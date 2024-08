A Parigi, il fuoco dello sport continua a bruciare.

Dopo le Olimpiadi, prima delle Paralimpiadi: Parigi si concede una breve pausa, poi è di nuovo tempo di sport. I Giochi per le persone con disabilità iniziano il 28 agosto, con più di 140 atleti tedeschi che partecipano. Gli investimenti beneficiano anche la capitale francese.

La fiamma olimpica si è spenta, i Giochi sono ufficialmente finiti - ma tra soli 16 giorni Parigi sarà di nuovo animata dallo sport. Ancora una volta una fiamma brucerà, migliaia di atleti si riuniranno per le loro competizioni, incitati da milioni di tifosi. Perché il 28 agosto inizieranno le Paralimpiadi. Circa 4.400 atleti con disabilità da circa 170 nazioni si sfideranno per l'oro, l'argento e il bronzo fino all'8 settembre.

Alcuni paralimpici tedeschi hanno già potuto assaporare Parigi alle Olimpiadi, come le giocatrici di basket Mareike Miller e Svenja Erni, che erano presenti quando le 3x3 basketiste hanno vinto l'oro. Miller aveva giocato con Sonja Greinacher e Marie Reichert in squadre giovanili prima che diversi infortuni al legamento crociato anteriore la rendessero una sportiva invalidante e si lanciasse nel basket in carrozzina. "E ora vedo cosa sono diventate", ha detto entusiasta a ZDF. Miller sa cosa significa avere l'oro al collo. Ha vinto l'oro paralimpico nel 2012, la sua squadra ha vinto l'argento nel 2016 e hanno finito quarte a Tokyo.

A Parigi sono in programma 22 sport, con gli stessi impianti di gara delle Olimpiadi. L'atletica si terrà allo Stade de France, il tennis in carrozzina a Roland Garros, i cavalieri di dressage saranno nel parco del Palazzo di Versailles e i triatleti sono attesi per nuotare nella Senna - anche se c'è probabilmente un punto interrogativo dietro, dato che diversi nuotatori in acque aperte e triatleti hanno dovuto cercare cure mediche dopo le loro competizioni alle Olimpiadi. Ci sarà anche calcio per ciechi, goalball, badminton, boccia, tiro con l'arco, sollevamento pesi, judo, canottaggio, ciclismo, nuoto, tiro, taekwondo, tennis da tavolo, basket in carrozzina, scherma in carrozzina, rugby in carrozzina e pallavolo seduta.

A causa dei diversi tipi e gradi di disabilità, verranno incoronati 549 campioni paralimpici. Sono riconosciute 10 tipologie di classificazione: nanismo, disabilità visiva, amputazione degli arti, disfunzione muscolare, ridotta ampiezza di movimento, differenza di lunghezza delle gambe, ipertonia muscolare, atassia, disabilità intellettiva e atetosi.

Miller era contenta di vedere alle Olimpiadi che le Paralimpiadi sono molto visibili anche in città. Il logo del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) è esposto su un lato dell'Arco di Trionfo e il mascotte accoglie i visitatori in duplicato. Uno dei berretti rossi frigi è indossato da una figura con una gamba protesica.

La squadra tedesca parteciperà a 18 sport, senza che i tedeschi si qualificano per il calcio per ciechi, il goalball, il sollevamento pesi e il taekwondo. Potrebbero ancora essere ammessi atleti individuali e attualmente sono registrati 142 partecipanti tedeschi per Parigi - 65 donne e 77 uomini, più cinque guide che accompagnano gli atleti non vedenti nelle gare di sprint e triathlon e guidano la bicicletta tandem nelle gare su pista. Il partecipante tedesco più anziano è la cavallerizza di dressage Heidemarie Dresing, 69 anni, il più giovane è la nuotatrice Johanna Doehler, 14 anni. Ai Giochi di Tokyo 2021 la squadra tedesca ha vinto un totale di 43 medaglie - 13 d'oro, 12 d'argento e 18 di bronzo - e si è classificata al 12° posto nella classifica delle medaglie.

L'atleta tedesco più famoso è Markus Rehm. Il saltatore in lungo ha già migliorato diverse volte il record del mondo, con l'attuale miglior prestazione di 8,72 metri - solo 23 centimetri sotto il record degli uomini abili di Mike Powell. Rehm, che indossa una protesi sotto il ginocchio destro, ha già vinto quattro ori paralimpici e un bronzo, rendendolo una delle stelle della scena dell'atletica. Il ciclista Michael Teuber ha vinto l'oro cinque volte. Nel frattempo, l'atleta Martina Willing, che ha anche partecipato ai Giochi invernali nel 1994, parteciperà alle sue decime Paralimpiadi. Ha vinto finora un totale di tre ori, cinque argenti e sei bronzi in eventi come il lancio del giavellotto, il lancio del disco, il getto del peso, il biathlon e lo sci di fondo.

Parigi trae beneficio anche dalle Paralimpiadi

Più del 50% dei tre milioni di biglietti sono già stati venduti, si è vantato Tony Estanguet, il capo organizzatore. Chi non può recarsi a Parigi ma vuole seguire le Paralimpiadi può sintonizzarsi sulla TV. ARD e ZDF riferiranno quotidianamente a turno, come ai Giochi olimpici. A causa della cerimonia di apertura, la DFB ha fissato il primo turno della coppa tra Carl Zeiss Jena e i vincitori doppi del Bayer Leverkusen alle 18:00 del 28 agosto, permettendo la trasmissione della cerimonia in seguito. Il 2 e il 4 settembre ci sarà la Paralimpiade in prime time su ARD - il 4 settembre Rehm punterà al suo quinto oro. Altrimenti ci saranno spettacoli quotidiani tra le 11:00 e le 15:00, oltre a dirette streaming nelle biblioteche dei media.

Mentre a Parigi l'attenzione è tutta sugli atleti, i residenti della capitale francese traggono anche beneficio dall'evento, ha dichiarato Andrew Parsons, presidente del CIP. I prossimi Giochi Paralimpici hanno portato a una "rivoluzione" nell'inclusione, ha detto. Non solo i 185.000 persone con disabilità fisiche che vivono in città hanno trovato Parigi più accessibile, ma anche i viaggiatori d'affari e i turisti. Per rendere la metropoli più inclusiva, sono stati investiti 125 milioni di euro. Gli edifici pubblici e i mezzi di trasporto sono stati resi più accessibili, e ora ci sono 10.400 moduli acustici agli incroci critici per le persone con disabilità visive. "I miglioramenti che Parigi ha fatto negli ultimi sette anni sono fantastici", ha elogiato Parsons, ma dovrebbero essere solo l'inizio di un viaggio.

Tuttavia, la metro è ancora un problema, con molte stazioni non accessibili, il che è scomodo anche per le persone con bagagli o passeggini. Miller, che non dipende dalla sedia a rotelle nella vita quotidiana ma i suoi compagni di squadra sì, vede anche questo come un problema. "Nelle arene, tutto è grande, una volta che ci sei, tutti avranno esperienze senza barriere, meravigliose. Ma devi arrivarci prima", ha detto alla ZDF.

Si spera che i tedeschi non lascino che questo li deprima. Si prevedono buone vibrazioni nella Casa della Germania, simile ai Giochi Olimpici. Lo Stade Jean Bouin rimarrà il punto di incontro per la Squadra Germania. Le accoglienze dei vincitori delle medaglie ai Giochi Olimpici hanno già fornito brividi e lacrime di gioia. Questo dovrebbe essere anche il caso durante i Giochi Paralimpici.

