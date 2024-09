A Mosca, a una sola persona a ore 12:20, si presta attenzione.

Giugno vede una conferenza sulla pace saltare la Russia, ma il Cancelliere Scholz segnala una possibile chiacchierata con Putin. Tuttavia, come risponde il Cremlino? Il Ministro degli Esteri russo, Lavrov, mostra manovre diplomatiche, ma non con l'Europa, come riferito dal corrispondente di ntv Munz.

11:50 Orario di Kyiv: la Russia aumenta l'uso di armi chimicheLe autorità ucraine avvertono dell'uso di armi chimiche da parte delle truppe russe in Ucraina. Il comando delle forze ucraine condivide su Facebook che le forze russe hanno utilizzato 447 munizioni cariche di sostanze chimiche solo ad agosto e un totale di 4.035 volte tra il 15 febbraio 2023 e il 24 agosto 2024. Le forze ucraine accusano anche le truppe del Cremlino di accumulare agenti chimici proibiti e di utilizzare composti tossici non identificati. Dichiarano: "La Russia sta violando sfacciatamente le regole della guerra e sta disattendendo le convenzioni e gli impegni previsti dalla Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche."

11:19 Ufficio del Presidente a Kyiv: benvenuti gli attacchi ai depositi russiIl capo dell'Ufficio del Presidente ucraino sottolinea la richiesta degli alleati occidentali di autorizzare colpi ai depositi militari russi profondamente all'interno del loro territorio. Andriy Yermak spiega la necessità di attaccare i depositi di missili russi, dicendo: "La difesa non è un'escalation". Inoltre, afferma che l'uso di armi occidentali previene il terrore all'interno dell'Ucraina, esprimendo questo concetto su Telegram. I governi occidentali sono stati riluttanti ad approvare l'uso delle armi fornite all'Ucraina sul suolo russo, temendo un'escalation del conflitto.

10:53 Vittime e danni - la Russia bombarda l'Ucraina con numerosi droni e missiliGli attacchi dei droni e dei missili russi hanno causato almeno tre feriti, secondo le autorità locali. Diversi edifici sono stati danneggiati e sono scoppiati incendi, secondo le fonti. La difesa aerea ha abbattuto 38 dei 46 droni russi durante l'attacco notturno, secondo il comunicato stampa dell'aeronautica su Telegram. La Russia ha anche lanciato due missili come parte del suo attacco. L'attacco ha preso di mira le strutture energetiche in otto regioni ucraine, secondo il ministero dell'energia ucraino, causando interruzioni alle linee ad alta tensione e alle stazioni di trasformatore.

10:27 La fine dello status di modello - il commissario per i diritti dei bambini di Putin si sposa con un oligarcaIl commissario russo per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova, un tempo rappresentava l'epitome della donna russa. Dal 2003 era con un prete ortodosso e nei media propagandistici la coppia parlava di valori tradizionali, credenze cristiane e le loro esperienze nell'allevare molti figli. Era stata anche incriminata dalla Corte penale internazionale nel 2023, insieme al capo del Cremlino Vladimir Putin, per il rapimento di bambini dall'Ucraina. Tuttavia, le sue affermazioni di credenze conservatrici e devotion al marito sembrano ora dubbie. Nel fine settimana, si è sposata con l'oligarca Konstantin Malofeev, con cui aveva una relazione da qualche tempo, secondo l'organo di stampa indipendente Verstka. Anche se la relazione rimane relativamente tradizionale, poiché Malofeev è il fondatore della TV cristiana vicina al Cremlino Tsargrad TV e un sostenitore della monarchia e della guerra russa.

09:59 Mosca soffre di attacchi di droni ucrainiGli attacchi dei droni ucraini a Mosca hanno causato la morte di una donna, secondo il governatore della regione. Le immagini mostrano esplosioni in aree residenziali. Le fonti russe segnalano anche l'intercettazione di 144 droni.

09:32 La Russia avvia gli esercizi navali 'Oceano-2024'La marina russa ha avviato le manovre 'Oceano-2024', che coinvolgono oltre 400 navi da guerra, compresi i sottomarini, e più di 90.000 personale di unità navali. Il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato gli esercizi che si svolgono nel mar Baltico, nell'oceano Artico, nel mar Caspio e nel mar Mediterraneo, dove la Russia ha una base nella città portuale siriana di Tartus.

09:10 Due morti in un incendio in una pipeline di petrolio a OrenburgDue persone sono morte a causa di un incendio in una pipeline di petrolio nella regione russa di Orenburg, secondo l'agenzia di stampa TASS. Un'indagine sulla causa dell'incendio è già in corso, mentre il momento esatto rimane incerto. Sono circolati rapporti non verificati dell'incidente su alcuni canali Telegram russi lunedì.

08:43 I negoziati sono in standby - la RussiaLa Russia si rifiuterà di partecipare ai negoziati con l'Ucraina fino al ritiro delle sue truppe dai territori russi, secondo il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, come riferito dall'agenzia di stampa TASS. In precedenza, il portavoce del Cremlino Peskov aveva rifiutato di discutere i negoziati.

08:14 Gli aeroporti russi riprendono le operazioniGli aeroporti di Mosca - Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo - hanno ripreso le operazioni, secondo l'autorità aeronautica russa Rosaviatsiya. I voli erano stati sospesi a causa degli attacchi dei droni ucraini nella regione di Mosca.

07:43 Scholz stabilisce i requisiti per l'impegno della Russia nei negoziati di paceIl cancelliere tedesco Olaf Scholz ha collegato l'eventuale coinvolgimento della Russia in una conferenza sulla pace ucraina a determinati prerequisiti. Durante un incontro dell'SPD lunedì sera, ha sottolineato la necessità di un sostegno militare all'Ucraina contro l'aggressore russo e di un'esplorazione di un modo per uscire dalla situazione bellica attuale. Condivide il desiderio del governo ucraino di un'altra conferenza sulla pace con la partecipazione della Russia, ma afferma che un simile tentativo non avrebbe successo se il partecipante stesse contemporaneamente proclamando l'intenzione di continuare ad attaccare. Scholz si riferiva al presidente russo Vladimir Putin, che apertamente esprime il desiderio di ulteriori territori ucraini per la pace. "In questa situazione, ciò che è importante in politica è la trasparenza, la fermezza e il coraggio. È ciò che serve per garantire la pace e la sicurezza in Europa", sottolinea il Cancelliere.

07:18 Fico accusa l'esercito ucraino di fascismo - Kyiv respinge

06:56 Il Governatore Russo Aggiusta il Conto delle Vittime

Il governatore regionale russo Andrei Vorobyov ha riferito in un post su Telegram che una donna è morta e tre civili sono rimasti feriti in un attacco con drone ucraino su Mosca. Inizialmente, aveva riferito la morte di un bambino (vedi entry alle 06:02), ma in seguito ha chiarito di non aver potuto confermare la morte del bambino. Secondo lui, 43 persone sono attualmente rifugiate in strutture temporanee.

06:25 Greenpeace Indagherà sui Crimini Ambientali Comessi dalla Russia

Greenpeace sta riaprendo un ufficio a Kyiv con l'obiettivo di accelerare i progetti di ricostruzione in Ucraina e indagare e documentare i crimini ambientali causati dall'invasione russa, ha rivelato l'organizzazione ambientalista. Sta già collaborando con organizzazioni ambientali locali per questo scopo. "Il nostro obiettivo è facilitare la ricostruzione sostenibile dell'infrastruttura sociale dell'Ucraina utilizzando l'energia pulita del sole e del vento", ha dichiarato la nuova responsabile dell'ufficio, Natalia Goshak. Greenpeace ha ripetutamente sottolineato i danni ambientali in Ucraina causati dall'invasione russa. Ad esempio, l'organizzazione sta monitorando la situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dalla Russia.

06:02 La Russia Conferma la Morte di un Bambino nella Regione di Mosca

I resoconti russi indicano che un bambino è morto in un attacco con drone ucraino nella regione di Mosca. Il governatore regionale Andrei Vorobyov ha dichiarato su Telegram che almeno 14 droni ucraini sono stati intercettati nella regione della capitale durante la notte. Uno di questi droni ha causato un incendio che sta attualmente being spento dai vigili del fuoco. "Purtroppo, un bambino di nove anni è morto", ha aggiunto Vorobyov. Almeno una persona è rimasta ferita quando un altro drone è stato abbattuto nella regione della capitale, poiché il proiettile è caduto su un edificio residenziale. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin aveva inizialmente dichiarato che 11 droni erano stati intercettati vicino alla capitale russa.

04:36 Russia: Detriti di Drone Caduti su Impianto Energetico

I detriti di un drone distrutto dai sistemi di difesa aerea russi nella regione di Tula sono caduti su un impianto energetico, secondo l'agenzia di stampa russa TASS. "Non ci sono stati feriti", ha citato TASS le autorità di Tula. Il processo tecnologico e l'approvvigionamento di risorse per i consumatori sono rimasti invariati. La situazione è sotto controllo.

03:29 L'Ucraina Attacca Mosca con Droni

Dopo che due droni ucraini sono stati abbattuti sopra il distretto di Domodedovo a Mosca, i servizi di emergenza sono stati inviati sul luogo dell'incidente, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Sobyanin non ha menzionato danni o vittime. Il distretto di Domodedovo, a circa 50 chilometri a sud del Cremlino, ospita uno degli aeroporti più grandi di Mosca.

02:17 La Difesa Aerea Russa Abbatte un Drone Diretto Verso Mosca

Le unità di difesa aerea russe hanno distrutto un drone diretto verso la capitale russa, Mosca, ha annunciato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. "Secondo le informazioni iniziali, non ci sono danni e vittime dove sono caduti i detriti", ha detto Sobyanin su Telegram. Non è stato fatto alcun comunicato dalla parte ucraina.

00:12 Zelensky Ringrazia la Svezia per il Nuovo Pacchetto di Aiuti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato la Svezia per un pacchetto di aiuti alla difesa del valore di 445 milioni di dollari. "Questo significativo aiuto, che include sistemi di difesa aerea, armi anticarro e contributi finanziari per coprire le immediate esigenze dell'Ucraina, rafforzerà le nostre capacità difensive", ha dichiarato Zelensky su Twitter. Secondo i resoconti svedesi, il pacchetto include anche parti di ricambio per i caccia Gripen per prepararsi a una possibile futura consegna degli aerei.

22:17 Il Ministero degli Esteri: la Russia è una Minaccia Maggiore per la Tranquillità, Direttamente al Confine Orientale della NATO

Dopo che i veicoli aerei senza equipaggio russi hanno violato lo spazio aereo di Latvia e Romania, il Ministero degli Esteri tedesco etichetta la Russia, sotto la presidenza di Vladimir Putin, come "la maggiore minaccia per la tranquillità e la stabilità" direttamente al confine orientale della NATO. "Purtroppo, la Russia di Putin è attualmente la principale minaccia per la tranquillità e la stabilità direttamente al confine orientale della NATO", ha dichiarato il ministero su D. "Questo è stato evidente non ultimo attraverso gli incidenti recenti dei veicoli aerei senza equipaggio in Romania e Latvia". Il Ministero degli Esteri sta collaborando con i suoi partner nazionali e sta loro accanto.

21:42 La Casa Bianca non può Confermare i Rapporti sulle Consegne di Missili Balistici Iraniani alla Russia

L'amministrazione degli Stati Uniti non può confermare i rapporti secondo cui l'Iran ha fornito alla Russia missili balistici, secondo John Kirby, portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti.

21:28 Zelensky Premia l'Attuazione Rapida degli Impegni di Aiuto dell'Occidente

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha premuto per l'attuazione rapida degli impegni di aiuto con l'Occidente. "La traiettoria della guerra dipende dalla qualità della logistica nelle consegne e dal rispetto di tutte le promesse dei partner", ha dichiarato nel suo messaggio video serale. Le armi e l'equipaggiamento devono essere consegnati in tempo per essere efficaci. "Ciò che è necessario a settembre deve raggiungere le nostre truppe a settembre".

20:52 Prominente figura dell'opposizione russa consiglia di non concedere a Putin un'uscita soddisfacente dal conflitto in Ucraina

Il politico dell'opposizione russa Vladimir Kara-Mursa consiglia all'Occidente di non permettere al presidente russo Vladimir Putin un'uscita "soddisfacente" dal conflitto in Ucraina. "È fondamentale che Vladimir Putin non esca vittorioso dalla guerra contro l'Ucraina", dice Kara-Mursa. "È fondamentale che Vladimir Putin non trovi un'uscita soddisfacente da questo conflitto in Ucraina". Circa un mese dopo il suo rilascio in uno scambio di prigionieri, Kara-Mursa riconosce che "la stanchezza" per la guerra prevale nelle società occidentali. Tuttavia, Putin deve "essere sconfitto". Aggiunge: "Se, tragicamente, il regime di Putin fosse permesso di rappresentare l'esito di questa guerra come una vittoria e rimanere al potere, staremo parlando di un altro conflitto o sventura entro un anno o diciotto mesi".

Le autorità ucraine continuano ad accusare le forze russe di utilizzare agenti chimici proibiti e di impiegare composti tossici non identificati, suscitando preoccupazione presso la Commissione per la proibizione delle armi chimiche.

In risposta al segnale del cancelliere Scholz su una possibile chiacchierata con Putin, il ministro degli Esteri russo, Lavrov, mantiene il riserbo su qualsiasi prospettiva di impegno diplomatico con l'Europa.

