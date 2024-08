- A Maiorca, tedeschi arrestati per aggressione fisica contro i tassisti.

Quattro turisti tedeschi sono stati fermati dalle autorità locali sull'isola spagnola di Mallorca, secondo quanto riferito per aver aggredito un tassista. La vittima ha dichiarato al "Mallorca Zeitung" che questi tedeschi hanno affermato di essere ufficiali di legge tedesche e hanno persino mostrato i loro tesserini.

Gli uomini hanno preso il taxi lunedì sera sulla famosa "Schinkenstraße", la strada principale del divertimento a Ballermann, con l'intenzione di raggiungere il loro hotel nella zona centrale dell'isola, come riportato dal "Mallorca Magazin".

La loro disputa a destinazione è apparentemente degenerata in violenza, secondo la polizia. Uno dei tedeschi ha perso il suo telefono e ha accusato il tassista di furto. Si dice che i turisti abbiano aggredito il conducente.

L'uomo di 71 anni è stato portato in ospedale con diverse fratture ossee. "Pensavo mi avrebbero ucciso", ha detto al "Mallorca Zeitung". "Quando ho chiesto la polizia, hanno detto di essere loro la polizia", ha citato il giornale l'uomo.

Incidente di presunto tentativo di corruzione

Al momento dell'arrivo della polizia in hotel, si dice che uno dei tedeschi abbia tentato di corrompere il tassista e la polizia con denaro per far cadere le accuse. A causa di questo presunto tentativo di corruzione, uno dei tedeschi è stato prima trattenuto, poi i suoi compagni. La polizia ha avviato un'indagine.

Stando alle informazioni della famiglia della vittima, i tedeschi sono stati portati davanti a un giudice che non ha ordinato il loro arresto. Gli uomini hanno lasciato l'isola. Non c'è stata initially conferma ufficiale di ciò.

Despite leaving the island, the incident involving the German tourists in Spain, specifically on Mallorca, has gained significant attention. The men, who had a disputed encounter with a taxi driver, were accused of assault and bribery attempts by the authorities.

