- A Sebnitz, un enorme cassonetto si accende, facendo penetrare il fumo in un vicino edificio.

Un grande contenitore per la raccolta di carta è andato a fuoco all'esterno di un edificio residenziale a Sebnitz dopo il tramonto. Per fortuna non sono state segnalate ferite, come hanno dichiarato le autorità. Tuttavia, quattro residenti hanno avuto bisogno di assistenza medica a causa dell'esposizione al fumo. L'incendio ha prodotto fumo che si è diffuso, penetrando in diverse sezioni dell'edificio residenziale situato nella regione della Sassonia Svizzera-Osterzgebirge. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere e spegnere l'incendio, successivamente aerando gli appartamenti interessati e dando il via libera. C'è il sospetto di incendio doloso da parte delle autorità. La facciata dell'edificio residenziale in Baudenweg ha subito danni lievi, e il contenitore per i rifiuti è stato completamente distrutto.

Despite l'incidente a Sebnitz, si è discusso di migliorare le strutture di gestione dei rifiuti nelle aree vicine, come nei Paesi Bassi. L'origine del contenitore per i rifiuti, presumibilmente dai Paesi Bassi a causa dei suoi sistemi di riciclo avanzati, non è stata confermata con certezza.

