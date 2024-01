A due settimane dai caucus, la rivalità DeSantis-Haley domina l'etere, mentre Trump mantiene lo status di front-runner

Si trattava piuttosto di uno spot politico che attaccava la campagna presidenziale del governatore della Florida Ron DeSantis, che è entrato nel bar più tardi, sperando di convincere gli abitanti dell'Iowa che la descrizione era tutt'altro che azzeccata.

"Ce la faremo", ha detto a un uomo dopo aver bevuto un sorso di Guinness.

A due settimane dai caucus dell'Iowa, le onde radio sono piene di pubblicità di alleati dell'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley che attaccano DeSantis e viceversa. Infatti, dopo l'uscita di DeSantis dal bar, è andato in onda uno spot che chiamava Haley "Tricky Nikki", pagato da un super PAC che sostiene il governatore della Florida, a dimostrazione di come i due si stiano dando addosso senza pietà man mano che la corsa si intensifica.

Ma nemmeno una volta durante la trasmissione del Citrus Bowl è andato in onda uno spot che prendesse di mira il leader della corsa, Donald Trump - un tema ricorrente della guerra degli annunci in questo ciclo presidenziale. L'ex presidente è raramente oggetto dei milioni di dollari spesi per influenzare i repubblicani, e ultimamente non è nemmeno il punto focale dei suoi rivali in campagna elettorale.

Mentre i contendenti repubblicani alle presidenziali preparano le loro arringhe agli abitanti dell'Iow, hanno offerto poche indicazioni che queste dinamiche cambieranno prima dei caucus del 15 gennaio. Non essendo riusciti a emergere come alternativa indiscussa a Trump nel 2023, il successo dei suoi sfidanti nel 2024 dipende ora dalla capacità di mettere rapidamente fuori gioco gli altri.

Trump ha intensificato le sue apparizioni nei primi Stati candidati, organizzando quattro eventi in Iowa in un mese verso la fine dell'anno.

La sua presenza smisurata come ex presidente, unita ai suoi continui problemi legali, ha messo in ombra la sua ultima campagna presidenziale. Una performance dominante nella prima gara di nomination potrebbe essere il primo domino sulla strada di una rapida vittoria di Trump. Ma anche le proiezioni più rosee mostrano che i repubblicani restano divisi sulla possibilità che egli rappresenti il partito in futuro. La sua campagna, intenzionata a non farsi cogliere impreparata dopo la mancata vittoria in Iowa nel 2016, si è concentrata negli ultimi mesi sul reclutamento e la formazione di quasi 2.000 volontari nello Stato.

Il resto del campo continua a calcolare che è meglio difendere l'ex presidente di fronte all'intensificarsi delle sfide alla sua candidatura piuttosto che rischiare di turbare i repubblicani che stanno considerando - ma non si sono impegnati a farlo - di passare a un nuovo candidato. Sia DeSantis che Haley e l'imprenditore Vivek Ramaswamy hanno difeso Trump dopo che il segretario di Stato democratico del Maine lo ha rimosso dal voto la scorsa settimana. Nei giorni scorsi, hanno anche chiarito che avrebbero graziato Trump - che deve affrontare quattro incriminazioni penali - se eletto alla Casa Bianca.

"Tutto ciò che hanno fatto è stato consumare lo slancio dell'altro e Trump è rimasto indenne", ha detto Jeff Angelo, un conduttore radiofonico conservatore dell'Iowa che ha intervistato la maggior parte dei candidati del GOP nel suo popolare programma. "Hanno passato quasi tutto il loro tempo a tirarsi pugni a vicenda e stanno toccando Trump con una piuma. È lo stesso identico problema del 2016".

Gli esempi di questa disparità di trattamento sono stati abbondanti negli ultimi giorni di dicembre.

Dopo che Haley, in un municipio del New Hampshire, non ha riconosciuto il ruolo della schiavitù nell'innescare la guerra civile americana, DeSantis l'ha attaccata senza sosta per giorni, dichiarando che non era "pronta per la prima serata", mentre la sua campagna ha diffuso ogni titolo negativo sulla gaffe. Ma a dicembre, quando Trump ha preso in prestito il linguaggio dei suprematisti bianchi per descrivere gli immigrati senza documenti, un DeSantis più pacato ha descritto la retorica oscura come un "errore tattico".

Allo stesso modo, Haley ha accusato DeSantis di aver mentito sul suo curriculum per salvare le proprie aspirazioni presidenziali, e i suoi alleati hanno regolarmente ironizzato sul disordine che circonda la sua operazione politica. Tuttavia, ha ripetutamente rifiutato di rispondere direttamente se sarebbe stata la compagna di corsa di Trump, e le sue critiche nei suoi confronti sono molto più tenui.

DeSantis e Haley appariranno giovedì in una serie di town hall ospitate dalla CNN e discuteranno ancora una volta prima che i repubblicani dell'Iowa si rechino ai loro caucus. Trump, per la quinta volta, eviterà il palcoscenico del dibattito, lasciando che i suoi rivali si sfidino. L'ex presidente terrà due comizi nello Stato sabato.

La scomoda realtà di questa situazione rappresenta una sfida più immediata per DeSantis, che ha puntato la sua candidatura su un'ottima performance in Iowa, il primo Stato del calendario di nomination del GOP. A complicare ulteriormente i suoi sforzi c'è lo status incerto di Never Back Down, il super PAC in crisi che ha costruito la sua operazione sul campo in Iowa e ha speso più di 40 milioni di dollari in pubblicità, ma che nelle ultime settimane ha visto un esodo di massa dei dirigenti.

I lealisti di DeSantis hanno preso il controllo e un secondo super PAC di supporto vicino al suo team sta ora mandando in onda pubblicità in Iowa attaccando Haley, ma i suoi consiglieri temono che il cambio di strategia sia arrivato troppo tardi per rallentare lo slancio della candidata nello Stato, e un terzo posto, un tempo impensabile, è improvvisamente uno scenario che sono costretti a considerare. Nel frattempo, l'operazione sul campo incaricata di ridurre il vantaggio di Trump il giorno dei caucus sta andando avanti senza gli operatori veterani che l'hanno creata.

Le circostanze hanno lasciato alcuni dei più stretti alleati di DeSantis in cerca di risposte. Steve Deace, un conduttore radiofonico conservatore dell'Iowa che per decenni ha lavorato a stretto contatto con le passate campagne presidenziali repubblicane nello Stato, ha dichiarato di essere fiducioso nel gioco di squadra di DeSantis e di vedere un'energia agli eventi pari a quella dei precedenti candidati di successo. Ma ha anche riconosciuto che i repubblicani potrebbero non essere pronti ad abbandonare Trump.

Nessun candidato in testa a un sondaggio del Des Moines Register a due cifre nel mese precedente il caucus ha poi perso. Nel sondaggio di dicembre del giornale, Trump era in testa di oltre 30 punti.

"Faccio fatica a credere che ogni sondaggio sia una truffa, ma non vedo nulla sul campo che indichi un vantaggio di 30 punti (per Trump)", ha detto Deace. "Non ho mai visto un cartello di Nikki Haley, e siamo a due settimane dai caucus. È il ciclo più strano che abbia mai incontrato".

Trump e i suoi alleati hanno trascorso l'ultima parte del 2023 incoraggiando i suoi sostenitori a non essere compiaciuti tra i dati che suggeriscono che è molto avanti nel campo.

"Non significa che questo sia il risultato di un caucus", ha detto Susie Wiles, consigliere di Trump, prima di un recente comizio nel New Hampshire. "Ecco perché per certi versi è un bene avere prima un caucus perché è, direi, più difficile di una primaria. Quindi vediamo cosa succede".

Di fronte a queste circostanze, DeSantis ha mantenuto un programma robusto sperando di produrre slancio. Ha quattro apparizioni programmate per mercoledì e altre nel fine settimana dopo il municipio di giovedì.

"Tutto ciò che dobbiamo fare è lavorare sodo", ha detto DeSantis ai sostenitori e ai volontari in occasione della festa di fine anno organizzata da Never Back Down. "Per come vedo la scelta in queste primarie, Donald Trump si candida in base ai suoi problemi; Nikki Haley si candida in base ai problemi dei suoi donatori. Io sono l'unico che si candida per i vostri problemi".

Nel frattempo, Haley e i suoi alleati non credono che abbia bisogno di uscire dall'Iowa con il maggior numero di delegati per rivendicare la vittoria. I sondaggi l'hanno sempre mostrata solidamente al secondo posto nel prossimo Stato da valutare, il New Hampshire, dove trascorrerà i giorni che precedono il municipio di giovedì. Un buon risultato in Iowa proietterebbe la sua forza nel prossimo turno, ha dichiarato Ray Gaesser, ex presidente dell'Associazione dei semi di soia dell'Iowa e sostenitore della Haley.

Gaesser ha detto di ritenere che la candidata stia raggiungendo l'apice al momento giusto e che potrebbe trarre vantaggio dal clima politico in cui "la gente vuole qualcuno in cui credere, che abbia un comportamento stabile e che non chiami le persone per nome".

"Mi interrogo davvero sui repubblicani di base in Iowa", ha aggiunto. "Non vedo un forte interesse".

Questo sentimento è confermato dai sondaggi condotti tra i repubblicani dell'Iowa, che continuano a mostrare un calo dell'interesse a partecipare ai caucus rispetto ai democratici nel 2020, ha dichiarato Dave Peterson, professore di scienze politiche all'Iowa State University.

Gli osservatori esperti dell'Iowa e le stesse campagne elettorali sono pronti a sottolineare che i caucus dell'Iowa sono imprevedibili. L'affluenza può oscillare a causa di una tempesta di neve intempestiva, e un'impennata tardiva di un candidato o un eccezionale gioco di squadra è difficile da misurare nei sondaggi sui partecipanti ai caucus.

Tutti i candidati hanno dichiarato di avere forti operazioni sul campo. I consiglieri di Trump hanno affermato che la sua campagna è molto più organizzata rispetto al suo team disorganizzato del 2016, quando arrivò secondo ai caucus. Never Back Down ha più di 100 persone pagate che hanno bussato alle porte per conto di DeSantis più di 800.000 volte da quando è arrivato nello Stato questa primavera. L'organizzazione conservatrice Americans for Prosperity, ben finanziata, ha fatto una spinta all'ultimo minuto per Haley anche in Iowa.

Peterson è scettico. Nel 2015 è stato bombardato dalla posta delle campagne elettorali in vista dei caucus e ha ricevuto regolarmente telefonate dai candidati, soprattutto dal senatore Ted Cruz, il vincitore finale. C'erano anche molti più volantini e bussate alle porte.

Questa volta, il suo telefono è rimasto muto, anche quello fisso, e la posta inviata dai candidati è scarsa, ha detto.

Né ci sono state indicazioni che questi sforzi possano smuovere i sostenitori di Trump a questo punto della corsa, ha detto.

Come ha detto Peterson: "Cosa convincerebbe qualcuno che ha sostenuto Trump fino ad ora a cambiare idea?".

Fonte: edition.cnn.com