A Kursk, si sta svolgendo un gioco di inseguimento ed evasione.

In una miniera di carbone nella regione del Donbass, un'esplosione in una torre di trasporto ha dato un vantaggio significativo ai russi. Il colonnello Markus Reisner spiega a ntv.de perché l'Ucraina sta trovando sempre più difficile proteggere Pokrovsk contro gli invasori, con attacchi continui segnalati nel weekend.

ntv.de: Colonnello Reisner, i recenti rapporti dal Donbass suggeriscono che l'avanzata russa sta incontrando alcuni ostacoli. Tuttavia, l'Ucraina ha segnalato 23 attacchi su Pokrovsk durante il weekend, rendendola l'area più difficile da difendere nel Donbass attualmente. Quanto sono vicini i russi a Pokrovsk in questo momento?

Markus Reisner: Le principali forze russe sono a circa 5-6 chilometri dalla città. L'avanzata iniziale su Pokrovsk si è attualmente rallentata, ma non perché i russi siano a corto di forze. Invece, si stanno concentrando sull'avanzata laterale piuttosto che affrontare Pokrovsk direttamente. Di conseguenza, i combattimenti sono in corso nella parte nord-est di Pokrovsk, intorno a Torez, e c'è una potenziale minaccia di accerchiamento in due luoghi a sud della città dove i soldati ucraini potrebbero rimanere intrappolati.**

Il rallentamento non è dovuto ai russi che lottano per le risorse?

No, i combattimenti sono ancora in corso su vasta scala. L'avanzata russa può essere suddivisa in diverse fasi. Nella prima fase, vengono utilizzati artiglieria pesante e lanciarazzi per indebolire le posizioni ucraine. Quindi, questi attacchi vengono rinforzati con il dispiego di bombe guidate, principalmente per distruggere i punti di supporto ucraini. Nella seconda fase, vengono dispiegate forze leggere, come fanteria o truppe d'assalto. Si spostano a piedi o in motocicletta, rendendoli difficili da colpire per i droni. Se ci sono numerosi droni in aria sia per la ricognizione che per gli attacchi, i veicoli sarebbero rapidamente rilevati in movimento. Pertanto, vengono generalmente utilizzate forze leggere e, se fanno progressi significativi, viene dispiegato un elemento combattente più forte.**

Questo ha maggiori possibilità di sfondare?

Questi dispiegamenti diffusi su diversi chilometri portano alla terza fase, che impedisce ai difensori ucraini di formare un punto forte. Si sforzano di diffondersi il più possibile per difendere questi attacchi simultanei ma diversi. Ciò porta a numeri elevati, come quelli menzionati in situazioni come i 23 attacchi d'assalto menzionati in precedenza in un breve lasso di tempo. Approfittando di questi piccoli avanzamenti fatti dalle forze leggere, i veicoli corazzati possono quindi avanzare ulteriormente.**

Ma non direttamente verso Pokrovsk?

Considerando il quadro generale, vediamo i progressi delle truppe russe a est di Pokrovsk, che sono riuscite a sfondare diversi mesi fa.

Ora, i russi non stanno cercando di espandere la loro area occupata verso ovest verso Pokrovsk, ma si stanno concentrando invece sull'espansione laterale?

Esatto. Si stanno facendo sforzi per introdurre forze aggiuntive sia sul fianco nord che su quello sud. I combattimenti sono in corso nel nord-est, a circa 30 chilometri da Pokrovsk. Nel sud-est, a 20 chilometri dalla città, i russi hanno formato una piccola tasca, visibile sulle mappe della situazione attuale. Più a sud, vicino a Vuhledar, le forze russe hanno catturato due miniere di carbone. Lì, anche i soldati ucraini affrontano la minaccia di essere accerchiati.

Quanto sono importanti queste miniere catturate?

Molto importanti. Il terreno nella regione è pianeggiante, con solo alberi e arbusti o piccoli corsi d'acqua che rendono possibile avvicinarsi al nemico senza essere rilevati. Il terreno è anche punteggiato da piccoli villaggi, solitamente situati vicino alle strutture di produzione delle miniere di carbone o simili. Queste miniere hanno il vantaggio di controllare l'area circostante attraverso le colline artificiali create dall'estrazione della terra e le torri delle miniere che offrono punti di osservazione eccellenti. Tuttavia, i russi hanno condiviso un video che mostra un attacco a una miniera a nord-est di Vuhledar, utilizzando bombe plananti per distruggere la torre della miniera. Ora, i russi possono avanzare da miniera a miniera, rendendo difficile per gli ucraini difendere efficacemente l'area. Alla fine, è probabile che cada anche Vuhledar, una città mineraria. Le riprese dal fronte mostrano droni di entrambe le parti che distruggono veicoli e uccidono soldati. Questi riferimenti nei video ucraini mostrano che i russi stanno gradualmente avanzando, spingendo la linea del fronte sempre più a ovest.**

Qual è la situazione nella zona di Kursk, dove gli ucraini hanno tenuto il territorio russo per diverse settimane?

Si sta svolgendo una partita a scacchi, con i ruoli invertiti rispetto alla situazione nel Donbass. Gli ucraini hanno avanzato nel territorio russo, mentre i russi cercano di colpire i soldati ucraini sui fianchi e spingerli indietro. Gli ucraini si stanno difendendo. È una situazione di va-e-vieni.**

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha rivelato nel weekend che solo quattro delle 14 brigate possono essere equipaggiate in modo adeguato. Questo influisce su tutti i settori del fronte?

Certo, ecco una versione riformulata del tuo testo:

Sì, sta influendo sulle strategie difensive ucraine nella regione di Kursk, così come nel Donbass e a Kharkiv. Hanno bisogno di truppe pronte per il combattimento lì. Sta anche influendo sulla loro pianificazione strategica. L'Ucraina vuole lanciare un'altra offensiva l'anno prossimo, ma per farlo, hanno bisogno di brigate completamente equipaggiate con forze corazzate come carri armati e veicoli corazzati, e artiglieria di supporto. Ma molte delle loro forniture sono state utilizzate e danneggiate durante l'offensiva estiva, e molti dei 31 carri armati Abrams inviati dagli Stati Uniti sono stati distrutti o danneggiati, insieme a molti carri armati Leopard II.**

Quindi, qual è la situazione con i 100 carri armati Leopard I attesi? Quanto sarà questo un boost per l'Ucraina?

Rispetto ai carri Leopard II, i carri Leopard I non sono altrettanto potenti. La loro tecnologia è simile a quella russa e ucraina degli anni '70 e '80, con occasionali aggiornamenti. Per proteggere il loro territorio attuale, l'Ucraina ha bisogno di almeno 300 carri armati. Ma per riprendere i territori entro il 2025, ne servirebbero almeno 3.000. Ecco perché il presidente ucraino continua a ripetere: "Non ne riceviamo abbastanza". Questo è già un problema per difendersi dagli attacchi russi e sarà ancora peggio per l'offensiva prevista per il prossimo anno.

Da allora, Zelensky ha insistito presso l'Occidente per consentire l'uso di armi a lungo raggio contro i posti di comando russi, gli aeroporti e le infrastrutture. Vale la pena questo argomento? Farebbe la differenza?

Secondo i rapporti degli Stati Uniti, i russi hanno spostato i loro aerei da combattimento fuori dalla portata dei missili ATACMS, quelli a lungo raggio dell'America. Hanno avuto il tempo di prepararsi perché questa discussione va avanti da un po'. Ora, gli attacchi ai centri di comando, ai nodi logistici e ai depositi di munizioni sono possibili. Questo intero dibattito esplicita una divisione nell'Occidente che beneficia la Russia e viene sfruttata dalla Russia. Il Cremlino minaccia con le armi nucleari, fa altre minacce e ha successo nel campo dell'informazione. Nel frattempo, la Russia ha utilizzato oltre 4.000 bombe guidate, 300 missili cruise e centinaia di droni contro l'Ucraina solo nell'ultimo mese. Secondo Zelensky, l'80% delle infrastrutture critiche è stato danneggiato o distrutto.

Frauke Niemeyer ha parlato con Markus Reisner

