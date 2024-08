A New York, un uomo dell'Oregon è sotto controllo federale per false minacce di bomba dirette contro istituzioni mediche e centri di cura ebraici.

Domagoj Patkovic, 31enne di Portland, Oregon, è accusato di numerosi capi d'imputazione, tra cui pianificazione e attuazione di minacce legate a esplosivi, cospirazione per trasmettere e inviare messaggi minacciosi e fornitura di informazioni false riguardo agli esplosivi, come riportato in un'indictment presentato dai pubblici ministeri del Distretto Est di New York.

Stando all'indictment, Patkovic avrebbe fatto almeno 6 chiamate telefoniche aggressive e minacciose a ospedali ebraici e a una rete di centri di cura tra maggio e settembre 2021. Durante queste chiamate, Patkovic ha dichiarato di aver piazzato bombe in questi luoghi e ha minacciato di farle esplodere a Manhattan, Queens, Brooklyn e Long Island,oltre a utilizzare espressioni offensivi contro gli ebrei.

Inoltre, secondo i documenti del tribunale, Patkovic ha trasmesso queste chiamate minacciose in diretta ad altri su server che operano sul servizio di social media e messaggistica online Discord.

Il procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Est di New York, Breon Peace, ha dichiarato in una dichiarazione: **"Secondo le accuse, il convenuto e i suoi complici, mossi dall'odio verso gli individui ebrei, hanno preso di mira gli ospedali e i centri di cura ebraici a New York City e a Long Island con false minacce di bomba," mettendo inutilmente in pericolo i pazienti e il personale creando panico e confusione. "La nostra priorità assoluta è garantire la sicurezza della nostra intera comunità e utilizzeremo tutti gli strumenti legali disponibili per perseguire le minacce di bomba e gli incidenti di swatting fino in fondo alla legge."

Gli agenti delle forze dell'ordine locali hanno risposto a diverse delle presunte minacce di swatting di Patkovic e hanno effettuato perquisizioni per bombe in più strutture, come dichiarato in una dichiarazione. Una chiamata di settembre ha portato all'evacuazione parziale e al blocco di un intero ospedale di Long Island, come dichiarato nella dichiarazione. Non sono mai stati trovati esplosivi.

CNN ha cercato un commento dall'avvocato difensore di Patkovic.

Christie Curtis, vice direttore incaricato dell'FBI di New York, ha dichiarato in una dichiarazione: "Tali azioni presunte hanno scatenato una paura inutile e hanno distolto risorse preziose per contrastare un falso allarme. L'FBI non tollererà individui che utilizzano schemi di minacce di bomba false per fomentare i loro sentimenti antisemiti e mettere a repentaglio la sicurezza delle nostre comunità."

Patkovic è previsto per comparire nel tribunale distrettuale degli Stati Uniti dell'Oregon martedì pomeriggio, con i pubblici ministeri che richiedono al giudice istruttore magistrale Youlee Yim Yu di trattenere Patkovic prima del processo, secondo i documenti del tribunale. Se trattenuto, Patkovic verrà quindi trasportato dal Servizio di Marshals degli Stati Uniti a Brooklyn per la sua udienza di accusato in tribunale federale, secondo una fonte.

Se dichiarato colpevole, Patkovic si trova di fronte a una pena potenziale di 155 anni di prigione.

I pubblici ministeri del Distretto Est di New York stanno perseguendo aggressivamente il caso contro Domagoj Patkovic, in quanto credono che egli rappresenti una minaccia per la comunità degli Stati Uniti a causa delle sue accuse.

Data la gravità di queste accuse, il Servizio di Marshals degli Stati Uniti è stato ordinato di trasportare Patkovic dall'Oregon a Brooklyn per la sua udienza di accusato in tribunale federale.

Leggi anche: