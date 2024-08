- A Osnabrück, il nuovo allenatore di Friburgo si arrende vittoriosamente dopo un inizio 4-0.

Epoca post-cristiana di Schuster per SC Freiburg inizia con una vittoria pulita in coppa. SC Freiburg, sotto la guida del nuovo allenatore Julian Schuster, ha vinto 4-0 (2-0) contro il retrocesso VfL Osnabrück nella Bundesliga sabato.

Tuttavia, l'ingresso nel secondo turno della Coppa di Germania non è stato così tranquillo per Freiburg come suggeriscono i gol. Dopo i gol di Lucas Höler (30.) e Vincenzo Grifo (34.), segnati in rapida successione, Freiburg avrebbe potuto essere in vantaggio per 0-3.

Osnabrück ha sprecato le sue occasioni, mentre Freiburg ha capitalizzato: questa è stata la differenza, vista da 15.741 spettatori. Junior Adamu ha segnato altri due gol per SC (73./90+4).

Osnabrück, che ha iniziato la sua terza stagione in terza divisione con due sconfitte, è stato sottovalutato. Già al primo minuto, il 19enne Niklas Niehoff è corso indisturbato verso la porta di Freiburg. Un gol di Erik Engelhardt è stato annullato a causa di un fallo dell'attaccante del VfL (7.).

Il ritorno di Ba-Muaka Simakala ha mancato il gol da vicino (16.). Anche a 0-2, Robert Tesche ha colpito solo il palo con un colpo di testa (39.).

L'allenatore a lungo termine di SC Schuster ha sostituito il suo predecessore Streich quest'estate, dopo aver servito come allenatore di Freiburg per dodici e mezzo anni. A 39 anni, Schuster preferisce riempire i posti vacanti con giocatori interni come allenatore. Ha schierato l'18enne Bruno Ogbus e il 21enne Max Rosenfelder in difesa. Entrambi sono stati allevati nell'accademia giovanile del club.

Tuttavia, i Freiburgers non avevano ancora raggiunto la loro forma in Bundesliga una settimana prima della prima partita contro il VfB Stuttgart. L'interruzione precoce e aggressiva della squadra di terza divisione ha creato problemi a SC Freiburg per un'ora. Lo stile di gioco più offensivo e avventuroso di Schuster si è manifestato di rado. Nonostante le occasioni sprecate di Osnabrück, è stato sufficiente per qualificarsi.

Mentre era impegnato nella sua campagna di Bundesliga, SC Freiburg voleva anche avanzare nella Coppa di Germania. Nonostante il vantaggio di 2-0 all'intervallo, la squadra ha incontrato difficoltà nella seconda metà, portando alcuni a mettere in discussione la sua forma.

Dopo un momento di tensione, Freiburg ha infine garantito il suo posto nel turno successivo della Coppa di Germania con i gol aggiuntivi di Junior Adamu, mantenendo la sua striscia di imbattibilità in competizioni di coppa.

