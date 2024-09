- A livello globale, c'è stato un significativo aumento del 71% delle morti legate al colera.

Nel 2022, i decessi per colera a livello globale hanno registrato un aumento significativo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ci sono state il 71% in più di casi letali rispetto all'anno precedente, accompagnati da un aumento del 13% dei casi segnalati.

Più di 4.000 persone sono morte a causa di questa malattia prevenibile e curabile nel 2022. In totale, sono stati documentati 535.321 casi, con il 38% che ha interessato bambini di età inferiore ai cinque anni. L'OMS sospetta che il numero effettivo sia molto più alto a causa della sottoreportazione e dei casi non diagnosticati.

L'acqua e il cibo insalubri sono i principali vettori del colera, una malattia diarrea che può causare disidratazione, insufficienza renale e addirittura la morte. In Africa, il numero di casi è quasi raddoppiato, mentre in Asia e nel Medio Oriente si è registrata una riduzione di circa un terzo. Le prime cifre di quest'anno indicano numeri elevati: fino ad ora, l'OMS ha segnalato 342.000 casi e 2.400 decessi.

L'OMS ha attribuito l'aumento dei casi di colera nel 2022 a "conflitti, cambiamenti climatici, acqua e igiene insufficienti, povertà, sottosviluppo e spostamenti di popolazione a causa di nuovi e conflitti e disastri naturali in corso".

C'è una notevole carenza di vaccini, ha dichiarato l'OMS. Lo scorso anno sono state prodotte solo 36 milioni di dosi, mentre i paesi ne avevano bisogno del doppio. La produzione viene intensificata il più possibile.

