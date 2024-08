A Maiorca, i turisti tedeschi aggrediscono fisicamente i tassisti.

A Mallorca, le autorità spagnole stanno indagando sull'identità di diversi turisti tedeschi che potrebbero essere ufficiali di polizia, dopo una colluttazione fisica che ha lasciato un autista di taxi in ospedale con numerose fratture ossee. Lo scontro è avvenuto durante una serata fuori nella famosa zona di Ballermann. I sospetti hanno affermato di essere ufficiali di legge provenienti da Essen, in Germania, presentando i loro documenti come prova.

Un rappresentante del dipartimento di polizia di Essen ha riconosciuto l'incidente e sta attualmente determinando se gli accusati siano effettivamente ufficiali associati alla loro sede. L'indagine è ancora in corso e non sono state ancora confermate definitivamente le affermazioni degli uomini.

Secondo i resoconti locali, quattro turisti tedeschi sono stati temporaneamente trattenuti a Mallorca dopo aver apparentemente aggredito un autista di taxi. L'autista ha affermato che gli uomini, che hanno presentato i documenti, hanno sostenuto di essere ufficiali di polizia tedeschi.

L'autista di taxi è stato ricoverato con fratture ossee

L'episodio si è svolto lunedì sera mentre i turisti entravano nel taxi in Schinkenstraße, una delle principali strade della zona di Ballermann, con l'intenzione di raggiungere il loro hotel nel cuore dell'isola.

Al momento del loro arrivo sono sorte dispute e uno degli uomini ha accusato l'autista di avergli rubato il telefono. I turisti hanno apparentemente risposto con comportamenti aggressivi e violenza fisica, portando l'autista a essere ricoverato in ospedale con diverse fratture ossee. Una fonte vicina al "Mallorca Magazin" ha riferito che i sospetti hanno lasciato l'isola. La conferma ufficiale è ancora in attesa.

Il portavoce dell'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'incidente, sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale delle forze dell'ordine e il rispetto per le autorità locali. In luce di questo evento, ha invitato le autorità tedesche a condurre un'indagine approfondita per stabilire l'autenticità dell'identità dei sospetti e garantire la responsabilità appropriata.

