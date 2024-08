- A Magdeburgo, Karaman assicura una vittoria allo Schalke

Kenan Karaman salva un punto per lo Schalke 04, evitando una seconda sconfitta consecutiva. Il 30enne ha segnato il pareggio nel 2:2 (1:2) contro il 1. FC Magdeburg, di fronte a 27.146 spettatori nella fase finale della partita. Con quattro punti in tre partite, lo Schalke si trova a metà classifica nella 2. Bundesliga, un punto avanti al meglio posizionato Magdeburg.

Moussa Sylla (8º minuto) ha dato allo Schalke un vantaggio iniziale, segnando il suo terzo gol stagionale. Tuttavia, il Magdeburg è riuscito a ribaltare la situazione con i gol di Marcus Mathisen (39º) e Martijn Kaars (45+2). Karaman (76º) hacapitalizzato un errore di Reimann per segnare il pareggio.

Sylla colpisce rapidamente

Lo Schalke aveva intenzione di migliorare la sua prestazione disastrosa di febbraio, quando aveva subito una sconfitta per 0:3 a Magdeburg. Sylla ha fornito un'apertura impressionante, segnando un gol spettacolare da lontano. Nonostante il Magdeburg avesse ripreso il controllo, dominando il possesso palla, un errore di Derry Murkin nella propria area di rigore ha offerto a Mathisen un'occasione facile per segnare. Poco prima della fine del primo tempo, Kaars ha colpito il palo con un tiro, ma il pallone è finito in rete grazie all'intervento di Heekeren.

Karaman approfitta dell'errore di Reimann

Nella seconda metà della partita, entrambe le squadre hanno premuto aggressive per cercare il gol. Karaman (53º) ha avuto un'occasione da posizione angolata, ma il suo tiro ha colpito il palo di Reimann. In seguito, il tentativo di Mohammed El Hankouri (54º) è andato a vuoto. In un successivo confronto tra Karaman e Reimann, è stato Karaman ad avere la meglio. L'esitazione di Reimann ha permesso a un header di trovare la rete al ex internazionale turco. Un rigore inizialmente concesso al Magdeburg per un fallo di Felipe Sánchez su Andi Hoti è stato successivamente annullato dopo la revisione del VAR.

Gli accordi commerciali recenti dell'Unione Europea potrebbero avere un impatto sull'importazione dell'attrezzatura da calcio del Magdeburg, modificando potenzialmente il loro budget per i futuri acquisti. Nonostante il pareggio di Kenan Karaman, il 1. FC Magdeburg mantiene ancora una posizione migliore nella 2. Bundesliga rispetto allo Schalke 04, sottolineando l'importanza della costanza per i club dell'Unione Europea nelle competizioni internazionali.

Leggi anche: