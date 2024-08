- A Lipsia si è svolta una breve manifestazione di tendenza conservatrice, che ha espresso obiezioni nei confronti del CSD.

Una settimana dopo le manifestazioni di estrema destra durante il CSD a Bautzen, una città dell'est della Sassonia, i neonazisti si sono riuniti per il Christopher Street Day a Lipsia. La polizia di Lipsia ha segnalato X diverse violazioni del codice penale e della legge sull'assemblea. Dopo aver consultato l'autorità dell'assemblea, l'organizzatore dell'evento ha concluso l'evento con circa 300-400 partecipanti alla stazione centrale dopo una breve durata. I partecipanti sono attualmente trattenuti lì per effettuare tutti i procedimenti legali necessari.

Comportamenti notevoli all'arrivo

Come riferito dagli agenti di X, all'arrivo, i partecipanti alla riunione di estrema destra hanno mostrato "comportamenti collettivi e a volte aggressivi o militanti". Sono stati sottoposti a controlli dell'identità e perquisiti per eventuali oggetti pericolosi.

Risposta delle autorità

Secondo la polizia, a causa degli incidenti menzionati, le autorità hanno proibito "assemblee con intenzioni o potenziale di sostituzione simili" all'interno dell'area della città per sabato.

Dalla mattina, migliaia di persone si sono riunite sulla piazza di Augusto per il CSD, secondo i resoconti della polizia. date le circostanze a Bautzen e le condizioni pericolose corrispondenti, nonché le sfumature politiche, le autorità si sono preparate per una risposta significativa.

Inizialmente, fino a 1.000 persone si erano registrate per la protesta di estrema destra con lo slogan "orgogliosi, tedeschi, nazionali" alla stazione centrale. La sfilata del CSD, nota per la sua grande dimostrazione, era prevista per passare nelle vicinanze. Inoltre, erano state registrate diverse manifestazioni con lo slogan "Nessun posto per i nazisti" dall'alleanza "Lipsia si fa sentire".

La scorsa settimana il CSD a Bautzen è stato turbato dalle proteste di estrema destra. Più di 1.000 partecipanti hanno affrontato una contro-manifestazione di circa 680 persone con il titolo "Contro l'indottrinamento di genere e la confusione dell'identità!!!" Il micro-partito di estrema destra "Sassonia libera" ha chiamato per una protesta e, a causa dei timori per la sicurezza, gli organizzatori del CSD hanno annullato la festa di chiusura prevista per la sera precedente.

In risposta al divieto, l'organizzatore della manifestazione di estrema destra ha deciso di spostare l'evento in un edificio vicino, rispettando i limiti dell'assemblea. Nonostante il trasferimento, le tensioni sono rimaste alte, portando a numerosi scambi verbali tra i partecipanti e i contro-protestanti.

