A Pokrovsk, un filmato rivela: "Questo luogo è diventato una città priva di vita"

Per diverse settimane, Pokrovsk nell'Oblast' di Donetsk è sotto pesanti attacchi da parte delle forze militari russe. La maggior parte dei residenti ha già evacuato la zona. Resti delle forze ucraine continuano a resistere, poiché la città ha un'importanza strategica a causa della presenza di importanti linee ferroviarie.

19:25: NATO apre un centro di comando a meno di 200 km dal confine russoLa Finlandia ha annunciato l'istituzione di un centro di comando della NATO a Mikkeli, a meno di 200 km dal confine russo. Da quando ha aderito alla NATO circa 1,5 anni fa, la Finlandia intende inviare un messaggio chiaro alla Russia riguardo alla sua piena appartenenza all'alleanza, nonché sottolineare l'importanza della NATO per la sua difesa nazionale. Il nuovo quartier generale dell'Europa settentrionale per le forze terrestri della NATO sarà istituito a Mikkeli, ospitando diverse dozzine di membri del personale internazionale. Il Comando dell'Esercito Finlandese è già stanziato a Mikkeli, secondo il Ministro della Difesa Antti Häkkänen.

18:51: Trump esprime speranza per la risoluzione del conflitto ucrainoDopo il suo incontro con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a New York, l'ex Presidente Donald Trump ha manifestato un cauto ottimismo riguardo alla fine della guerra. Esprimendo la sua convinzione che il conflitto sarà risolto alla fine, Trump ha ribadito la sua posizione a lungo sostenuta sulla soluzione per la guerra in Ucraina. Trump è stato critico riguardo all'aiuto miliardario degli Stati Uniti a Kyiv, suggerendo un possibile cambiamento di politica se fosse rieletto. Come strenuo critico dell'aiuto degli Stati Uniti e sostenitore di un accordo tra Ucraina e Russia, Trump ha costantemente criticato Zelensky. Prima del loro incontro, Trump ha commentato sulla loro relazione: "Abbiamo un grande rapporto, e sapete che ho un grande rapporto anche con il Presidente Putin". Zelensky ha riconosciuto il suo desiderio di un miglior rapporto con Trump, affermando che la sua speranza era che il loro rapporto superasse quello che avevano con Putin.

17:56: Numero crescente di rifugiati ucraini trova lavoro in GermaniaLa ricerca di lavoro per i rifugiati ucraini in Germania ha registrato miglioramenti significativi, con oltre 8.500 cercatori di lavoro ucraini che hanno trovato un'occupazione nel settembre 20XX. Il Ministro del Lavoro Federale Hubertus Heil attribuisce questo successo al programma "job boost", che supporta i rifugiati nel trovare lavoro dopo il completamento di un corso di integrazione e l'acquisizione di abilità linguistiche di base in tedesco. Secondo i dati di luglio 20XX, circa 266.000 dei 700.000 rifugiati ucraini residenti in Germania hanno trovato lavoro, con 213.000 di loro che contribuiscono all'assicurazione sociale e 53.000 che lavorano in mini-jobs. Sebbene permangano sfide nel riconoscere le qualifiche professionali straniere, il mercato del lavoro per i rifugiati ucraini ha mostrato una crescita significativa.

17:20: Le forze russe guadagnano territorio nel DonbassLe forze russe hanno continuato la loro avanzata nell'Ucraina orientale, catturando altri due insediamenti nella regione del Donbass. Secondo il Ministero della Difesa russo, i villaggi di Marynivka e la città di Ukrainsk sono stati conquistati. Tuttavia, la leadership militare ucraina a Kyiv non ha ancora verificato questa affermazione. La situazione a Marynivka è attualmente descritta come contestata, mentre Ukrainsk è stata segnata come sotto il controllo russo dagli osservatori militari ucraini per diversi giorni. Entrambi i luoghi si trovano nella regione di Donetsk, vicino alle città più grandi di Pokrovsk, Kurakhove e Vuhledar. Negli ultimi mesi, le truppe russe hanno fatto progressi significativi in questa area, mentre le forze ucraine continuano a fare i conti con la scarsità di truppe e rifornimenti.

16:43: Zelensky incontra Trump, condividono un obiettivo comuneIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato l'ex Presidente Donald Trump durante la sua visita negli Stati Uniti, confermando il loro obiettivo comune di porre fine al conflitto in corso in Ucraina. Prima del loro incontro alla Trump Tower, Zelensky ha sottolineato l'importanza di fermare la guerra, mentre Trump è stato un critico persistente dell'aiuto finanziario degli Stati Uniti all'Ucraina, suggerendo la necessità di trattative con la Russia. I critici accusano Trump di allinearsi con la posizione del Presidente russo Vladimir Putin, con alcuni che etichettano la sua posizione come dannosa per l'Ucraina. Questo incontro ha segnato il loro primo incontro in oltre cinque anni, dopo precedenti incontri tra Zelensky e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la Vicepresidente Kamala Harris.

16:02: Kyiv propone tasse di guerra più alte sulla sua popolazioneData una riduzione del bilancio, il Ministro delle Finanze ucraino Serhiy Marchenko ha annunciato i piani per aumentare una tassa di guerra dal 1,5 al 5 percento, prevedendo che ciò genererà circa 1,2 miliardi di euro nel 20XX e 3 miliardi di euro nel 20XX+1. Tuttavia, questo passo è previsto per avere un impatto negativo sull'economia, poiché altre soluzioni finanziarie si sono dimostrate inefficaci. Marchenko ha sottolineato la gravità della situazione, avvertendo che l'Ucraina potrebbe dover compromettere le sue aspettative di aiuti finanziari esteri, poiché il paese ha ricevuto solo circa il 10 percento dell'aiuto richiesto nel primo trimestre. Con circa 34,5 miliardi di euro di finanziamenti esterni attesi per il 20XX+1, Kyiv rimane ottimista riguardo al rafforzamento delle sue risorse finanziarie, sebbene con incertezza sulla stabilità di questi fondi.

15:24: La Norvegia interrompe l'asilo automatico per i rifugiati dell'Ucraina orientaleLa Norvegia non concederà più automaticamente l'asilo ai rifugiati dall'Ucraina orientale. Il governo norvegese esaminerà ora ciascuna domanda caso per caso per le persone provenienti dalle regioni orientali. L'est, che è lontano dalla zona di conflitto, viene generalmente considerato sicuro dalle autorità norvegesi. Dopo l'invasione russa di febbraio 2022, le autorità norvegesi hanno concesso ai ucraini "la protezione collettiva" e hanno concesso loro l'asilo automaticamente. Da allora, la Norvegia ha accolto circa 85.000 ucraini, più di qualsiasi altro paese nordico, secondo gli ufficiali norvegesi.

14:51 Russia si prepara per la nuova leva di coscrittiLa coscrizione russa è prevista per il 1º ottobre, secondo quanto riferito dall'intelligence militare britannica. Tutti i russi in età militare tra i 18 e i 29 anni devono prestare servizio per un anno nell'esercito. Finora, i coscritti non sono stati deployati in Ucraina, ma sono stati inviati nella regione russa di Kursk, da dove le forze ucraine dovrebbero essere respinte. Alcune famiglie russe si sono lamentate che i loro figli sono stati inviati in battaglia con meno di quattro mesi di addestramento. Secondo la legge russa, i coscritti non possono essere deployati in zone di conflitto fino a quando non hanno completato quattro mesi di addestramento e specializzazione.

14:22 Germania ospita incontro con Biden per l'UcrainaL'incontro dei sostenitori dell'Ucraina si terrà alla base aerea dell'Aeronautica militare degli Stati Uniti a Ramstein, in Germania, il 12 ottobre durante la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lo ha annunciato il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit. La Germania ospiterà l'incontro del cosiddetto Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina con gli Stati Uniti. "In questo formato, più di 50 stati si riuniscono per coordinare il sostegno all'Ucraina", ha detto Hebestreit. Non è ancora deciso se il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy parteciperà.

13:56 La Lituania vuole acquistare i carri armati Leopard 2 della GermaniaLa Lituania è interessata all'acquisto dei carri armati Leopard 2 per una nuova divisione dell'esercito. Una decisione è attesa a novembre, dopo l'approvazione del Consiglio per la sicurezza nazionale, ha detto il ministro della Difesa Laurynas Kasciunas. Non ha specificato il numero o la variante dei carri armati coinvolti. La Lituania, paese NATO e UE, confina con l'alleato della Russia, la Bielorussia, e l'exclave russa di Kaliningrad. La Lituania considera il conflitto in Ucraina una minaccia alla sua sicurezza nazionale e sta rafforzando il suo esercito. Una nuova divisione militare, comprese una compagnia di carri armati, viene formata e un battaglione di carri armati tedesco sarà permanentemente stanziato in Lituania.

13:20 Discord potrebbe essere bloccato in RussiaLa piattaforma di comunicazione Discord potrebbe essere bloccata in Russia a breve, secondo un report del quotidiano russo "Kommersant". L'agenzia russa per la regolamentazione dei media sta valutando il blocco di Discord per presunte violazioni della legge russa. Non sono state fatte specifiche accuse nel report. Da inizio mese, alcuni utenti russi hanno segnalato problemi con Discord. Secondo "The Moscow Times", circa 29-40 milioni di persone in Russia usano Discord. La piattaforma è popolare tra i giocatori, gli studenti e i trader di criptovalute.

13:04 Biden si astiene dal sollevare le restrizioni sulle armi per colpire obiettivi in RussiaIl presidente degli Stati Uniti Biden ha promesso un altro pacchetto di aiuti del valore di miliardi di dollari all'Ucraina, ma non solleverà le restrizioni sulle armi fornite dall'Occidente per attaccare obiettivi profondi nella Russia. Secondo il politologo Thomas Jäger, c'è una ragione strategica per questa decisione.

12:36 Cittadino americano accusato di "attività mercenarie" in RussiaSecondo un report dell'agenzia di stampa russa RIA Novosti, un uomo americano di 72 anni è stato accusato di "attività mercenarie" in Russia il 1º ottobre. L'uomo, identificato come Stefan Hubbard del Michigan, vive in Ucraina dal 2014 e viene accusato di aver combattuto per l'Ucraina nel conflitto in corso. Il report non specifica dove o quando Hubbard è stato arrestato.

12:01 Kryvy Rih colpita da un attacco missilisticoI rapporti dall'Ucraina segnalano ulteriori attacchi russi. Un missile ha colpito una stazione di polizia a Kryvy Rih questa mattina, causando feriti e danni. Le squadre di soccorso stanno ancora cercando i sopravvissuti e gli edifici residenziali sono stati danneggiati. Sono stati segnalati anche attacchi russi a Dnipro, dove è stato colpito un impianto industriale, e nella regione di Kherson, dove otto persone sono rimaste ferite negli attacchi aerei russi.

11:27 Possibile incursione di un drone russo nello spazio aereo NATO (edizione Romania)Il ministero della Difesa romeno a Bucarest suggerisce che un drone russo potrebbe aver brevemente violato il suo spazio aereo durante la notte. La durata dell'incursione segnalata è stata inferiore ai tre minuti, nella regione di frontiera. Si ritiene che il drone fosse coinvolto in un attacco a Izmail, una città meridionale dell'Ucraina. Secondo le autorità ucraine, questo attacco è avvenuto all'alba di venerdì, causando tre morti e una dozzina di feriti. L'aeronautica ucraina afferma di aver abbattuto 24 dei 32 droni d'attacco russi durante la notte precedente.

10:57 Fritz: USA forniscono per la prima volta bombe guidate all'UcrainaIl presidente Zelensky si reca negli Stati Uniti per discutere il suo "piano di vittoria" e richiedere ulteriori sostegno militare. Biden accetta di fornire un pacchetto di armi all'Ucraina valutato quasi otto miliardi di dollari. Rispetto alle consegne precedenti, si tratta di un aumento significativo, secondo il reporter di ntv Gordian Fritz.

10:20 Rapporto: le agenzie di intelligence USA prevedono severe rappresaglie se l'Ucraina lancerà missili a lungo raggio contro la RussiaLe agenzie di intelligence degli Stati Uniti prevedono rischi significativi nel caso in cui l'Ucraina lanciasse missili a lunga gittata dell'Occidente contro obiettivi all'interno della Russia. L'approvazione da parte dell'Occidente potrebbe portare a severe rappresaglie, come suggerito da un rapporto riservato citato dal "New York Times". Le agenzie prevedono diverse contromisure russe, che vanno dal sabotaggio e dall'incendio di strutture europee a potenziali attacchi letali contro i punti di supporto militare USA ed europei. Sebbene non si prevedano attacchi russi diretti, sono più probabili operazioni di intelligence coperte. Il "New York Times" riferisce anche che le agenzie di intelligence degli Stati Uniti ritengono che l'Ucraina non abbia missili a lunga gittata sufficienti per influenzare significativamente l'andamento del conflitto. Con un alto rischio e un esito incerto, questa questione presenta una decisione difficile per il presidente degli Stati Uniti Biden.

09:57 Munz su Putin: "Il divieto parziale delle esportazioni di risorse strategiche non avrà un grande impatto sull'Occidente"La Russia minaccia di imporre conseguenze agli Stati Uniti nel caso in cui venisse revocato il divieto sull'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Putin sta valutando di attuare restrizioni sulle esportazioni di risorse strategiche come l'uranio come rappresaglia contro l'Occidente. Il reporter di ntv Munz discute le ragioni e le possibili conseguenze.

08:40 La Marina Ucraina si Interroga sulla Costruzione Russa Vicino al Ponte di CrimeaUna costruzione russa non identificata vicino al Ponte di Crimea sta lasciando perplessa la Marina Ucraina. Secondo la televisione ucraina e il suo portavoce della Marina Dmytro Pletenchuk de "The Kyiv Independent", lo scopo è ancora sconosciuto. "Potrebbe essere un'installazione difensiva, potrebbe essere un nuovo attraversamento," ha detto Pletenchuk, "ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni." Tuttavia, il portavoce della Marina dubita che i russi completeranno la costruzione date le condizioni meteorologiche sfavorevoli. "I russi hanno ripetutamente tentato di installare nuove strutture nello Stretto di Kerch per costruire varie strutture idrotecniche o barriere, ma dopo ogni tempesta, vengono portate via." Il ponte collega la Russia alla penisola di Crimea, che la Russia ha annesso.

08:08 La Città di Izmajil, Vicino al Confine con la Romania, Sotto Attacco, Diversi MortiLa città di Izmajil nel sud dell'Ucraina è stata presa di mira. Tre persone hanno perso la vita nell'attacco con droni russi di questa mattina, come riferito dal governatore dell'Oblast' di Odessa, Oleh Kiper. Tutti le vittime erano anziani, inclusa una donna di 90 anni. Undici altre persone, inclusa una bambina, hanno riportato ferite. Kiper conferma anche danni a edifici e veicoli, nonché diversi incendi. La città di Izmajil si trova sul confine con la Romania, con la foce settentrionale del Danubio che forma il confine.

07:40 Roth: "Serve un Sostegno Militare Europeo Significativamente Maggiore per l'Ucraina"L'esperto di politica estera SPD Michael Roth esorta i paesi europei ad aumentare il loro sostegno militare all'Ucraina. "I maggiori paesi europei devono aumentare significativamente il loro sostegno militare per garantire che l'Ucraina rimanga una nazione libera e democratica," ha detto Roth al "Tagesspiegel". "Ora è il momento di mobilitare tutte le forze per mettere l'Ucraina nella migliore posizione possibile per eventuali trattative." Roth sostiene: "Chiunque voglia porre fine alla guerra il prima possibile deve fornire all'Ucraina ciò di cui ha bisogno." La forza militare e la diplomazia sono strettamente interconnesse. "La Russia sarà disposta a trattare solo se Putin è convinto che una vittoria sull'Ucraina sia impossibile."

07:09 Baerbock: "Senza il nostro sostegno, gli ospedali e i bambini rimangono vulnerabili"La Ministra degli Esteri federale Baerbock difende le consegne di armi all'Ucraina e mette in guardia contro un eventuale calo del sostegno a Kyiv. "L'idea che non ci sarebbe stata alcuna lotta e sofferenza in Ucraina senza armi difensive è tanto semplicistica quanto errata," ha dichiarato Baerbock durante il dibattito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York giovedì. "Se la Russia cessa il suo attacco, la guerra finisce. Se l'Ucraina cessa di difendersi, la guerra finisce per l'Ucraina." Putin ha risposto a un invito a una conferenza di pace con il bombardamento di un ospedale pediatrico. Finché Putin non sarà disposto a trattare, interrompere il nostro sostegno significherebbe "che gli ospedali dell'Ucraina e i suoi bambini sono vulnerabili. Potrebbero seguire ulteriori crimini di guerra, potenzialmente in altri paesi." Baerbock sottolinea che la Russia "ha ripetutamente violato l'inviolabilità dei confini degli stati baltici e della Polonia."

06:45 La Slovenia: "Non Escludere Ancora le Armi di Precisione per Kyiv"Il governo sloveno consiglia di non prendere decisioni affrettate sull'utilizzo di armi occidentali a lungo raggio sul territorio russo, tenendo conto delle riserve tedesche. Il Primo Ministro Robert Golob ha espresso questo punto durante il dibattito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, dichiarando "In generale, non è saggio escludere certi argomenti prematuremente." Ha aggiunto "A questo stadio, tutte le opzioni dovrebbero essere considerate e poi scegliere la più adatta alla situazione attuale." Golob si riferiva all'eventuale utilizzo di missili cruise a lungo raggio. Finora, le grandi potenze come la Germania e gli Stati Uniti hanno mostrato esitazione su questo argomento. Il Cancelliere federale Olaf Scholz ha recentemente dichiarato che non sarebbero state fornite armi a lungo raggio all'Ucraina nemmeno in futuro.

06:11 Baerbock: "Chiediamo all'Iran di Porre Fine all'Aiuto alla Russia"La Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock esorta l'Iran a porre fine a qualsiasi supporto alle ostilità della Russia contro l'Ucraina e a proibire il trasferimento di missili e droni. Il Ministero degli Esteri tedesco ha reso pubblico questo appello sulla piattaforma X. Baerbock ha discusso con il suo omologo iraniano Abbas Araktschi ai margini dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.

06:01 Trump Incontra ZelenskyL'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende incontrare il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky venerdì a New York. L'incontro previsto si terrà nella Trump Tower a Manhattan, secondo Trump. Zelensky, che ha incontrato il Presidente Joe Biden giovedì, ha prolungato il suo soggiorno negli Stati Uniti per incontrarsi con Trump. Prima del suo viaggio negli Stati Uniti, Zelensky aveva espresso l'intenzione di incontrare Trump, Biden e la Vicepresidente Kamala Harris per presentare il suo "piano di vittoria" per concludere la guerra in Ucraina. Leggi di più qui.

04:25 Harris Garantisce il Sostegno a Zelensky e Avverte contro TrumpLa candidata alle elezioni presidenziali USA Kamala Harris garantisce il suo sostegno al presidente ucraino Zelensky e mette in guardia contro una possibile vittoria di Trump, senza menzionarlo esplicitamente. "Il mio impegno con il popolo ucraino rimane saldo. (...) Continuerò a sostenere l'Ucraina e a lavorare per garantire la sua vittoria in questa guerra e la sua sicurezza e prosperità", ha dichiarato Harris durante la visita di Zelensky a Washington. Ha espresso preoccupazione per il fatto che la fine del conflitto non sia sotto il completo controllo dell'Ucraina, poiché ci sono individui negli Stati Uniti che cercano di spingere l'Ucraina a cedere significative porzioni del suo territorio, accettare la neutralità e abbandonare gli impegni con altri paesi. Queste proposte assomigliano a quelle proposte dal leader del Cremlino Putin e possono essere viste come un atto di resa.

02:08 L'Ucraina Rapporta Attacchi a Ovest di KhersonLe forze russe hanno lanciato ripetuti bombardamenti sul villaggio di Tomyna Balka, situato a ovest della città ucraina di Kherson, il giovedì, come riferito dal governatore della regione Prokrudin. Una donna è stata uccisa e un'altra persona è rimasta ferita a causa dell'attacco.

00:55 La Gran Bretagna Pianifica di Inviare Altri Sistemi d'Arteria all'UcrainaIl Regno Unito invierà un altro lotto di sistemi d'artiglieria auto-propulsionati, AS90s, alle forze di difesa ucraine. Dieci di questi sistemi sono già stati forniti e altri sei unità arriveranno nelle prossime settimane, secondo il Ministero della Difesa del Regno Unito.

23:33 L-ONU Lotta per Ottenere Fondi per l'Aiuto Invernale all'UcrainaL-ONU ammette di non avere sufficienti fondi per sostenere gli ucraini quest'inverno, secondo le loro stesse dichiarazioni. "I livelli di finanziamento per organizzazioni come la nostra sono insufficienti per questo periodo dell'anno", dice Karolina Lindholm Billing, coordinatrice per l'Ucraina dell-UNHCR. L-UNHCR ha attualmente solo il 47% dei fondi necessari per aiutare i milioni di ucraini colpiti o sfollati dal conflitto. Lo scorso anno, a questo periodo, l-UNHCR era finanziato al 70%.

22:13 Biden Promette di Rafforzare l'Aiuto all'UcrainaIl presidente Joe Biden annuncia i suoi piani per aumentare l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina durante il resto del suo mandato. Egli afferma che questo rafforzerà la posizione di negoziazione del governo ucraino. Biden esprime le sue opinioni prima di un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Il mandato di Biden termina a gennaio. Potrebbe essere succeduto dalla vicepresidente Kamala Harris o dal repubblicano Donald Trump, che si prevede ridurrà l'impegno degli Stati Uniti con l'Ucraina.

21:34 L'Ucraina: La Russia Si Prepara ad Intensificare gli Attacchi nella Regione di ZaporizhzhiaSecondo i rapporti dell'intelligence ucraina, le truppe russe si aspettano di intensificare presto le loro azioni offensive nella regione di Zaporizhzhia. Un portavoce delle truppe stanziate nell'Ucraina meridionale ha dichiarato in televisione nazionale, "C'è una tendenza verso l'escalation nel settore del fronte combattente nella regione di Zaporizhzhia". Negli ultimi 24 ore ci sono stati cinque attacchi russi e il portavoce ha indicato che il numero potrebbe aumentare ulteriormente, poiché le informazioni suggeriscono che il nemico sta concentrando gruppi d'attacco vicino al villaggio di Pryiutne. Inoltre, veicoli corazzati leggeri sono stati ricevuti dalla parte russa, ha rivelato il portavoce. "Questo indica la loro preparazione per operazioni offensive".

21:00 Biden Accoglie Zelensky: La Russia Non TrionferàAl

