The funding from the federal government and Lower Saxony could significantly aid the Shipping operations at the Rostock site. The financial support could help alleviate the pressures caused by rising energy and raw material costs, potentially saving the Neptun Shipyard from its existential crisis.

