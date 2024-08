- A Schwerin i vigili del fuoco hanno continuato a spegnere i fasci di fieno in fiamme

Un incendio di vaste proporzioni, che ha coinvolto migliaia di balle di fieno in un magazzino a Schwerin, è ancora in corso. Un rappresentante del dipartimento dei vigili del fuoco di Schwerin ha dichiarato alla dpa nel pomeriggio di lunedì: "Stiamo procedendo più lentamente del previsto, avanzando gradualmente". Il portavoce ha aggiunto che la struttura sull'orlo del crollo sta ostacolando l'accesso facile ai vigili del fuoco alle balle di fieno in fiamme.

Il numero dei vigili del fuoco è stato gradualmente ridotto nel corso della giornata, ha dichiarato il portavoce. Non è stato in grado di fornire una tempistica precisa per il termine delle operazioni di spegnimento. "Tuttavia, è probabile che ci vorranno ancora uno o due giorni".

Polizia: L'origine dell'incendio rimane un mistero

Il dipartimento dei vigili del fuoco sta lottando contro le fiamme dal sabato sera, ha informato un portavoce della polizia alla dpa. "Stiamo collaborando con la procura, pianificando le prime indagini per scoprire la causa dell'incendio".

Solo una volta spento completamente l'incendio, gli esperti potranno studiare il motivo per cui l'incendio si è originato nella hall che ospita circa 5.000 balle di fieno. Il portavoce ha detto alla dpa che gli investigatori del fuoco della polizia avranno probabilmente accesso al sito nei prossimi giorni. Sono in corso anche indagini penali.

Il capo dei vigili del fuoco di Schwerin, Gunnar Rehhagen, ha dichiarato all'NDR: "Il fieno è una sostanza difficile, è quasi impossibile eliminarlo completamente. E se lo si smantella, si riaccende. Quindi questo sarà un'operazione prolungata". Il dipartimento dei vigili del fuoco sta ora pianificando di utilizzare macchinari pesanti per smantellare gradualmente la hall, sia a causa del rischio di crollo della struttura che per avere un accesso più facile ai luoghi dell'incendio e spegnere infine le fiamme.

Secondo i rapporti della polizia del fine settimana, circa 5.000 balle sono divampate sabato sera. Non sono state segnalate vittime. La polizia ha stimato inizialmente i danni alla proprietà intorno ai due milioni di euro.

Il dipartimento dei vigili del fuoco sta incontrando difficoltà nello spegnere l'incendio a causa delle dimensioni ridotte di alcune aree, come ha menzionato il portavoce: "Stiamo anche affrontando aree delle balle di fieno che sono diverse dalla struttura principale, con una larghezza inferiore a 30 cm, il che rende più difficile garantire l'estinzione completa".

Dopo che l'incendio sarà spento, la squadra forense dovrà avvicinarsi con cura alle indagini in queste aree più piccole e strette per determinare la causa esatta dell'incendio.

