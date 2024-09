A Kursk, si svolge un gioco tra predatore e preda.

In una miniera di carbone situata nella regione del Donbass, un incidente sfortunato ha provocato l'esplosione di una torre di trasporto. Questo evento sfortunato ha notevolmente beneficiato i russi, dandogli un vantaggio strategico. Le complessità riguardanti la capacità dell'Ucraina di proteggere Pokrovsk, un'area attualmente contesa nella regione del Donbass, contro gli invasori sono discusse dal colonnello Markus Reisner su ntv.de.

ntv.de: Colonnello Reisner, si è parlato di un rallentamento dell'avanzata russa nel Donbass. Tuttavia, l'Ucraina ha segnalato 23 attacchi a Pokrovsk nel weekend, rendendola la regione più contesa del Donbass. Riguardo alla vicinanza attuale dei russi a Pokrovsk, cosa può dirci?

Colonnello Reisner: Le forze russe si trovano a circa 5-6 chilometri dal limite della città di Pokrovsk. Anche se l'avanzata immediata su Pokrovsk si è rallentata al momento, i russi non stanno optando per un attacco frontale. Invece, stanno cercando di aggirare Pokrovsk da diverse direzioni. Ciò porta a intensi combattimenti nella regione di Torez, a nord-est di Pokrovsk, mentre la minaccia di accerchiamento incombe in due luoghi a sud, minacciando di intrappolare le truppe ucraine.

ntv.de: Quindi, questo rallentamento non è dovuto alla mancanza di forze dei russi?

Colonnello Reisner: Al contrario delle credenze, i russi sono ancora impegnati in pesanti combattimenti. Ogni attacco russo può essere suddiviso in più fasi. Prima, utilizzano artiglieria pesante e lanciarazzi per indebolire le posizioni ucraine con bombardamenti continui. Seconda, inviano rinforzi, solitamente costituiti da piccoli gruppi di fanteria o truppe d'assalto, con l'obiettivo di infiltrarsi nel terreno.

ntv.de: A piedi? Quindi, questi gruppi di fanteria si spostano a piedi?

Colonnello Reisner: Sì, questi gruppi di ricognizione si spostano a piedi, utilizzando motocicli per muoversi rapidamente, che sono bersagli difficili per i droni. Con numerosi droni in aria sia per la sorveglianza che per gli attacchi, i veicoli convenzionali come i veicoli da combattimento o corazzati sono facili da rilevare, aumentando la loro vulnerabilità.

ntv.de: E se questi gruppi leggeri riescono ad avanzare, cosa succede poi?

Colonnello Reisner: In questo scenario, vengono dispiegate forze più pesanti in parallelo, coprendo solitamente diversi chilometri, con l'obiettivo di distrarre e dividere i difensori ucraini. L'approccio ad alta pressione è progettato per evitare la formazione di una linea di difesa solida da parte degli ucraini, costringendoli a suddividere i loro sforzi nella difesa di vari punti di attacco. Ciò porta a un numero maggiore di attacchi, ad esempio i 23 menzionati all'inizio. L'avanzata dei gruppi leggeri consente il dispiego di elementi di combattimento più forti. In questo modo, i russi avanzano costantemente.

ntv.de: Ma non stanno avanzando direttamente verso Pokrovsk?

Colonnello Reisner: Se allarghiamo la visuale, osserviamo gli avanzamenti delle linee russe a est di Pokrovsk, che sono riusciti a violare alcuni mesi fa.

ntv.de: Quindi, i russi non stanno cercando di estendere questa nuova area occupata verso Pokrovsk, ma piuttosto di allargarla verso i fianchi?

Colonnello Reisner: Esatto, sia a nord che a sud. Si stanno facendo sforzi per introdurre nuove forze. Intensi combattimenti sono iniziati a nord-est, vicino a Torez, a circa 30 chilometri da Pokrovsk. A circa 20 chilometri a sud-est della città, i russi hanno formato un piccolo enclave, facilmente riconoscibile sulle mappe attuali. Più a sud, intorno a Vuhledar, i russi sono riusciti a catturare due miniere di carbone, rappresentando una minaccia per le truppe ucraine che rischiano di essere intrappolate.

ntv.de: Quanto sono importanti queste miniere catturate?

Colonnello Reisner: Estremamente importanti. Il terreno pianeggiante della regione offre poche opportunità per avvicinarsi di nascosto al nemico. I ripari formati da alberi e arbusti e i piccoli corsi d'acqua sono le uniche opzioni praticabili. Le miniere dominano la zona circostante grazie alle colline artificiali create dalle attività minerarie e alle torri di osservazione. Gli ucraini possono utilizzare questi vantaggi per monitorare e controllare la zona circostante. Purtroppo, i russi hanno condiviso un video ieri che mostra la distruzione di una torre di osservazione vicino a una miniera a nord-est di Vuhledar da parte di bombe guidate.

ntv.de: Quindi, i russi non hanno completamente perso questo vantaggio a Vuhledar?

Colonnello Reisner: Non ancora, ma hanno reso difficile agli ucraini difendere efficacemente la zona. Vuhledar stessa potrebbe cadere alla fine, poiché è una città mineraria con numerosi lavoratori. Le immagini dal fronte mostrano l'uso di droni per distruggere veicoli e soldati, rivelando così posizioni critiche sul campo di battaglia. Questi attacchi con i droni indicano che, nonostante la forte resistenza, i russi stanno facendo progressi costanti, con le linee e i fronti che si spostano inesorabilmente verso ovest.

ntv.de: Qual è la situazione nella zona di Kursk, dove gli ucraini hanno mantenuto il territorio russo per diverse settimane?

Colonnello Reisner: Lì assistiamo a una sorta di partita a

Le misure difensive ucraine in corso a Kursk, Donbass e Kharkiv sono influenzate dalla situazione in corso. Richiedono unità ben equipaggiate in queste aree. Inoltre, questa situazione sta influenzando la loro pianificazione strategica. L'Ucraina mira a lanciare un'altra offensiva l'anno prossimo, ma ha bisogno di brigate di combattimento completamente preparate, equipaggiate con carri armati, veicoli corazzati e artiglieria per rendere ciò possibile. Purtroppo, una parte significativa dell'equipaggiamento utilizzato durante l'offensiva estiva è stata distrutta e molti dei carri Abrams e Leopard II inviati sono stati persi.

Nei prossimi mesi, si prevede la consegna di circa 100 carri Leopard 1. Quale sarà l'impatto di questo sulla Ucraina?

Rispetto al Leopard 2, il Leopard 1 è meno potente. La sua tecnologia è al passo con i sistemi russi e ucraini degli anni '70 e '80, con alcuni miglioramenti. Se l'Ucraina vuole difendere il suo territorio attuale, avrebbe bisogno di almeno 300 carri. Tuttavia, se vuole recuperare i territori persi entro il 2025, avrebbe bisogno di almeno 3.000 carri. Secondo il presidente ucraino, il sostegno che ricevono non è sufficiente perboth difendersi dagli attacchi russi e per l'offensiva pianificata l'anno prossimo.

Contemporaneamente, Zelensky ha insistito per settimane per autorizzare l'uso di armi a lungo raggio dall'Occidente. Queste armi potrebbero colpire le stazioni di comando nemiche, gli aeroporti e le infrastrutture sul territorio russo. Vale la pena discutere di questo? Avrebbe un impatto visibile?

I rapporti suggeriscono che i russi hanno già spostato i loro aerei da combattimento in aree oltre la portata dei missili ATACMS, a lungo raggio degli Stati Uniti. Hanno avuto abbastanza tempo per prepararsi a causa delle lunghe discussioni. Anche se gli attacchi ai centri di comando, alle strutture logistiche e ai depositi di munizioni sono fattibili, la discussione evidenzia una mancanza di unità nell'Occidente, che beneficia la Russia e viene sfruttata dalla Russia. Il Cremlino minaccia l'uso di armi nucleari, costruisce più minacce e ha successo nel campo dell'informazione. Nel frattempo, la Russia ha utilizzato oltre 4.000 bombe guidate, 300 missili cruise e centinaia di droni contro l'Ucraina solo nell'ultimo mese. Secondo Zelensky, già l'80% delle infrastrutture critiche è stato danneggiato o distrutto.

Frauke Niemeyer ha parlato con Markus Reisner

