A prezzi accessibili il carburante E10 sotto gli 1,69 euro: ADAC annuncia riduzione dei costi del carburante

Molti automobilisti sono felici: il carburante E10 costa tipicamente meno di 1,69 euro al litro alle stazioni di servizio tedesche, mantenendo la sua convenienza dell'ultima stagione festiva di due anni fa. Secondo l'ADAC, il diesel attualmente costa in media 1,56 euro al litro, un prezzo che non si vedeva dal giugno 2023.

L'ADAC attribuisce la riduzione dei prezzi del carburante ai prezzi stabili del petrolio per un certo periodo, menzionando la diminuzione della domanda globale, soprattutto nei mercati chiave come la Cina, e la produzione costante di petrolio nei paesi dell'OPEC. Inoltre, il dollaro è attualmente in calo rispetto all'euro.

Tuttavia, è incerto se i prezzi continueranno a diminuire o risaliranno presto. Questo dipende dalle future tendenze dell'economia globale, dai conflitti geopolitici e dai piani di produzione dei principali paesi esportatori di petrolio.

L'ADAC consiglia di fare il pieno tra le 7 PM e le 8 PM o tra le 9 PM e le 10 PM. Interessantemente, i prezzi del carburante alle 7 del mattino aumentano di circa sei centesimi al litro.

