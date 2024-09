A Kiev alle 13:17, la "strategia della vittoria" include un invito alla NATO.

La "Strategia della Vittoria" di Volodymyr Zelensky Include l'Invito della NATO per l'Ucraina

La "Strategia della Vittoria" presentata dal Presidente Volodymyr Zelensky di Kiev include l'invito dell'Ucraina ad unirsi alla NATO, secondo una dichiarazione di Andrij Jermak, capo dell'ufficio di Zelensky, durante un'apparizione a New York. Questa strategia comprende sia aspetti militari che diplomatici. L'invasione russa dell'Ucraina, in parte, è stata alimentata dalle aspirazioni di Kiev di unirsi all'alleanza militare occidentale.

12:42: Dopo le Proposte di Pace di Zelensky, la Russia Rimaneggiata sui suoi Obiettivi di Guerra

Despite l'interesse di Kiev per le trattative, Mosca continua a perseguire i suoi obiettivi di guerra in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskow ha dichiarato: "Una volta che questi obiettivi saranno raggiunti, in un modo o nell'altro, l'operazione militare speciale si concluderà". Peskow stava rispondendo all'affermazione di Zelensky, fatta durante la sua visita negli Stati Uniti, secondo cui la fine della guerra era sempre più probabile. Zelensky sta presentando la sua "Strategia della Vittoria" negli Stati Uniti per costringere Mosca a parlare di diplomazia. Gli obiettivi della Russia includono il controllo delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia; il impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO; e in precedenza, il rovesciamento del governo di Kiev. Molti esperti ritengono che l'obiettivo finale della Russia sia l'anneessione di tutta l'Ucraina.

11:59: Situazione a Wuhledar peggiora - Probabili tattiche sleali delle truppe russe

Secondo Deepstate, un canale militare filoucuraino, la situazione nella città di Wuhledar sta peggiorando. Le forze russe stanno cercando di circondare l'area mentre la riducono in rovine con l'artiglieria e altri mezzi. Deepstate riferisce che non ci sono state entrate di truppe russe (aggiornamento dalle 09:27). "Resistere fino alla fine significa sacrificare i nostri soldati, cosa inaccettabile. Avremmo dovuto considerare le conseguenze prima, ma ora è troppo tardi. I soldati della 72ª Brigata non si arrendono e continuano a combattere", riferisce una fonte. Secondo Nexta, la Russia sta utilizzando la tattica della "terra bruciata", bombardando pesantemente Wuhledar dall'aria.

11:15: Immagini satellitari ad alta risoluzione mostrano danni estesi nei depositi di munizioni russi

L'Ucraina ha recentemente condotto una serie di attacchi riusciti ai depositi di munizioni russe, distruggendo quantità significative di razzi, granate d'artiglieria e altri rifornimenti. Le immagini satellitari ad alta risoluzione di Maxar mostrano l'entità degli ultimi attacchi a Oktyabr'sk e Toropez.

10:46: Attacchi devastanti a Saporishshya: un morto, diversi feriti e distruzione estesa

I raid aerei russi sulla città ucraina sudorientale di Saporishshya hanno causato la morte di una persona e diversi feriti, secondo i resoconti ufficiali. L'area è stata colpita da "massicci raid aerei" in due ore lunedì sera, come riferito dall'agenzia statale per la difesa civile. "Una persona è morta e sei altri sono rimasti feriti, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15", ha scritto il governatore regionale Ivan Fedorov su Telegram. Inoltre, un'infrastruttura e edifici residenziali sono stati dati alle fiamme. Un dipendente del comune ha riferito che 74 blocchi di appartamenti e 24 case private sono stati danneggiati in diverse parti della città.

10:07: Munz sulla ciurma dell'aeroportuale russo: "L'aeroportuale è probabile che non sia adatto per il futuro servizio"

La ciurma della portaerei russa "Admiral Kuznetsov" viene apparentemente dispiegata al fronte, secondo un articolo di Forbes. Il corrispondente Rainer Munz da Mosca spiega che il dispiegamento della ciurma potrebbe essere un segno dei problemi finanziari della Russia.

09:27: Wuhledar sull'orlo - Le truppe russe segnalano avanzamenti

Le truppe russe stanno apparentemente avanzando verso la città ucraina orientale di Wuhledar, secondo i media di stato e i blogger. "Le forze russe hanno raggiunto Wuhledar - l'assalto alla città è iniziato", ha scritto Yuri Podolyaka, un blogger militare filorusso nato in Ucraina. Altri blogger militari filorussi hanno riferito l'attacco. I media di proprietà statale russa hanno riferito che la città, situata nella regione di Donetsk, sta venendo circondata e che i combattimenti si stanno svolgendo a est dell'insediamento. L'esperto militare colonnello Reisner ha detto a ntv.de che le truppe russe stanno avanzando verso Wuhledar da diverse direzioni, come una pinza. "Wuhledar è a rischio di essere circondata. Sembra improbabile che la 72ª brigata meccanizzata, equipaggiata con carri armati e veicoli da combattimento corazzati, sarà in grado di mantenere il controllo sulla zona."

08:59: Russia e Ucraina si scontrano con i droni durante la notte

La difesa aerea russa ha apparentemente abbattuto 13 droni ucraini durante la notte, secondo i resoconti degli organi di stampa. Sei sono stati intercettati sopra le regioni di Belgorod e Kursk, e uno sopra la regione di Bryansk, come riferito dall'agenzia di stampa TASS, citando il ministero della Difesa russo. L'aeronautica ucraina ha riferito che la Russia ha attaccato con 81 droni e quattro missili durante la notte. Settantanove droni sono stati apparentemente abbattuti o costretti a schiantarsi. Non ci sono stati immediati resoconti di vittime o danni.

08:17: La Danimarca si mantiene salda sui colpi a lungo raggio contro la Russia

La premier danese Mette Frederiksen sostiene che gli alleati dell'Ucraina autorizzino l'uso di armi occidentali con portata estesa contro la Russia. La sua proposta è porre fine ai dibattiti sulle frontiere. Frederiksen ha chiarito in un'intervista a Bloomberg che il confine più significativo è già stato oltrepassato. "E quello fu il momento in cui i russi invasero l'Ucraina". Si oppone fermamente a qualsiasi entità russa che detti ciò che è giusto per la NATO, l'Europa o l'Ucraina.

07:38: Misure di risparmio mentre i soldati russi vengono segnalati come dispersi

10:59 Chiamata anonima dalla Russia non offre prospettive di risoluzione

Secondo una chiamata anonima pubblicata dall'intelligence militare ucraina, i soldati russi caduti in battaglia vengono apparentemente sepolti sul campo per evitare il pagamento di consistenti risarcimenti alle famiglie. Un residente della regione russa di Belgorod è stato informato senza mezzi termini: "Li uccidono, la lotta continua, fa caldo, iniziano a puzzare, quindi li seppelliamo lì. E poi vengono segnalati dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non riceve il pagamento. Capisci?" Si dice che il risarcimento per ogni soldato caduto vari tra circa $67.500 e $116.000.

10:27 La cooperazione più forte potrebbe accelerare la fine dell'aggressione russa, dice Zelenskyy

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, azioni decise da parte del governo degli Stati Uniti potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina verso l'inizio del prossimo anno. Zelenskyy ha menzionato in un post sul suo canale Telegram dopo un incontro con una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti che la fine dell'anno presenta un'opportunità autentica per migliorare la collaborazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti.

09:44 Attacco incendiario su elicottero Mi-8 a Omsk

Due teenager hanno compiuto un attacco incendiario su un elicottero Mi-8 in una base aerea russa a Omsk lo scorso sabato utilizzando una bottiglia molotov, secondo il canale Telegram Baza. I 16enni sono stati successivamente arrestati e hanno affermato di essere stati offerti $20.000 per compiere l'attacco. L'elicottero ha subito danni significativi, secondo i media russi. Un incidente simile è avvenuto l'11 settembre, quando due minorenni hanno dato fuoco a un elicottero Mi-8 all'aeroporto di Noyabrsk nella regione di Tyumen. Ci sono stati atti di sabotaggio ricorrenti in diverse regioni della Russia, compresi i deragliamenti dei treni. In gennaio, l'intelligence militare ucraina (HUR) ha rivendicato che alcune ferrovie russe erano state prese di mira da "avversari sconosciuti" del regime di Putin.

09:00 I ministri degli Esteri del G7 discuteranno delle consegne di missili a lungo raggio per Kiev

I ministri degli Esteri dei paesi del G7 discuteranno delle possibili consegne di missili a lungo raggio all'Ucraina, in grado di colpire il territorio russo, il prossimo lunedì. Questa informazione è stata resa pubblica dal capo della politica estera dell'UE Josep Borrell durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Inoltre, la Russia starebbe ricevendo nuove armi, tra cui razzi iraniani, nonostante Teheran neghi costantemente questo fatto.

08:50 Zelensky: "La pace potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime un ottimismo sulla pace con la Russia. In un'intervista con il broadcaster statunitense ABC News, ha dichiarato: "Penso che siamo più vicini alla pace di quanto pensiamo". Ha sottolineato l'importanza del sostegno continuo degli Stati Uniti e dei suoi partner durante l'intervista.

08:10 Attacchi russi a Saporizhzhia causano vittime

Le truppe russe hanno intrapreso un'altra serie di attacchi sulla città ucraina sudorientale di Saporizhzhia nel tardo martedì sera. Un morto è stato segnalato dal governatore regionale Ivan Fedorov. Un funzionario cittadino citato da Suspilne ha dichiarato che cinque persone, tra cui una ragazza di 13 anni, sono rimaste ferite. Almeno 23 persone sono rimaste ferite negli attacchi precedenti alla città e altre sette persone sono state ferite nelle ore precedenti e successive all'ultimo attacco. Due case sono state apparentemente distrutte nell'ultimo assalto, anche se il tipo di arma utilizzata rimane incerto. Le forze russe hanno anche preso di mira l'infrastruttura all'interno della città, causando un incendio che è stato spento dai vigili del fuoco senza feriti segnalati.

07:29 Le forze ucraine sotto pressione nell'area di Pokrovsk

Le forze ucraine stanno affrontando una forte pressione nell'est del paese, secondo i loro stessi rapporti. Come menzionato nel loro rapporto serale, la situazione a Pokrovsk e Kurachove rimane tesa. Su 125 attacchi russi lungo il fronte, più della metà si sono verificati in questo settore. Il principale obiettivo degli attacchi del nemico era Pokrovsk, secondo la leadership militare ucraina. Anche se gli osservatori indipendenti accreditano gli ucraini per aver rallentato l'avanzata russa su Pokrovsk strategicamente importante, la situazione rimane critica per i difensori vicino a Kurachove. Gli avanzamenti delle truppe russe vicino a Hirnyk rappresentano una minaccia per accerchiare diverse unità lì. Inoltre, un aggiramento delle posizioni difensive è indicato più a sud vicino a Vuhledar, una città che i russi non sono riusciti a catturare in precedenti attacchi frontali.

06:28 Americano condannato in Russia per tentato rapimento di bambino

Un cittadino americano è stato condannato a sei anni di prigione in Russia per aver apparentemente tentato di lasciare il paese senza il consenso della sua ex moglie russa, portando con sé il loro figlio di quattro anni. Un tribunale nell'enclave di Kaliningrad lo ha dichiarato colpevole di tentato "rapimento" e ha ordinato che sconti la sua pena in un campo di lavoro. Il tribunale ha spiegato su Telegram che senza ottenere il consenso della sua ex moglie, ha tentato di portare il bambino fuori dal paese. È stato fermato mentre tentava di attraversare il confine con la Polonia attraverso un'area boschiva con il figlio, prima di essere fermato dalle guardie di frontiera. Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono alte a causa del conflitto in Ucraina.

23:14 Rapporto sui Caduti: Attacco a Villaggio Russo Vicino al Confine UcrainoTre persone sono state uccise e due ferite, tra cui un bambino, in un attacco a un villaggio russo vicino al confine ucraino, secondo le autorità locali. Il villaggio di Archangelskoe, a cinque chilometri dal confine, è stato apparentemente bombardato dall'esercito ucraino lunedì.

22:13 Zelensky Lodifica il Sostegno Tedesco Dopo l'Incontro a New YorkDopo un incontro con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine per il sostegno della Germania. "Siamo estremamente grati alla Germania per il suo sostegno", ha detto Zelensky su X. "Insieme, abbiamo salvato molte vite e possiamo fare di più per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa". Tuttavia, Scholz ha ribadito la posizione della Germania di non fornire all'Ucraina armi avanzate.

21:35 Forbes: Il Declino della Portaeliviani Russa Manda i Soldati in Guerra in UcrainaLa sola portaerei operativa della Russia, l'"Admiral Kuznetsov", è stata afflitta da numerosi guasti dal suo lancio negli anni '80, nonostante abbia fatto solo poche missioni. La rivista "Forbes" riporta che i soldati del personale di 15,000 della Kuznetsov vengono sempre più inviati a combattere in Ucraina, non sulla portaerei, ma come parte del loro proprio battaglione. Il rapporto suggerisce che si tratta di una delle misure adottate dalla Russia per raggiungere i suoi bisogni mensili di reclutamento, stimati in 30,000 nuovi combattenti ogni mese. Nel frattempo, la Kuznetsov sta apparentemente peggiorando e potrebbe diventare un residente permanente sulla costa di Murmansk.

In risposta alla "Strategia della Vittoria" di Zelensky che prevede l'invito dell'Ucraina a unirsi alla NATO, molti esperti credono che l'obiettivo finale della Russia sia l'annessione di tutta l'Ucraina.

Nel suo tentativo di fare pressione su Mosca per i negoziati diplomatici, il Presidente Zelensky sta presentando la sua "Strategia della Vittoria" all'Unione Europea durante la sua visita negli Stati Uniti.

