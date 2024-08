- A Jamel, la foresta risuona con ritmo per un periodo di due giorni.

A Jamel, il rumore torna: Il paese situato nel distretto di Nordwestmecklenburg ospita nuovamente il festival "Jamel rocks the Förster" di musica e democrazia il 27 e 28 di questo mese. Dal 2007, artisti musicali di rilievo hanno attirato l'attenzione su Jamel, in particolare per affrontare la significativa presenza di neonazisti nel villaggio vicino di Gägelow. Le prossime elezioni statali della Sassonia e della Turingia aggiungono un ulteriore livello di interesse a questo evento.

Come tradizione, le identità degli artisti saranno svelate solo all'inizio del festival. Secondo il sito del festival, "coloro che sono interessati sia alle straordinarie esibizioni musicali che al messaggio politico del festival avranno l'opportunità di acquistare i biglietti". I biglietti per questa edizione, più di 3.000, sono stati venduti in soli trenta minuti dall'inizio della prevendita.

Seminari e punti informativi contribuiscono alla lineup principale delle esibizioni.

Oltre alle esibizioni sui due palchi principali, ci saranno anche seminari e punti informativi. Tra gli artisti che hanno già partecipato a questo evento ci sono Fettes Brot, Die Ärzte, Deichkind, Herbert Grönemeyer, Marteria, Danger Dan, Igor Levit e Kraftklub.

All'inizio dell'anno, è scoppiata una controversia politica locale intorno al festival. Un consigliere comunale ha accusato gli organizzatori dell'evento - Birgit e Horst Lohmeyer - di comportamenti ambientali scorretti. La procura di Schwerin ha deciso di non avviare un'indagine per mancanza di prove. Nel marzo scorso, è stato concordato un contratto di utilizzo per l'area del prato urgentemente necessaria con gli organizzatori del festival.

A proposito della situazione, Birgit Lohmeyer ha dichiarato: "Non ci lasceremo intimidire e staremo uniti contro i fascisti e i loro complici in questa regione". Suo marito, Horst Lohmeyer, ha aggiunto: "Il nostro festival non serve solo a noi, ma anche a incoraggiare i volontari, gli artisti e i partecipanti come forma di allegra resistenza contro l'estrema destra".

