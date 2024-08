- A Milwaukee, la concorrenza di Harris contro Trump si sta rafforzando.

Kamala Harris, la candidata democratica alla presidenza, sta galvanizzando il suo partito per una stretta corsa alla Casa Bianca. Ha parlato ai suoi sostenitori a Milwaukee, dicendo: "Sappiamo che sarà una corsa serrata fino alla fine. Abbiamo un bel po' di lavoro da fare, ma adoriamo metterci d'impegno, perché il lavoro duro è ciò che porta i risultati". Dopo aver mimato gli applausi del pubblico, ha precisato: "Non abbiamo ancora vinto". Anche se Harris precede Trump nei sondaggi nazionali, il suo vantaggio è generalmente all'interno del margine di errore.

La visita di Harris a Milwaukee non è stata una semplice tappa

Harris è stata recentemente scelta come candidata democratica alla presidenza durante l'incontro del partito a Chicago. Dopo la sua nomina, si è recata a Milwaukee, a circa un'ora di distanza. L'evento si è svolto nella stessa sala dove i repubblicani avevano ospitato la loro convention con Trump circa un mese prima.

Harris ha mostrato fiducia ai suoi sostenitori, guardando all'elezione presidenziale del 3 novembre: "Vinceremo. Ma non possiamo riposare sui nostri allori fino ad allora". Ha messo in guardia: "Non si tratta solo di noi contro Donald Trump. Si tratta di due visioni distinte per il nostro paese". Secondo Harris, i democratici sono concentrati sul futuro, mentre i repubblicani sono fissati sul passato.

Harris ha espresso la sua opposizione a Trump

Mentre il discorso volgeva al termine, Harris ha dichiarato: "Siamo chiari: Chiunque tenti di sabotare la Costituzione degli Stati Uniti non dovrebbe mai essere autorizzato a stare dietro lo scudo presidenziale again". Trump aveva accennato a ignorare la Costituzione degli Stati Uniti quasi due anni fa, citando presunte frodi elettorali nelle elezioni presidenziali del 2020.

Emergenza medica interrompe la procedura

Durante l'impegno di Harris a Milwaukee, è sembrata esserci un'emergenza medica tra la folla. Harris ha interrotto il suo discorso per chiamare un medico e ha chiesto al pubblico di creare un passaggio. Infine, ha fatto il pollice in su, segnalando che la situazione era stata risolta. "Questa è la vera essenza della solidarietà, prendersi cura gli uni degli altri", ha concluso.

Harris aveva pianificato di incontrare i funzionari alla Casa Bianca la prossima settimana per discutere la sua strategia di campagna. Nonostante l'interruzione inaspettata durante il suo discorso a Milwaukee, il suo ottimismo è rimasto intatto, dicendo: "Continueremo la nostra lotta alla Casa Bianca, qualsiasi ostacolo incontreremo".

Dopo la risoluzione positiva dell'emergenza medica, Harris ha espresso la sua gratitudine al pubblico, dicendo: "Despite the hiccups, the unity and support you've shown today at The White House, I mean, in Milwaukee, is truly inspiring".

