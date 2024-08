- A Francoforte, un'esplosione e il conseguente incendio hanno causato gravi lesioni a un individuo.

Sembra che un'esplosione e un incendio in un complesso residenziale di Francoforte abbiano causato gravi ferite a una persona. Secondo le prime indagini dei vigili del fuoco, l'esplosione ha innescato un incendio nell'attico dell'edificio, come dichiarato da un rappresentante dei vigili del fuoco. La persona gravemente ferita ha riportato ustioni e è stata trasportata in elicottero in una clinica specializzata per le cure mediche. Al momento, si segnalano notizie di un'altra persona rimasta ferita.

La causa dell'incidente è ancora sconosciuta. Gli altri inquilini dell'edificio sono stati coinvolti nell'incendio, con ulteriori dettagli ancora da rivelare. La polizia sta cercando testimoni dell'accaduto, come suggerito da bild.de.

L'incidente si è verificato in Germania, come riportato da alcuni mezzi di informazione locali. L'edificio interessato è noto per essere un complesso residenziale di rilievo a Francoforte.

