- A Maiorca, uno yacht di lusso tedesco porta alla morte di un pescatore.

Un lussuoso yacht, che sventolava orgogliosamente la bandiera tedesca, ha investito e affondato un modesto peschereccio al largo della costa orientale di Maiorca a una velocità elevata. Purtroppo, uno dei pescatori ha perso la vita in questo incidente, come confermato dalle autorità nei notiziari.

Il motoryacht lungo oltre 20 metri avrebbe proseguito il suo viaggio dopo la collisione con il peschereccio di circa 3 metri vicino a Cala Bona in una sera di venerdì, secondo quanto riportato dai quotidiani locali "Mallorca Zeitung" e "Mallorca Magazin". In seguito, lo yacht è stato trovato ormeggiato a Porto Cristo e il suo capitano è stato sottoposto a indagini.

Inizialmente, un portavoce della polizia ha rifiutato di rivelare l'identità del capitano, citando le indagini in corso. Gli addebiti sospettati sono quelli di omicidio colposo e omissioni di soccorso, come riportato nei resoconti delle notizie.

Di recente, le accuse di un tassista mallorchino brutalizzato fino al ricovero in ospedale da un equipaggio di poliziotti tedeschi hanno scatenato l'indignazione pubblica. Secondo fonti dpa, questi ufficiali, provenienti da Essen, erano in vacanza insieme a Maiorca e sono stati coinvolti nell'incidente. Tuttavia, tutti gli ufficiali hanno ricevuto il permesso di tornare in Germania.

La polizia locale sta monitorando da vicino le indagini sul capitano dello yacht, date le accuse sospettate di omicidio colposo e omissioni di soccorso. Dopo lo scontro tra un tassista mallorchino e un gruppo di poliziotti tedeschi, c'è stata un'attenzione maggiore alle azioni dei turisti stranieri a Maiorca.

