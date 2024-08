A Parigi, la coppia di Grebe e Wolf ha vinto il secondo posto.

Alla fine, la grande vittoria è sfuggita a Stephanie Grebe e Juliane Wolf nel doppio di ping pong alle Paralimpiadi, ma sono riuscite a conquistare una medaglia d'argento con una prestazione coinvolgente a Parigi. Classificate seconde a livello globale, la coppia tedesca ha affrontato una difficile sfida nella finale del doppio WD14 classe 1, perdendo 1:3 (4:11, 11:9, 8:11, 8:11) contro la coppia cinese favorita di Huang Wenjuan e Jin Yucheng.

Partite con un inizio difficile all'Arena Sud 4, Grebe (36) e Wolf (36) hanno subito un primo setback con il primo set che si è concluso in soli cinque minuti. Tuttavia, hanno dimostrato forza e determinazione dal secondo set, mantenendo un ritmo costante contro la coppia cinese che non ha mai mollato nonostante il forte sostegno tedesco.

La Germania ha festeggiato mentre Grebe e Wolf conquistavano la prima medaglia d'argento per il DBS a Parigi. Il nuotatore Maurice Wetekam aveva già conseguito questo risultato con la sua medaglia di bronzo, segnando il primo successo tedesco.

Superando gli ostacoli

Grebe ha ampliato la sua collezione di medaglie paralimpiche con questa vittoria d'argento a Parigi. Dopo aver ottenuto il quarto posto al suo debutto a Londra, ha vinto il bronzo a Tokyo quattro anni dopo e ha conquistato una medaglia d'argento nella gara individuale a Rio. Wolf, che compete con la paralisi cerebrale, ha fatto il suo debutto paralimpico con questo risultato.

Grebe e Wolf hanno superato numerosi ostacoli sulla strada per la finale. La loro partita di apertura di giovedì ha visto la racchetta di Grebe cadere accidentalmente attraverso il controllo, costringendola a usare una di riserva. La partita successiva contro Morgen Caillaud e Lucie Hautiere è stata ritardata a causa di questo inconveniente.

Into the semi-finals, the Germans were on the brink of elimination, trailing 1:2 with just two points away from victory. The top-seeded Norwegian duo Aida Husic Dahlen and Merethe Tveiten were on the verge of winning. Ma Grebe e Wolf di Berlino (Eisenhuettenstadt) hanno mantenuto la calma e hanno messo in scena una prestazione coinvolgente che li ha portati alla finale del primo evento di doppio di ping pong alle Paralimpiadi dal 1976.

Despite the setbacks during their Paralympic journey, including a racket mishap and a narrow escape in the semi-finals, Grebe and Wolf showcased resilience and secured a spot in the WD14 class 1 doubles final at the Paralympics. Their commendable performance in the final ultimately earned them a silver medal at the Paralympics in Paris, extending Grebe's Paralympic medal collection and marking Wolf's debut with a prestigious honor.

