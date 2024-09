A Parigi, c'è la preoccupazione che il sogno di inclusione delle dimensioni nell'industria della moda possa essere giunto al termine.

Da quando ha debuttato nel 2019, il marchio Ester Manas, creato dal duo creativo e coppia Ester Manas e Balthazar Delepierre, è stato celebrato per l'uso innovativo di tecniche di sartoria adattabile. Tecniche come la piegatura e i lacci eliminano la necessità di taglie tradizionali, consentendo a Ester Manas di soddisfare taglie che vanno dalla XS al 3XL.

Nel 2023, il marchio ha ricevuto il prestigioso premio francese della moda, il premio ANDAM, e ha acquisito un seguito tra artisti come SZA, Jorja Smith, Kali Uchis e Beth Ditto, offrendo un refresh rispetto all'ideale snello dominante nella scena della moda parigina.

Tuttavia, durante questo periodo è stata sollevata una questione significativa - che era anche il titolo dello spettacolo della casa e campeggiava sulle magliette. Questo problema, come riconosciuto dal duo di designer dietro le quinte, suggeriva una tendenza più ampia; un calo di interesse e messaggi positivi riguardo all'inclusività delle taglie negli ultimi mesi. "Come persona di taglia più grande", ha detto Manas, "ho notato che la 'benevolenza' è cambiata... La fatfobia quotidiana è riemersa."

Questa tendenza è diventata ancora più evidente nei giorni precedenti allo spettacolo, quando i designer hanno incontrato opzioni di casting limitate per modelle inclusive. "Ci sono state pochissime opportunità per modelle di taglie inclusive durante i casting", ha detto Manas. "Al momento, siamo uno dei pochi marchi che fornisce lavoro a loro."

La coppia ha anche dichiarato che le agenzie di modelle hanno chiesto loro il numero di 'modelle normali' che avevano booked per lo spettacolo, facendo riferimento a modelle con un BMI inferiore. "Il concetto di 'normale' o 'medio' dovrebbe essere rivalutato", ha detto il duo. "Essere magri è qualcosa che viene impresso fin dalla giovane età in Francia, come bere acqua per sopprimere la fame, fumare sigarette per sopprimere l'appetito e saltare il dessert... È un comportamento comune e normalizzato."

Dopo lo spettacolo, i designer hanno espresso la loro sorpresa nel vedere diverse celebrities che in precedenza avevano abbracciato i loro corpi perdere peso nell'ultimo anno. Hanno definito questa tendenza "essere Ozempicked".

Con l'aumento della popolarità di medicinali come Ozempic e Wegovy (noti anche come medicinali GLP-1) negli ultimi due anni, questi farmaci hanno aiutato gli utenti a perdere peso. Goldman Sachs prevede che questi farmaci potrebbero essere utilizzati da fino a 70 milioni di consumatori in tutto il mondo entro il 2028.

L'adozione diffusa di questi medicinali ha portato a conseguenze prevedibili nell'industria della moda e della bellezza, e, a quanto pare, questi effetti sono già avvertiti da Ester Manas.

Lo scorso anno, CNN ha riferito che il numero di modelle di taglie medie e plus size presenti alle sfilate Autunno-Inverno 2023 è diminuito del 24% rispetto alla stagione Primavera-Estate. In modo simile, un rapporto del 2023 sulla inclusività delle taglie condotto da Vogue Business ha trovato che il 95,6% di tutti i look presentati alla stagione Autunno-Inverno 2023 erano nelle taglie U.S. 0-4.

Ester Manas ha riferito di incontrare difficoltà crescenti nella vendita sul mercato all'ingrosso e si è rivolta alle vendite dirette e al modello 'Vedi ora, compra ora', dove i pezzi sono disponibili per il preordino non appena arrivano sulla passerella.

"Numericamente, è evidente che questa 'tendenza' (di comfort personale con la taglia e accettazione sociale dell'inclusività) è regredita", ha detto Delepierre. La coppia ha anche citato domande da parte di giornalisti di moda su come il marchio si adatterebbe ora che la 'tendenza delle taglie plus size' stava svanendo.

"La moda è diventata inclusiva, ma l'inclusività era di moda", ha spiegato Giulietta Canzani Mora, una addetta stampa e conduttrice televisiva vicina al marchio. "Sembrava che l'industria volesse fare la differenza nel mondo, ma sembra non sia questo il caso. Le persone volevano essere assimilate a ciò che è 'fico', che abbracciare l'inclusività delle taglie lo era per un po', non perché sia per il bene maggiore."

Il team di Ester Manas è cauto nel mantenere la visibilità della 'prossima generazione' di donne che hanno guadagnato popolarità durante l'apparente spostamento verso un maggiore inclusività. "Dove andranno ora queste donne - le nostre modelle, membri della comunità e attiviste?" si sono chiesti.

Guillaume Boulez, un stylist che ha vestito modelle, ballerine e ex atlete per Ester Manas, ha fede. "Oltre alla dimensione della taglia, i pezzi di Ester Manas sono potenti e fanno sentire attraenti tutti", ha detto. "È questo che il marchio cerca di fare - empowerment delle donne di qualsiasi taglia." Secondo Delepierre, le donne che vestono sono intelligenti, di successo e esprimono la loro individualità attraverso le loro scelte di moda. "Aspiriamo a instillare fiducia e la libertà di essere viste in loro", ha detto Delepierre.

L'uso innovativo di tecniche di sartoria adattabile, come la piegatura e i lacci, è diventato un aspetto distintivo dello stile unico di Ester Manas, distinguendola nell'industria della moda. Con l'aumento della popolarità dei medicinali che aiutano a perdere peso, c'è stato un cambiamento nella scena della moda, con una diminuzione delle modelle di taglie medie e plus size presenti negli spettacoli.

In risposta al calo di interesse per l'inclusività delle taglie, Ester Manas si è concentrata sulle vendite dirette e sul modello 'Vedi ora, compra ora', dando priorità all'empowerment delle donne di tutte le taglie attraverso i loro potenti e attraenti disegni.

Leggi anche: