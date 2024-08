- A Francoforte si intende migliorare il sostegno ai tossicodipendenti.

Frankfurt cerca un luogo per trasferire gli individui dipendenti da crack dalle strade del Bahnhofsviertel. Elke Voitl, a capo del dipartimento Sociale e Sanità (Verdi), ha menzionato un progresso nella strategia di Frankfurt.

Già nel 1994, dicembre ha segnato l'istituzione della prima stanza ufficiale di consumo di droghe in Germania nel distretto orientale di Frankfurt. Attualmente, la città ne ha quattro, con altre situate nel Bahnhofsviertel. Inizialmente, questi centri erano principalmente per tossicodipendenti da eroina.

Tuttavia, la crack è ora la principale droga, fumata apertamente per strada in rapide successioni, portando a un peggioramento delle condizioni degli individui. Voitl ha riconosciuto questo problema. Per affrontarlo, Frankfurt intende istituire un centro di supporto completo per l'abuso di sostanze e la dipendenza con un'area designata per il consumo di crack. Secondo lei, "I nostri centri di consumo di droghe devono essere meglio attrezzati per fare fronte ai consumatori di crack in uno stato altamente stimolato".

Il Bahnhofsviertel, noto per il suo problema di droga, ospita anche alcuni dei centri di abuso di sostanze aggiuntivi di Frankfurt.

