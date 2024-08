- A Gaza, numerosi palestinesi hanno perso la vita in mezzo agli scontri in corso.

Durante gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, circa 50 persone hanno perso la vita, secondo quanto riferito dalle autorità palestinesi. La notizia è stata confermata dall'autorità sanitaria della regione, sotto il controllo di Hamas, senza distinguere tra civili e combattenti nelle operazioni contro l'esercito israeliano.

In precedenza, l'agenzia di stampa palestinese Wafa aveva riferito almeno 11 vittime civili. Inoltre, è stato segnalato un numero non specificato di feriti a Khan Yunis, città del sud, e nell'area di Nuseirat al centro della Striscia di Gaza. Sono in corso trattative per un cessate il fuoco al Cairo, con una delegazione di Hamas.

Israele è impegnato in un conflitto contro Hamas, un'organizzazione terroristica, da più di dieci mesi. Accusa i militanti islamici di utilizzare i civili come scudi. L'esercito riferisce di intense operazioni nel sud, al centro e di nuovo nel nord della Striscia di Gaza.

Venerdì, l'esercito ha invitato i residenti di Gaza City a nord a evacuare verso ovest, verso il mare, per evitare operazioni militari future contro gli estremisti. In precedenza, la città era stata colpita dai missili israeliani. Da allora, i soldati israeliani sono avanzati nella città, eliminando diversi oppositori e distruggendo l'infrastruttura terroristica, secondo il resoconto dell'esercito.

Inizialmente, non è stato possibile confermare indipendentemente tutte le informazioni.

Dall'inizio del conflitto nella Striscia di Gaza lo scorso ottobre, secondo l'autorità sanitaria controllata da Hamas, che non distingue tra civili e combattenti, hanno perso la vita più di 40.000 persone e più di 90.000 sono rimaste ferite. Secondo i propri dati, Israele ha eliminato almeno 14.000 combattenti.

La scintilla per la guerra nella Striscia di Gaza è stata il peggior massacro della storia di Israele, con più di 1.200 morti, perpetrato da Hamas islamico e altri gruppi estremisti l'8 ottobre.

Leggi anche: