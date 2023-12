La storia in evidenza

A modo mio o in autostrada: Il credo di Niki Lauda in Formula 1

La leggenda della Formula 1 Niki Lauda ha sfidato la sua ricca famiglia per intraprendere una carriera nelle corse.

L'austriaco ha impressionato il capo della squadra Enzo Ferrari nonostante le critiche alla sua macchina

Dopo un incidente mortale nel 1976, Lauda tornò in macchina dopo soli 42 giorni.

Avrebbe vinto altri due titoli mondiali prima di ritirarsi una seconda volta nel 1985.

Il pilota austriaco di Formula Uno, dopo essersi ripreso da ustioni e lesioni polmonari potenzialmente letali in un terribile incidente in Germania nel 1976, è riuscito a vincere altri due titoli mondiali.

Ma il triplice campione del mondo, morto all'età di 70 anni, non credeva nei miracoli o nel sentimento del grande schermo.

L'austriaco ha costruito la propria eredità sfidando non solo la morte in pista, ma anche la famiglia, i datori di lavoro e gli acerrimi rivali lungo il percorso.

"Vado per la mia strada", ha detto Lauda a The Circuit della CNN nel 2013.

"Grazie a Dio, nello sport ho imparato che non ci sono scuse. È molto semplice, se sei primo, secondo o terzo non c'è discussione.

"Se qualcosa va storto, bisogna guardare prima di tutto a se stessi: cosa ho fatto di sbagliato?

Vedo solo il bianco e il nero, non ho zone grigie e le odio".

Cerco di analizzare, di prendere una decisione, anche se è quella sbagliata, è meglio che non prendere una decisione, perché se non prendi una decisione non scoprirai mai cosa devi fare". "

Pilota anticonformista

Lauda nacque in una ricca famiglia austriaca quattro anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma nonostante fosse cresciuto in un ambiente privilegiato imparò presto che avrebbe dovuto farsi strada da solo nel mondo.

La sua famiglia disapprovava le ambizioni agonistiche del figlio adolescente. Quando Lauda trovò una banca austriaca che sponsorizzasse il suo debutto con la scuderia March F1, suo nonno - che si trovava nel consiglio di amministrazione della banca - bloccò l'accordo.

"Disse: 'Non se ne parla! Se questo è mio nipote, non lo sponsorizzerete", ha raccontato Lauda.

"Mi arrabbiai molto con lui e gli dissi: 'Lasciami in pace, sono affari miei'. Poi ho iniziato a correre a modo mio".

Lauda si è finanziato da solo per arrivare sulla griglia di partenza della F1, debuttando nel 1971 nel Gran Premio d'Austria per la non competitiva squadra March.

La sua decisione di contrarre altri prestiti bancari per finanziare la sua carriera in F1 è stata ripagata alla fine del 1973, quando è stato ingaggiato dalla Ferrari, ma anche in questa nuova era con la squadra più iconica dello sport Lauda ha continuato a fare le cose a modo suo.

"Ricordo il mio primo test a Fiorano", ha ricordato. "Ho guidato per i primi due giri e (il fondatore della squadra) Enzo Ferrari era lì con Piero, suo figlio, a tradurre.

"Ferrari mi disse: 'Allora, ragazzo, cosa ne pensi di questa macchina?

"Io dissi che la macchina era una merda. E Piero disse: "Non puoi dire questo. Non puoi dire a mio padre che la macchina fa schifo perché ti butta fuori. Digli che non va bene, suona un po' meglio".

"Gliel'ha detto e il vecchio si è arrabbiato perché ho criticato una Ferrari".

Fortunato di essere vivo

Lauda si guadagnò presto il rispetto de "Il Commendatore", un sostenitore dell'amore duro che l'austriaco descrisse come "l'uomo più carismatico che abbia mai incontrato in tutta la mia vita".

Nel 1975 ottenne cinque vittorie e conquistò il suo primo titolo mondiale con la casa italiana, ma la stagione successiva il destino intervenne crudelmente.

Al Gran Premio di Germania sul famigerato circuito del Nurburgring, che aveva chiesto ai suoi colleghi di boicottare a causa della scarsa sicurezza, Lauda era in testa alla classifica del 1976.

Uscì dalla gara lottando per la sua vita.

La Ferrari di Lauda esplose in una palla di fuoco dopo un incidente al secondo giro. Fu estratto dalle fiamme con gravi ustioni e danni ai polmoni. La notte stessa, in ospedale, gli fu amministrata l'estrema unzione da un sacerdote.

Tipicamente Lauda vedeva le cose in modo diverso. All'età di 27 anni, ha fatto appello alla sua volontà di ferro per trovare un modo per tornare indietro.

Solo 42 giorni dopo l'incidente in Germania, Lauda era di nuovo nell'abitacolo di una Ferrari e correva per difendere il suo titolo al Gran Premio d'Italia.

È stato un ritorno che ha sfidato i medici e i suoi rivali. Lauda l'ha definita la decisione più coraggiosa della sua carriera in F1.

"Innanzitutto, sapevo del pericolo", ha detto Lauda, che indossava un cappellino da baseball per nascondere le cicatrici lasciate dall'incidente incandescente.

Sono andato ad ogni incidente, anche se non ero coinvolto o non l'ho visto, per capire cosa fosse successo".

"L'incidente non mi ha sorpreso perché sapevo che era pericoloso. Mi sono detto: 'Sono stato fortunato, sono ancora vivo e quindi, visto che sono vivo, che Dio mi aiuti, proviamoci'".

"Questa era la grande sfida... un ritorno. Per me era chiaro che più avrei aspettato, più sarebbe stato difficile, perché le preoccupazioni sarebbero aumentate".

"Dovevo farlo il più velocemente possibile per superare questi problemi e continuare a correre come prima".

Lauda assiste alla gara di Hahnenkamm si il 20 gennaio 2018 a Kitzbuehel, in Austria.

Momenti decisivi

Ma fu un'altra decisione coraggiosa a decidere il titolo di F1 in quella stagione.

Lauda si rifiutò di correre sotto una pioggia torrenziale nel decisivo Gran Premio del Giappone, che consegnò la corona al suo rivale James Hunt.

"Oggi prenderei la stessa decisione", ha detto Lauda nel 2013. "È stato stupido correre".

La storia di quei momenti decisivi è stata trasformata in "Rush", un film del fan della F1 e regista Ron Howard.

Per Lauda, la sua autodeterminazione lo ha guidato per tutta la vita.

Dopo aver vinto un secondo titolo con la Ferrari ed essere passato al team Brabham, lasciò la F1 con due gare ancora da disputare nella stagione 1979.

Lauda disse di essersi "stancato di girare in tondo" e che una nuova carriera come capo di una compagnia aerea lo attendeva.

Tuttavia, un secondo arrivo alla McLaren gli ha portato il terzo e ultimo titolo mondiale nel 1984, prima di un inevitabile secondo ritiro.

Lauda è diventato una voce autorevole ma rispettata nella cerchia ristretta del paddock della F1, dove ha svolto il ruolo di presidente non esecutivo del team Mercedes e di analista televisivo.

Se "Rush" è il film della sua vita, la colonna sonora deve essere "My Way" di Frank Sinatra.

"Non voglio cambiare", ha insistito Lauda. "Continuerò fino alla fine della mia vita in questo modo".

