- A Emsland un motociclista ha subito gravi ferite.

Una donna, mentre attraversava un incrocio nella regione dell'Emsland, ha mancato di notare un motociclista in arrivo. Questo sfortunato incidente è avvenuto di venerdì a Haren, causando ferite gravi al motociclista di 49 anni, secondo il rapporto della polizia. È stato prontamente trasportato in ospedale in ambulanza. Per fortuna, la guidatrice di 43 anni è uscita illesa. Le stime preliminari indicano danni per circa 6.500 euro. Le autorità stanno ancora raccogliendo informazioni.

Nella stessa regione dell'Emsland dove è avvenuto l'incidente, il distretto dell'Emsland offre numerosi paesaggi per attività ricreative. Dopo l'incidente, la polizia ha avviato un'indagine nel distretto dell'Emsland per raccogliere ulteriori dettagli.

Leggi anche: