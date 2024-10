A Norimberga, la squadra di Klose garantisce un trionfo su Ascender.

Tre sconfitte consecutive, ma il FC Colonia riesce a ribaltare la situazione contro l'Ulm promossa: il 1. FC Colonia si libera dalla crisi. Nel frattempo, Miroslav Klose può probabilmente tirare un sospiro di sollievo: il suo 1. FC Norimberga trionfa contro un'altra squadra promossa, il Preußen Münster. Tuttavia, il 1. FC Kaiserslautern non riesce a fermare il declino.

1. FC Norimberga - SC Preußen Münster 3:2 (1:2)

Un soffio di aria fresca per Miroslav Klose: l'allenatore sotto pressione è riuscito a rimettere il 1. FC Norimberga sulla giusta strada nella 2. Bundesliga all'8ª giornata, conquistando una vittoria fondamentale contro il promosso Preußen Münster per 3:2 (1:2). I Franchi rimangono al 10º posto in classifica.

Stefanos Tzimas (8.) ha dato il vantaggio iniziale al Norimberga allo stadio Max Morlock, ma Lukas Frenkert (16.) e Torge Paetow (43.) hanno sorprendentemente portato il Münster in vantaggio. Tuttavia, Caspar Jander (52.) ha ribaltato la situazione con un goal spettacolare in solitaria, e Ondrej Karafiat (80.) ha sigillato il successo con un colpo di testa dopo una decisione del VAR. Il vantaggio iniziale del Norimberga non ha fornito alcuna sicurezza, e la squadra ha mostrato apprensione dalle settimane passate. Hanno mancato precisione in attacco e sono stati un disastro in difesa, causando fischi all'intervallo.

Ma Klose ha trovato le parole giuste all'intervallo, e il Norimberga ha preso il controllo nella seconda metà, giocando con più fiducia. Jander e Karafiat hanno garantito la vittoria nonostante una prima metà di gioco deludente.

SV 07 Elversberg - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (0:0)

Il 1. FC Kaiserslautern porta la sua serie di vittorie ininterrotta alla pausa internazionale. La squadra ha subito una sconfitta per 0:1 (0:0) contro l'SV Elversberg, la terza della stagione, e ora si trova in una striscia di cinque partite senza vittorie. Il Kaiserslautern aveva più possesso palla e migliori opportunità di gol nella prima metà, ma ha mancato il bersaglio nella zona finale. L'Elversberg ha preso il comando nella ripresa e ha segnato con Muhammed Damar (66.), che ha colpito l'angolo inferiore. Fisnik Asllani (49.) aveva precedentemente sprecato un'occasione per dare all'Elversberg il vantaggio.

L'Elversberg ha continuato la sua striscia positiva con un'altra vittoria, mentre il Kaiserslautern, finalista della coppa dell'anno scorso, ora guarda alle sue spalle. Hanno incassato un pareggio a reti bianche contro la Jahn Regensburg, ultima in classifica, l'ultima volta.

1. FC Colonia - SSV Ulm 2:0 (1:0)

Un sospiro di sollievo per il FC Colonia: hanno interrotto la loro serie di sconfitte in casa con una vittoria contro l'SSV Ulm promossa. Il FC ha vinto 2:0 (1:0) per conquistare la seconda vittoria casalinga della stagione, dopo il successo per 5:0 sull'Eintracht Braunschweig del 24 agosto.

Il capitano della squadra Timo Hübers (8.) e Luca Waldschmidt (47.) hanno segnato i goal iniziali per il FC, che ha avuto un uomo in più per gran parte della partita. Il centrocampista dell'Ulm Max Brandt è stato espulso (21') per un tackle di rimessa involontario. Il Colonia si è avvicinato alle prime tre posizioni dopo soli due punti nelle ultime tre partite. I visitatori, che avevano appena vinto le ultime due partite, ora guardano verso la parte bassa della classifica dopo la quinta sconfitta stagionale.

Il goal del 1:0 è arrivato da un corner

Leggi anche: