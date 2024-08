- A Kharkiv, un attacco aereo russo porta a numerosi morti e feriti.

In un attacco aereo russo sulla città ucraina di Kharkiv a nord, almeno 4 persone, tra cui una ragazza di 14 anni, hanno perso la vita. Secondo il governatore militare di Kharkiv, Oleh Synyehubov, circa 28 persone sono rimaste ferite, con il numero probabile in aumento. Bombe aeree guidate hanno colpito vari obiettivi, compreso un edificio residenziale di 12 piani che è parzialmente crollato, secondo i resoconti ufficiali.

"Questa situazione avrebbe potuto essere evitata se le nostre forze di difesa avessero la capacità di annientare gli aerei militari russi nelle loro basi", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su Telegram. Ha ribadito l'importanza di acquisire armi occidentali a lungo raggio per colpire obiettivi all'interno della Russia alla luce della distruzione.

Gli esplosivi sono detonati in numerosi distretti della città un tempo seconda per dimensioni in Ucraina. Sono stati segnalati feriti tra i bambini, secondo i dati del governo. Kharkiv, situata a soli circa 30 chilometri dal confine russo, è stata spesso sotto attacchi russi. All'inizio dell'invasione ordinata dal capo del Cremlino Vladimir Putin, i soldati russi hanno anche tentato di conquistare Kharkiv, ma hanno fallito.

Zelensky ha continuato dicendo che rafforzare la difesa aerea è fondamentale. Secondo Kyiv, per proteggere le loro città, devono anche neutralizzare la minaccia russa. Colpire gli aeroporti militari nell'entroterra della Russia è essenziale, dove sono stazionati bombardieri e caccia. Zelensky ha richiesto quasi ogni giorno all'Occidente di autorizzare l'uso di armi per colpire il territorio russo. Finora ci sono state restrizioni, ma il paese sta anche utilizzando i suoi droni e missili per gli attacchi. L'Ucraina si sta difendendo dall'invasione russa con l'aiuto militare occidentale da oltre due anni e mezzo.

La guerra in corso ha portato Kharkiv a subire frequenti attacchi russi, poiché la città è vicina al confine russo. despite the international restrictions, Ukraine is using its own drones and missiles for attacks on Russian military targets within the country.

