A Novak Djokovic è stata concessa l'esenzione dal vaccino dopo essere risultato positivo al Covid-19 a dicembre, come dimostrano i documenti del tribunale

Lo sviluppo arriva mentre il numero 1 del mondo del tennis è confinato in una struttura di detenzione temporanea a Melbourne, mentre sta organizzando una disperata sfida legale contro l'annullamento del suo visto in vista del torneo.

"Il 30 dicembre 2021 il signor Djokovic ha ricevuto una lettera dal Chief Medical Officer di Tennis Australia in cui si affermava che gli era stata fornita una 'esenzione medica dalla vaccinazione COVID' in quanto si era recentemente ripreso dalla COVID", si legge nel documento.

Il primo test PCR positivo al Covid di Djokovic è stato registrato il 16 dicembre 2021, e dopo non aver mostrato segni di febbre o "sintomi respiratori" ha successivamente richiesto un'esenzione medica per partecipare agli Australian Open, secondo quanto riportato nel documento del tribunale.

In una lettera datata 7 dicembre, trapelata venerdì ai giornalisti e non verificabile in modo indipendente dalla CNN, sembra che gli organizzatori del torneo abbiano erroneamente informato i giocatori non vaccinati di poter entrare in Australia per partecipare al grande slam.

La lettera informa che un'infezione confermata da Covid-19 negli ultimi sei mesi, insieme a una lettera di accompagnamento di un medico o di un'autorità sanitaria pubblica, sarà considerata una documentazione valida per un'esenzione medica. I giocatori sono stati invitati a presentare le loro richieste entro il 10 dicembre, si legge nel documento.

Le linee guida sembrano contraddire i consigli contenuti in una lettera inviata dal Ministro della Salute australiano Greg Hunt al direttore del torneo Craig Tiley a novembre, in cui si sottolineava che un'infezione da Covid-19 negli ultimi sei mesi non soddisfaceva i requisiti per l'ingresso in quarantena.

I documenti giudiziari pubblicati sabato, che sono stati presentati al tribunale in vista dell'udienza di Djokovic di lunedì, hanno confermato che il 34enne - che in passato si è opposto ai vaccini Covid-19 e ai vaccini obbligatori - non era vaccinato quando è arrivato in Australia il 5 gennaio.

Dopo essere stato interrogato dalle forze di frontiera australiane, il documento afferma che l'esenzione di Djokovic è stata ritenuta non valida ai sensi della legge australiana sulla bio-sicurezza perché la sua "precedente infezione da COVID-19 non è considerata una controindicazione medica per la vaccinazione Covid-19 in Australia".

Una "controindicazione medica" viene concessa in situazioni specifiche in cui un farmaco, una procedura, un vaccino o un intervento chirurgico non dovrebbero essere utilizzati perché potrebbero essere dannosi per la salute di una persona.

Il visto di Djokovic è stato quindi annullato il 6 gennaio alle 4:11 ora locale, in base all'articolo 116(1)(e) del Migration Act, che "consente l'annullamento di un visto qualora il titolare rappresenti un rischio per la salute, la sicurezza o il buon ordine della comunità australiana, o per un individuo all'interno della comunità australiana".

Gli avvocati di Djokovic hanno sostenuto che il nove volte campione degli Australian Open aveva tutte le ragioni per credere che gli sarebbe stato concesso l'ingresso nel Paese, in quanto "era in possesso di un visto non qualificato da alcuna condizione rilevante... aveva ricevuto la certificazione di un'esenzione medica dalle vaccinazioni dall'organizzatore del torneo... e aveva ricevuto dal Dipartimento degli Affari Interni un documento che lo informava di soddisfare i requisiti per l'arrivo senza quarantena".

Il "documento del Dipartimento degli Affari Interni" a cui fanno riferimento gli avvocati di Djokovic riguarda il modulo Australian Travel Declaration (ATD), che deve essere compilato da tutti i passeggeri che arrivano nel Paese almeno 72 ore prima della partenza.

Secondo l'Australian Technical Advisory Group on Immunisation's Expanded Guidance on temporary medical exemptions for Covid-19 vaccines, è possibile concedere un'esenzione ai titolari di visto in alcuni casi di "infezione da SARS-CoV-2 confermata da PCR, in cui la vaccinazione può essere rinviata fino a 6 mesi dopo l'infezione".

Tuttavia, il primo ministro Scott Morrison ha dichiarato giovedì ai giornalisti che Tennis Australia era stata avvisata in una lettera già nel novembre 2021 che i giocatori non vaccinati con una recente infezione da Covid-19 non avrebbero avuto il permesso di entrare nel Paese.

Parlando in una conferenza stampa giovedì, Morrison ha detto che il 34enne "non aveva un'esenzione medica valida" per evitare l'obbligo di vaccinazione per gli arrivi nel Paese.

Il team legale di Djokovic ha chiesto un'ingiunzione urgente contro la decisione delle forze di frontiera australiane di revocare il suo visto. La Corte Federale del Paese ha rinviato a lunedì la decisione se gli sarà permesso di rimanere in Australia o se sarà espulso.

Le foto mostrano Djokovic smascherato durante gli eventi nel giorno in cui i documenti dimostrano che è risultato positivo al test.

Diverse immagini pubblicate dagli account ufficiali della Novak Foundation sui social media mostrano Djokovic, che non indossa la maschera, mentre partecipa a una tavola rotonda di fronte a un pubblico.

Le immagini sono datate 16 dicembre, la stessa data in cui, secondo i documenti del tribunale australiano, Djokovic è risultato positivo al Covid-19. Nessuno degli altri partecipanti indossava la maschera.

Il 17 dicembre, la pagina Facebook dell'Associazione Tennis di Belgrado ha pubblicato diverse foto di Djokovic in posa con un gruppo di giovani durante una cerimonia di premiazione del tennis. Una foto mostra almeno 26 persone, per lo più giovani, che posano con lui. I media locali serbi hanno riportato ampiamente che Djokovic ha partecipato all'evento di premiazione dei giovani.

Lo stesso giorno, Djokovic ha postato sul suo account ufficiale di Instagram una sua foto con una targa.

La didascalia recita: "Un onore ricevere il mio personalissimo francobollo serbo. Grazie al mio generoso Paese per questo raro regalo! Sono umile! Sono entusiasta di condividere che collaboreremo con il Servizio Postale Nazionale Serbo sui progetti della @novakfoundation affinché ogni bambino abbia l'opportunità di frequentare la scuola materna 🙏🏼. Sono grato a tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto. Ora @jelenadjokovicndf e io porteremo a casa alcuni francobolli per i bambini da scrivere a Babbo Natale".

Non è chiaro se Djokovic fosse a conoscenza dei risultati del test prima di partecipare a uno di questi eventi. La CNN ha contattato i rappresentanti di Djokovic per un commento.

Diversi giocatori hanno dato il loro sostegno a Djokovic mentre la saga del visto è ancora in corso, tra cui l'australiano Nick Kyrgios e lo statunitense John Isner.

Nella natia Serbia, invece, la famiglia Djokovic ha inscenato una protesta davanti all'Assemblea Nazionale del Paese a Belgrado all'inizio della settimana. Il padre di Djokovic, Srdjan, ha detto che le autorità stavano tenendo il figlio "prigioniero" - un'affermazione che il ministro australiano degli Affari interni Karen Andrews ha negato.

"È libero di andarsene in qualsiasi momento decida di farlo, e le forze di frontiera lo faciliteranno", ha detto Andrews alla ABC venerdì.

"È responsabilità del singolo viaggiatore assicurarsi di avere tutta la documentazione necessaria per entrare in Australia".

Niamh Kennedy, George Ramsay e Jennifer Hauser della CNN hanno contribuito a questo servizio.

