Notizie salienti

A Muirfield è stato vietato di ospitare il British Open dopo aver rifiutato l'iscrizione alle donne

Muirfield mantiene l'iscrizione per soli uomini

Gli è stato detto che non può ospitare di nuovo il British Open

Una delle due sedi dell'Open che ancora esclude le donne

Royal Troon sta consultando i suoi membri

Al campo scozzese, che ha ospitato l'ultima volta il British Open nel 2013, è stato detto che non sarà preso in considerazione come sede del più antico torneo di golf a meno che non permetta alle donne di iscriversi.

Con 750 membri del Muirfield aventi diritto al voto, non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi necessaria per un cambiamento, il che ha provocato la risposta del Royal & Ancient (R&A), che organizza il British Open.

"Il R&A ha preso in considerazione la decisione odierna per quanto riguarda l'Open Championship", ha dichiarato in un comunicato. L'Open è uno dei grandi eventi sportivi del mondo e in futuro non organizzeremo il campionato in una sede che non ammette le donne come membri".

"Considerato il calendario dell'Open, ci vorrebbero alcuni anni prima che Muirfield venga preso in considerazione per ospitare nuovamente il campionato. Se la politica del club dovesse cambiare, riconsidereremmo Muirfield come sede dell'Open in futuro".

Mentre le altre sedi del British Open, il Royal & Ancient Club di St. Andrews e il Royal St. George's, hanno entrambe ammesso membri donne negli ultimi anni, il campo di East Lothian ha scelto di non seguire l'esempio dopo un processo di consultazione durato due anni.

L'R&A è stato pesantemente criticato per aver utilizzato Muirfield, che ha ospitato 16 British Open, come sede ospitante nel 2013 a causa della politica di adesione del club. Fondato nel 1744 a Leith, un quartiere portuale di Edimburgo, si è trasferito nell'attuale sede di East Lothian nel 1891.

Una battuta d'arresto per il golf

La decisione dei soci di Muirfield sarà una battuta d'arresto per gli organizzatori del gioco globale, che hanno subito crescenti pressioni per abbandonare quella che è considerata un'arcaica politica di un solo genere.

L'R&A ha abbandonato la sua politica di iscrizione per soli uomini che durava da 260 anni nel 2014, mentre il Royal St. George's ha seguito l'anno scorso ammettendo le donne per la prima volta in 128 anni.

Muirfield e Royal Troon sono le due sedi tradizionali che ospitano il British Open ad essere ancora domini per soli uomini.

Tuttavia, il Royal Troon, che ospiterà l'evento di quest'anno e che attualmente ha club separati per uomini e donne, sta consultando i membri sull'opportunità di effettuare un cambiamento.

LEGGI: Il "Tiger-esque" Day vince il Players Championship

LEGGI: Il torneo da 10,5 milioni di dollari in crisi d'identità

Dall'altra parte dell'Atlantico, nel 2012 l'Augusta National ha permesso alle donne di entrare a far parte del prestigioso club statunitense per la prima volta in 80 anni.

Augusta, che ospita il Masters, ha affrontato anni di proteste e il Presidente Obama ha fatto pressione sull'organizzazione. L'ex Segretario di Stato americano Condoleezza Rice e la finanziera della Carolina del Sud Darla Moore sono state le prime donne a essere ammesse come membri.

Il Muirfield dovrebbe ammettere le donne? Dite la vostra sulla pagina Facebook di CNN Sport

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com