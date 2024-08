- A est, le cose erano diverse.

La streamer di Twitch JenNyan ricorda con nostalgia la sua infanzia a Lipsia, ma crescerebbe il proprio figlio in modo diverso. "Era molto semplice e molto rilassato", ha detto la 29enne alla radio RBB Fritz nel podcast "OKF - Ortskontrollfahrt". La sua strada nel distretto di Lindenau era "davvero sporca", con "graffiti ovunque e vecchie case".

"Io non crescerei mio figlio così, sono solo sincera", ha detto JenNyan. "A sei o sette anni mi mandavano a comprare le sigarette: 'Vai a prendermi le sigarette!' Le cose erano diverse ai tempi dell'Est". Ha lavorato attraverso queste esperienze in terapia.

Certo, non è stato tutto rose e fiori. "L'alcol era un grande tema nella mia infanzia". Era lo stesso per molti dei suoi amici. Suo padre era un alcolizzato, ma ora è sobrio da un po'. L'orto della famiglia era un punto di incontro regolare per gli adulti che bevevano birra. Suo padre ha da tempo completato un programma di riabilitazione.

JenNyan è un'insegnante di asilo qualificata. Ha scoperto OnlyFans attraverso il cosplay e si dice che guadagni somme a cinque cifre al mese sulla piattaforma. Si è fatta un nome come giocatrice su Twitch, con circa 180.000 follower sul suo canale.

Nel podcast "OKF - Ortskontrollfahrt", le celebrità chiacchierano con i conduttori Lilly Blaudszun e Jakob Springfeld sulle loro città natali negli stati tedeschi dell'Est.

