- A Greifswald, un ufficiale in pausa dal servizio è stato aggredito.

Un poliziotto di 28 anni è stato picchiato duramente fuori dal lavoro a Greifswald da un gruppo di cinque teppisti. Il suo compagno più giovane, di 24 anni, è stato gravemente ferito nell'aggressione, avvenuta intorno alle 2:00 di domenica scorsa.

Le prime indagini suggeriscono che le due vittime siano state aggredite inizialmente da un uomo di 29 anni, come rivelato dal Ministero dell'Interno martedì. Durante la rissa, il sospetto ha fatto riferimento al lavoro del 28enne.

Il gruppo avrebbe continuato a picchiare le vittime mentre erano a terra. Entrambi hanno subito gravi ferite, soprattutto al volto, e sono stati portati in ospedale per ulteriori cure. Il principale sospetto è stato arrestato subito dopo la rissa. Le identità dei quattro presunti complici, tra i 17 e i 19 anni, sono state registrate e verranno tutti interrogati per lesioni gravi.

Il ministro Pegel condanna l'atto brutale

Il ministro dell'Interno Christian Pegel (SPD) ha condannato la brutalità dell'aggressione. "Attaccare i nostri poliziotti significa attaccare lo stato, ovvero attaccare tutti noi. Se qualcuno viene brutalizzato nella sua vita privata perché è un poliziotto, è ancora peggio. Spero in un'azione rapida e severa delle forze dell'ordine contro questo attacco alla legge e all'ordine, e a tutti noi. Auguro una pronta guarigione all'agente ferito e le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari."

L'aggressione ai due agenti è avvenuta a Greifswald, città in cui il 28enne lavora e risiede. Il ministro dell'Interno è molto preoccupato per questo incidente, poiché rappresenta un attacco alla legge e all'ordine nella città di Greifswald.

