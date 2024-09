A quest'ora, il film intitolato "I russi in conflitto" viene proiettato al festival

10:51 Ambasciatore Russo Dubita Discussioni di Pace Riguardanti il Conflitto Ucraino

Il diplomatico russo a Berlino, Sergei Nechaev, ha espresso dubbi riguardo a eventuali trattative di pace riguardanti la guerra in Ucraina. Nechaev ha dichiarato a Deutschlandfunk che un accordo di pace è necessario prima di tutto. Solo dopo la presentazione di un piano, la Russia potrà determinare la sua posizione in merito. Nechaev ha menzionato le dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista estiva di ZDF, dove aveva sostenuto la necessità di rapidi progressi verso la pace. "Si terrà sicuramente un'altra conferenza sulla pace," aveva dichiarato Scholz.both he and Ukrainian President Zelensky agree that Russia should be included in this conference too.

10:31 Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite per Aiutare l'Ucraina Durante l'Inverno

Con numerosi attacchi aerei russi alle infrastrutture vitali, gli esperti temono che gli ucraini potrebbero affrontare un inverno difficile con interruzioni di elettricità, riscaldamento e acqua. Per mitigare questi problemi, la società energetica ucraina Naftogaz si è unita al Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP). L'UNDP aiuterà l'Ucraina a mantenere le interruzioni nell'approvvigionamento della popolazione, tra le altre cose, fornendo generatori a gasolio.

09:55 Oblast di Sumy: 280.000 Persone Senza Elettricità Dopo l'Attacco

Dopo gli attacchi all'oblast di Sumy in Ucraina all'alba con droni Shahed russi, circa 280.000 persone sono attualmente senza elettricità. L'esercito ucraino afferma di aver abbattuto 16 droni, ma quelli che sono riusciti a passare hanno causato danni alle infrastrutture critiche.

09:28 Ucraina Accusa i Russi di Aver Ucciso un Prisoniero di Guerra con una Spada

Il commissario per i diritti umani del parlamento ucraino ha riferito l'esecuzione di un prigioniero di guerra ucraino disarmato con una spada. "I russi hanno ucciso un prigioniero di guerra ucraino disarmato, le cui mani erano legate con il nastro adesivo, con una spada," ha commentato il commissario, scioccato dalla barbarie e dalla sete di violenza dei russi. È stata pubblicata una foto del soldato ucciso in questo modo sui social media quel giorno. La spada utilizzata per l'esecuzione reca l'iscrizione "Per Kursk". I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova pubblicano immagini di soldati ucraini che hanno sopravvissuto alla prigionia russa.

09:02 Comandante Ceceno Parla dell'Offensiva di Kursk

Quando Kyiv ha iniziato la sua incursione nella regione di frontiera di Kursk alla fine di agosto, la leadership militare russa è rimasta in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha espresso ottimismo sul suo canale Telegram: "Rimaniamo tranquilli, gustiamoci i popcorn e guardiamo i nostri ragazzi distruggere il nemico," ha scritto il primo giorno dell'operazione. Da allora, Alaudinow si è affermato come commentatore chiave dell'offensiva di Kursk, con i media russi che diffondono le sue dichiarazioni. Secondo gli esperti consultati dall'AFP, una tale presenza sui media è possibile solo con l'approvazione delle più alte autorità. Come il leader ceceno Ramzan Kadyrov, Alaudinow sembra godere di un insolito grado di libertà di parola. Alcuni ipotizzano che potrebbe essere il successore di Kadyrov, poiché si dice che sia in cattiva salute.

08:42 Germania Invia 100 Milioni di Euro di Aiuti Invernali all'Ucraina

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha annunciato durante la sua visita alla Repubblica di Moldova a Chisinau che la Germania fornirà all'Ucraina altri 100 milioni di euro di aiuti invernali. "L'inverno si avvicina e l'autunno è alle porte," ha detto Baerbock prima di un incontro della piattaforma di partenariato della Moldova nella capitale dell'ex repubblica sovietica. Teme un'altra "guerra d'inverno" iniziata dalla Russia per rendere la vita il più difficile possibile per il popolo ucraino.

08:01 Ucraina Rapporta Attacchi Aerei Russi alle Infrastrutture Energetiche a Sumy

L'Ucraina ha segnalato un altro attacco importante con droni dalla Russia. La difesa aerea ha abbattuto 34 dei 51 droni russi della notte scorsa, secondo quanto riferito dalle forze aeree. Era attiva in cinque regioni. Secondo le autorità locali, le infrastrutture energetiche nella regione nord-orientale di Sumy sono state prese di mira. Sono stati intercettati 16 droni russi e le infrastrutture critiche, comprese le forniture idriche e gli ospedali, sono state collegate a fonti di backup. I team di emergenza stanno attualmente effettuando le riparazioni.

07:37 Ucraina Rapporta 1020 Perdite Russi dal Giorno Precedente

La Russia ha subito 1020 perdite, comprese morti e feriti, dal giorno precedente, secondo lo stato maggiore ucraino. Ciò porta il totale delle perdite russe dall'inizio dell'invasione completa a febbraio 2022 a 635.880. Nel corso delle ultime 24 ore, sei sistemi d'artiglieria e due carri armati sono stati danneggiati o distrutti, insieme a sei veicoli corazzati e 66 droni.

07:10 Kyiv Post: Aeroporto Militare Russo Attaccato da Droni Ucraini

Durante la notte, l'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato apparentemente attaccato da droni ucraini, secondo il Kyiv Post. Le prove video mostrano esplosioni e si ritiene che l'aeroporto ospiti aerei da bombardamento strategici armati di missili che la Russia utilizza per attaccare le città ucraine.

06:35 Capo della NATO Stoltenberg Incoraggia il Dialogo sui Lungimiranti Armi per l'Ucraina

Il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg incoraggia il dibattito globale in corso sull'eventuale autorizzazione all'Ucraina di utilizzare armi occidentali a lungo raggio sul territorio russo. "Ogni alleato ha il potere di prendere tali decisioni, ma è importante che lavoriamo insieme su queste questioni, come sempre facciamo," ha consigliato Stoltenberg alla stazione radio britannica LBC. L'Ucraina ha richiesto questa autorizzazione per prendere di mira i quartier generali, gli aeroporti e le infrastrutture russe da settimane. Riguardo alle preoccupazioni sull'escalation, Stoltenberg ha riconosciuto che non ci sono opzioni prive di rischi nella guerra. "Tuttavia, credo ancora che il più alto rischio sia la vittoria di Putin in Ucraina."

06:13 Meta Arresta la Diffusione Globale della Propaganda Russa tramite RTMeta, proprietario di Facebook, limita la diffusione della propaganda di stato russa attraverso piattaforme come RT a livello globale. RT (precedentemente Russia Today) e le sue entità correlate saranno bandite dalle app di Meta, tra cui Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, come dichiarato da Meta. Dal primavera 2022, RT è proibita nell'UE a causa di campagne di disinformazione legate all'invasione russa dell'Ucraina. Per ulteriori dettagli, visita questo link:

05:33 Lukashenko Concede la Grazia a 37 Condannati in BielorussiaIl leader autoritario bielorusso Alexander Lukashenko ha assolto 37 detenuti. L'Amministrazione Presidenziale di Minsk considera questi prigionieri condannati per "estremismo", un termine spesso utilizzato per screditare i dissidenti bielorussi. Tra i graziati ci sono sei donne e individui con problemi di salute. Non sono stati forniti dettagli specifici sui 37 individui graziati. Negli ultimi due mesi, la Bielorussia ha ripetutamente graziato i prigionieri detenuti per aver opposto il governo. A metà agosto, Lukashenko ha graziato 30 prigionieri politici e altri 30 a inizio settembre. In entrambi i casi, il presidente ha assicurato che i prigionieri avevano espresso pentimento e avevano chiesto perdono.

03:11 Rapporto dell-ONU: la Situazione dei Diritti Umani in Russia Si DeterioraLa situazione dei diritti umani in Russia sta peggiorando, secondo un rapporto dell-ONU. "Ora esiste un sistema strutturalmente imposto e sponsorizzato dallo stato di violazioni dei diritti umani", afferma Mariana Katzarova, nominata dal Consiglio dei Diritti Umani dell-ONU nel 2023 come relatrice speciale sulla Russia. Questo sistema mira a soffocare la società civile e l'opposizione politica, spiega il rapporto. I critici della guerra della Russia contro l'Ucraina e i dissidenti sono sempre più presi di mira. Katzarova stima che almeno 1372 individui siano stati condannati per accuse dubbie e abbiano ricevuto lunghe condanne detentive. In carcere, subiscono torture. I prigionieri politici sono ospitati in celle di isolamento, mentre altri vengono costretti a sottoporsi a trattamenti psichiatrici. Sono menzionati solo quelli di cui Katzarova è a conoscenza; i numeri reali potrebbero essere ancora più alti, ha aggiunto un membro del team.

23:24 La Svezia Assumerà il Comando della Presenza Proposta della NATO in FinlandiaLa NATO sta valutando l'istituzione di una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe assumere il ruolo di guida. Ciò comporta la costruzione di un nuovo modello di forze terrestri multinazionali della NATO (FLF), simile a quelli dei paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen hanno annunciato questo durante una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson ha espresso gratitudine per l'invito della Finlandia a guidare questa presenza, affermando che avrebbe rafforzato la sicurezza complessiva della NATO.

