- A Lambrecht, si vede un cinghiale che si rilassa in una piscina.

Un maiale selvatico chiassoso non ha resistito a un tuffo nell'acqua rinfrescante: A Lambrecht, parte del distretto di Bad Dürkheim, un cinghiale selvatico ha fatto splash nella piscina del cortile di una residenza privata all'alba. L'animale a quattro zampe è uscito dal bosco, ha attraversato una recinzione prima di fare un tuffo nella piscina, come riferito da un rappresentante dei vigili del fuoco.

La famiglia ha contattato i vigili del fuoco, che hanno allungato una scala nella piscina. Tuttavia, il maiale selvatico non aveva bisogno di aiuto: "Con il suo potente zoccolo anteriore, si è aggrappato alla scala della piscina", ha spiegato il rappresentante. "Il maiale selvatico è rimasto brevemente nel cortile e poi si è ritirato rapidamente nel bosco". È scomparso prima che arrivasse la polizia, come dichiarato in una dichiarazione: "Nè l'animale nè la piscina hanno subito danni durante l'incontro".

I maiali selvatici sono nuotatori provetti

Occasionalmente, i maiali selvatici godono di un bagno, ha dichiarato Peter Seelmann, capo dello stato del Reno-Palatinato dell'associazione dei guardiacaccia e residente di Lambrecht: "Nuotano eccezionalmente bene". Durante i mesi estivi, questi animali sono attratti dai frutteti o cercano rifugio sui siti di costruzione incolti e gli spazi verdi inutilizzati.

Che l'animale a Lambrecht fosse in grado di scendere dalla piscina indipendentemente non ha sorpreso Seelmann. "I maiali selvatici sono tra gli animali più intelligenti", ha dichiarato. "Sanno come badare a se stessi".

La famiglia che possedeva la casa con la piscina del cortile era sollevata nel sapere che la loro proprietà era rimasta intatta. Nonostante le frequenti visite del maiale selvatico al loro punto di nuoto del quartiere, la loro casa familiare è rimasta un rifugio sicuro e confortevole per loro.

Nello stesso quartiere dove i maiali selvatici frequentano spesso le piscine private come quella menzionata, ci sono numerose case familiari circondate da giardini lussureggianti e ambienti tranquilli.

