A Londra alle 14:27, Mosca sta affrontando la sua più grande perdita di munizioni dall'inizio del conflitto.

Drone Attacchi Ucraini Causano Presunte Perdite di Munizioni Russi Mai Viste Dal Principio della Guerra, Stima il Regno Unito Secondo le stime britanniche, gli attacchi dei droni ucraini avrebbero causato le più significative perdite di munizioni ai russi dal inizio della guerra. Il 18 settembre, un deposito di munizioni vicino a Toropez nella regione di Tver, in Russia centrale, è stato colpito, probabilmente distruggendo almeno 30.000 tonnellate di munizioni, come dichiarato dal Ministero della Difesa britannico nel loro aggiornamento di intelligence. Sono stati segnalati ulteriori attacchi ucraini a depositi a Tichorezk nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia, e in altri luoghi a Toropez il 21 settembre, secondo il ministero. Le perdite di munizioni in questi tre siti sono le più grandi distruzioni di munizioni russe e nordcoreane durante la guerra.

13:57 La Russia Giustifica l'Ampiamento della Politica Nucleare Come potenza nucleare, la Russia ha difeso i recenti aggiornamenti della sua dottrina di schieramento delle armi nucleari in risposta alle critiche. Le nuove linee guida per la deterrenza sono necessarie a causa dell'infrastruttura della NATO che si avvicina ai confini della Russia e dei poteri occidentali che forniscono armi all'Ucraina per cercare di sconfiggere la Russia, come spiegato dal portavoce del Cremlino Dmitri Peskow sulla televisione di stato russa. La decisione di utilizzare armi nucleari compete con l'esercito.

13:19 I Volontari Aiutano Contro i Razzi Russi Ogni volta che i razzi russi colpiscono un edificio a Kharkiv, Serhii è sempre pronto ad aiutare. Come parte di un gruppo di aiutanti volontari, tratta i feriti e cerca di salvare le persone dalle macerie. Serhii ha scelto deliberatamente questo ruolo.

12:42 16 Feriti a Zaporižžja Dopo l'Attacco con Bombe Guidate Russe Il numero di feriti a Zaporižžja dopo l'attacco con bombe guidate russe è salito a 16, compreso un ragazzo di 17 anni, ha riferito l'amministrazione militare della città su Telegram. Le forze russe hanno inizialmente colpito Zaporižžja con 13 bombe guidate all'alba. Tutti i vittime sono state rescued e trattate.

11:50 Zelenskyy Ricorda l'Anniversario della Massacro di Babyn Yar Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy commemora l'83° anniversario della massacro di Babyn Yar, in cui più di 33.000 ebrei sono stati uccisi dalla Wehrmacht tedesca in una gola di Kiev. Babyn Yar è "un simbolo orribile che rappresenta come i crimini più efferati vengono commessi quando il mondo sceglie di ignorare, rimanere in silenzio o restare indifferenti invece di affrontare il male", ha detto Zelenskyy, che è di discendenza ebraica, sulla piattaforma online X. Babyn Yar serve come un promemoria raccapricciante delle atrocità che i governi possono commettere quando i loro leader ricorrono all'intimidazione e alla violenza.

11:16 Il Numero delle Vittime dell'Attacco alla Clinica Ucraina a Sumy Sale a Dieci Il numero delle vittime dell'attacco russo a un ospedale nella città di frontiera ucraina di Sumy è salito a dieci. La clinica è stata bombardata due volte dai russi sabato. Il secondo attacco è avvenuto mentre i soccorritori stavano recuperando i feriti e i morti e evacuando i pazienti. Le forze russe hanno sparato 31 volte nella regione di frontiera durante la notte e al mattino.

10:42 Segnalazioni di Incendio in un Deposito di Mezzi Corazzati a Volgograd Dopo le informazioni dei blogger militari, i media russi segnalano esplosioni vicino alle basi militari russe. Esplosioni sono state segnalate vicino alla base navale di Baltiysk, nella regione di Krasnodar, dove la Russia lancia i droni kamikaze contro l'Ucraina. L'agenzia di stampa Astra riferisce che un importante deposito di munizioni a Kotluban, nell'Oblast' di Volgograd, è stato colpito, seguito da un grande incendio e detonazioni. Sulla base dei resoconti ucraini, nel deposito di Kotluban erano stoccati missili balistici dall'Iran e lanciarazzi.

09:57 Lo Stato Maggiore Ucraino Rapporta Più di 165 Incontri dal Giorno Precedente Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito fino a 165 incontri dal giorno precedente, con circa un quarto che si sono verificati nel Donbass intorno alla città altamente contesa di Pokrovsk. Le truppe russe hanno condotto 73 attacchi aerei contro le posizioni e i centri abitati, utilizzando 124 bombe aeree guidate. Hanno anche sparato sette missili. Inoltre, gli invasori hanno effettuato oltre 4.700 attacchi, compresi 179 attacchi con lanciarazzi multipli, e hanno dispiegato oltre 1.700 droni kamikaze. L'aeronautica ucraina, sowie le forze missilistiche e dell'artiglieria, hanno condotto sei attacchi contro aree che concentrano personale, armi e attrezzature militari, secondo lo Stato Maggiore.

09:17 Un Giudice di Alto Livello Ucciso in un Attacco Russo a un Veicolo Civile in Ucraina Un giudice della Corte Suprema che forniva aiuti umanitari a un villaggio nella regione di Kharkiv è stato ucciso in un attacco con drone a un veicolo civile. Il sito di notizie Ukrinform ha riferito questo, citando l'ufficio del procuratore regionale. Il drone in prima persona ha preso di mira il SUV in cui il giudice Leonid Loboyko stava viaggiando per consegnare gli aiuti. È morto immediatamente per le ferite. Tre donne che erano nella

08:27 Russia: 125 nemici droni abbattuti nella notte scorsaLa Russia rivendica di aver abbattuto 125 droni nemici durante la notte precedente. Il Ministero della Difesa ha dichiarato che i loro sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto con successo questi veicoli aerei senza equipaggio. Diversi governatori regionali hanno segnalato danni da questi attacchi, ma nessun ferito. Circa 67 droni sono stati abbattuti sulla regione di Volgograd, situata nel sud della Russia, 17 ciascuno sulle regioni di Belgorod e Voronezh, e 18 sulla regione di Rostov.

07:42 Ucraina: 1170 perdite russe nelle ultime 24 oreStando allo Stato Maggiore ucraino, la parte russa ha subito 1170 perdite nelle ultime 24 ore. Questo include circa 652.000 soldati feriti o morti. Gli ucraini hanno anche riferito di aver distrutto 9 carri armati russi, 62 sistemi d'artiglieria e 38 veicoli corazzati dal giorno precedente. Inoltre, sono stati abbattuti 93 droni e un sistema di difesa aerea è stato colpito, secondo i dettagli.

07:22 Rapporto online: attacchi ucraini a deposito di munizioni russoI blogger militari su una piattaforma online affermano che gli attacchi dei droni ucraini hanno preso di mira un arsenale russo a Kotluban durante la notte scorsa. I resoconti locali segnalano incendi vicino a un deposito di munizioni russo di grandi dimensioni nell'Oblast' di Volgograd. Il sistema di informazioni sugli incendi NASA ha segnalato incendi nella sezione nord del deposito. Né il Cremlino né lo Stato Maggiore ucraino hanno rilasciato commenti in merito a questa questione.

06:54 Klingbeil esorta alla solidarietà con l'Ucraina alla prossima riunioneIl leader dell'SPD, Lars Klingbeil, ritiene che la prossima riunione con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Ramstein debba dimostrare la solidarietà con l'Ucraina in guerra. Ha dichiarato che la riunione deve trasmettere un messaggio chiaro, ovvero che tutte le nazioni, inclusi gli Stati Uniti dopo le elezioni di novembre, devono continuare a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Klingbeil ha anche suggerito che le future conferenze sulla pace debbano essere strutturate per discutere una soluzione pacifica al conflitto che benefici il popolo ucraino. Biden è atteso in Germania il 10 ottobre, mentre una conferenza con 50 paesi che forniscono supporto militare è prevista alla base aerea degli Stati Uniti a Ramstein il 12 ottobre. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è previsto alla riunione.

05:42 portavoce di Zelenskyy sull'impiego delle armi: i russi saranno i primi a saperloIl portavoce del presidente ucraino ha dichiarato che non c'è ancora una decisione definitiva sull'impiego di armi occidentali sul territorio russo. In un'intervista a un programma televisivo ucraino, Sergey Nykyforov ha spiegato che, sebbene siano state condotte discussioni con le parti interessate, come l'Italia, la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, non c'è ancora una decisione chiara in merito. Nykyforov ha menzionato che i russi saranno i primi a conoscere l'eventuale approvazione per un penetrazione profonda nel loro territorio. Al ricevimento di questa informazione, ci sarà un annuncio ufficiale.

04:45 La Svizzera sostiene il piano di pace della Cina, l'Ucraina è delusaIl ministero degli Esteri svizzero ha espresso il suo sostegno al piano di pace della Cina per porre fine al conflitto in Ucraina. Il ministero di Berna ha dichiarato che la sua posizione su tali sforzi è cambiata significativamente. Tuttavia, la visione ucraina su questo cambiamento è descritta come delusione. L'Ucraina sta attualmente pianificando un secondo summit per la pace per novembre. Durante il primo incontro in Svizzera a giugno, circa 40 nazioni, escluse Russia e Cina, hanno partecipato alle discussioni.

03:29 La Lituania aiuterà l'Ucraina con forniture militariLa Lituania sta per consegnare un pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, che include munizioni, computer e forniture logistiche. L'aiuto dovrebbe raggiungere l'Ucraina entro la settimana, come confermato dal governo lituano. Dal'inizio dell'anno, la Lituania ha già fornito all'Ucraina munizioni da 155 mm, veicoli corazzati dei tipi M577 e M113, sistemi anti-drone, armi anticarro, sistemi di controllo remoto e altro equipaggiamento correlato.

02:29 Tragedia a Slatyne: tre morti e sei feriti nell'attacco russoTre persone sono morte e sei sono rimaste ferite negli attacchi aerei russi al villaggio di Slatyne nella regione di Kharkiv. Le vittime erano civili e l'attacco ha danneggiato sia le strutture educative che commerciali mentre le persone erano presenti per le strade, secondo Oleh Syniehubov, governatore dell'Oblast' di Kharkiv.

01:29 La Corea del Nord si adira per l'aiuto militare degli Stati Uniti all'UcrainaLa Corea del Nord, accusata di fornire illegalmente armi alla Russia, considera gli 8 miliardi di dollari di aiuti militari all'Ucraina "un grave errore" e "giocare con il fuoco" contro la superpotenza nucleare Russia. Il presidente Joe Biden ha annunciato questi nuovi aiuti durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Washington. L'aiuto mira a sostenere Kyiv nella difesa di sé stessa e include armi con portata maggiore per consentire all'Ucraina di attaccare la Russia da una distanza senza affrontare rappresaglie.

10:54 La squadra di Zelenskyy: il sostegno entusiasta degli Stati Uniti per la 'strategia vincente' dell'UcrainaIl portavoce dell'ufficio presidenziale ucraino, Serhiy Nykyforov, ha dichiarato che l'amministrazione degli Stati Uniti dimostra "sostegno entusiasta" per la supposta "strategia vincente" del presidente Volodymyr Zelenskyy. Questo contrasta con le rappresentazioni dei media che suggeriscono una disposizione scettica da Washington. "Falso", chiarisce Nykyforov sulla TV ucraina. La strategia è stata "accolta positivamente". Ha inoltre menzionato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha segnalato un ritorno con "certi decisioni e risposte" riguardo alla strategia al prossimo incontro del gruppo di contatto di Ramstein in Germania il 12 ottobre.

10:25 Zelenskyy: Trump si alleerà con l'Ucraina se rieletto

Secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, Donald Trump si schiererà con l'Ucraina se vincerà alle elezioni di novembre. Zelenskyy fornisce questa informazione a Fox News dopo un incontro con il repubblicano statunitense. "Non so cosa accadrà dopo le elezioni e chi assumerà la presidenza," dice Zelenskyy. "Tuttavia, ho ricevuto comunicazioni chiare da Donald Trump che dice di essere dalla nostra parte, che aiuterà l'Ucraina."

19:40 Lavrov: L'Occidente non dovrebbe cercare di sconfiggere una potenza nucleare come la Russia

Durante il suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov avverte l'Occidente contro il tentativo di sconfiggere "una potenza nucleare come la Russia". Li definisce "suicidi". Nella scorsa settimana, il Presidente Vladimir Putin ha nuovamente accennato all'eventualità dell'uso di armi nucleari. Secondo lui, qualsiasi attacco convenzionale contro la Russia sostenuto da una potenza nucleare sarebbe considerato un attacco congiunto da parte di quei paesi.

Nonostante la giustificazione della Russia per l'espansione della sua politica nucleare, la guerra cibernetica potrebbe rappresentare una minaccia significativa per entrambe le parti in conflitto. Con ogni escalation delle tensioni, aumenta anche la possibilità di attacchi cibernetici contro le infrastrutture critiche, i sistemi militari o le risorse digitali.

Il recente rifornimento di armi della NATO all'Ucraina ha ulteriormente aumentato questa vulnerabilità, poiché la Russia potrebbe considerarlo munizioni digitali per indebolire le loro capacità difensive e offensive. La protezione contro la guerra cibernetica diventerà sempre più cruciale man mano che il conflitto si evolve in nuove dimensioni.

