A mezzogiorno, la partecipazione elettorale in Turingia rispecchia i livelli delle elezioni del 2019.

In Turingia, la partecipazione sembra essere molto simile a quella delle ultime elezioni parlamentari. Secondo il commissario elettorale dello stato, alle 12 circa avevano votato circa il 32% degli elettori aventi diritto, ma è importante notare che queste cifre non includono gli elettori per corrispondenza. Alle elezioni statali del 2019 la partecipazione era leggermente più bassa, del 31,2%. Questa elezione sembra aver suscitato maggiore interesse rispetto alle elezioni europee e locali che si sono svolte quest'anno, con una partecipazione del 24,3% alla stessa ora.

13:29 Si prevede un'alta affluenza alle urne in SassoniaLa partecipazione alle elezioni statali in Sassonia è prevista essere alta. Alle 12, il 25,8% degli elettori aventi diritto aveva votato, secondo l'Ufficio statistico di stato di Kamenz. Nelle precedenti elezioni statali del 2019 la partecipazione era del 26,2%. Le prime cifre non includono gli elettori per corrispondenza, ma si stima che il 24,6% degli elettori aventi diritto voterà per posta, in aumento rispetto al 16,9% del 2019. Il comitato elettorale dello stato ha riferito che il processo di voto si sta svolgendo senza problemi.

13:11 von Lucke: I risultati delle elezioni potrebbero indebolire la coalizione di BerlinoI risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia non sono ancora stati annunciati. Secondo il politologo Albrecht von Lucke, se il SPD non riuscisse a ottenere un seggio nel parlamento statale, ciò potrebbe essere visto quasi come una catastrofe. In un'intervista a ntv, analizza le elezioni e ne considera le possibili conseguenze.

12:44 La polizia indaga per una minaccia in un seggio elettoraleLa polizia di Gera sta indagando su una minaccia fatta in un seggio elettorale. Un uomo, che indossava una maglietta dell'AfD, è entrato nel seggio per votare la mattina e, quando gli è stato chiesto di rimuovere la maglietta poiché era contro le regole fare propaganda partitica nel seggio, ha obbedito ma poi ha minacciato di tornare a causa del suo trattamento quando ha lasciato l'area del seggio. È stata raccolta una dichiarazione e l'uomo è stato ammonito dalla polizia. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su scritte politiche ("Höcke è un nazista") vicino ai seggi elettorali come danneggiamento criminale.

12:15 Correctiv avverte della diffusione di informazioni falseLa rete di ricerca Correctiv ha lanciato un'allerta su una notizia falsa che circola, secondo cui firmare la scheda di voto protegge dallo spoglio delle schede. In realtà, l'ufficio del presidente delle elezioni federali ha confermato che firmare la scheda di voto potrebbe violare il segreto del voto, rendendo la scheda intera non valida.

11:51 Voigt desidera "relazioni di maggioranza stabili"Il candidato principale della CDU in Turingia, Mario Voigt, ha votato e ha espresso la speranza che molti cittadini della Turingia esercitino il loro diritto di voto e plasmino il futuro del loro stato. Inoltre, ha pregato per "relazioni di maggioranza stabili" che consentano allo stato di progredire nuovamente.

11:25 Sonneberg registra un aumento degli attacchi di estrema destraSonneberg è il primo distretto in Germania a essere guidato da un politico dell'AfD, ma gli attivisti hanno riferito un aumento delle minacce, con molti che si sentono costretti a smettere di lavorare. Inoltre, si ritiene che la frequenza degli attacchi di estrema destra sia aumentata di cinque volte nell'ultimo anno. Gli esperti sospettano un legame con il distretto amministrato dall'AfD.

10:57 Kretschmer tiene un discorso al seggio elettoraleIl ministro presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, considera le elezioni statali nel suo stato federale "probabilmente le più importanti degli ultimi 34 anni". Dopo aver votato a Dresda, ha espresso gratitudine a molte persone che hanno votato diversamente in passato ma che ora hanno scelto "la forza forte al centro borghese", ovvero l'Unione sassone. Cree che questa comprensione unita consentirà loro di formare un governo che serva la loro terra. Negli ultimi sondaggi, il suo CDU è in stretta concorrenza con l'AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "non è sulla scheda"Per il ministro presidente della Turingia, Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni rappresenta "una festa della democrazia" - nonostante il rischio che non possa essere rieletto. In un'intervista a ntv, il politico del partito della sinistra spiega perché non sostiene un governo di minoranza e dubita della competenza del BSW.

09:59 Lo storico disapprova la data delle elezioniLo storico Peter Oliver Loew critica la data scelta per le elezioni statali in Sassonia e Turingia, poiché coincide con l'85° anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. "Chiunque abbia pensato che fosse appropriato tenere le elezioni il 1° settembre non aveva senso della storia", dice il direttore dell'Istituto tedesco-polacco all'editoriale rete Germania (RND). Riguardo all'AfD, classificata come "sicuramente di estrema destra" dai servizi di sicurezza interni in entrambi gli stati, Loew evidenzia: "Ciò potrebbe portare a molto spiacevoli associazioni se a Dresda e Erfurt la

09:05 Kretschmer Accusa "Approccio Frenetico alle Elezioni" della Coalizione del Traffico Oggi è giorno di elezioni in Sassonia e la domanda è: il Ministro Presidente Michael Kretschmer riuscirà a mantenere la striscia vincente della CDU nello stato? In una chiacchierata con ntv, ha espresso le sue opinioni sulla questione dei rifugiati, il governo a semaforo e il conflitto in Ucraina.

08:46 Tutti i Dati delle Elezioni in Turingia È arrivato il momento di decidere: al centro della Germania, la competizione per chi controllerà lo stato federale con i suoi circa 2,1 milioni di abitanti per i prossimi cinque anni. Il partito Alternative für Deutschland (AfD), con Björn Höcke come leader, diventerà la forza più potente in Turingia?

08:24 L'Impatto Potenziale dell'AfD sulla Democrazia I sondaggi indicano: l'AfD è probabile che aumenti significativamente la sua influenza nelle prossime elezioni in Sassonia e Turingia. Secondo un gruppo di ricerca, questo rappresenta una minaccia per le istituzioni democratiche, poiché lo stato di diritto non è altrettanto robusto come molti credono.

08:00 I seggi elettorali in Turingia e Sassonia sono aperti

Oggi vengono eletti nuovi parlamenti statali in Turingia e Sassonia. Secondo i sondaggi, l'AfD è in netto vantaggio in Turingia. In Sassonia, la CDU guidata dal Ministro Presidente uscente Michael Kretschmer e l'AfD sono testa a testa. Le prime proiezioni sono attese non appena i seggi elettorali chiuderanno alle 18. Le elezioni in questi due stati dell'est della Germania fanno da barometro per la coalizione del traffico a Berlino.

Per la corrente coalizione rossa-rossa-verde in Turingia guidata dal Ministro Presidente Bodo Ramelow (Sinistra), non c'è una maggioranza nei sondaggi. Un possibile governo post-elettorale potrebbe essere composto dalla CDU, dall'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e dall'SPD. In Sassonia, rimane incerto se la corrente coalizione di CDU, SPD e Verdi abbia ancora una maggioranza. Kretschmer non esclude un'alleanza con la BSW. La Sinistra rischia di essere esclusa dal parlamento della Sassonia. Lo stesso destino potrebbe toccare ai Verdi e al FDP in Turingia.

