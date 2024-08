- A Dresda, Weidel accusa Ampel e l'Unione di "distorsioni elettorali"

La leader dell'AfD, Alice Weidel, ha avanzato accuse di "manipolazione elettorale" contro la coalizione del semaforo e l'Unione, in risposta alla loro proposta di rafforzare la sicurezza e le politiche migratorie. Nel suo discorso di chiusura dopo l'evento della campagna sassone dell'AfD a Dresda, ha dichiarato: "Si tratta solo di una dimostrazione di panico prima delle elezioni statali".

Secondo Weidel, se ci fosse stata una sufficiente determinazione politica, le misure avrebbero potuto essere adottate molto prima. Si è opposta all'adozione tardiva delle politiche sull'asilo dell'AfD, che prevedono l'assistenza monetaria invece dei servizi.

Dopo l'attacco al coltello a Solingen, il governo federale ha concordato su nuove misure per contrastare il terrorismo islamico, controllare la migrazione irregolare e rafforzare le leggi sulle armi. L'Unione ha anche sostenuto una politica migratoria più rigorosa dopo Solingen.

Weidel ha previsto un "Miracolo Blu" che si estenderà su entrambe la Sassonia e la Turingia nelle prossime elezioni statali del 1º settembre. Ha espresso ottimismo che questo fenomeno non sarebbe stato limitato a Dresda ma si sarebbe esteso alle due regioni. Ha elogiato l'eredità di libertà della Sassonia e ha ribadito il suo appello per un "secondo 1989".

Il co-portavoce dell'AfD, Tino Chrupalla, ha condiviso l'ottimismo di Weidel, dichiarando con sicurezza: "Vinceremo il 1º settembre". Il suo obiettivo finale è trasformare la repubblica, partendo da Dresda.

Urban, leader della Sassonia AfD, ha accusato la CDU di aver infranto le promesse elettorali e ha promesso di spingerli nell'opposizione per porre fine alla "tradimento degli interessi dei nostri cittadini". Ha sostenuto un cambiamento di potere nel paese.

Weidel ha espresso la sua convinzione che le prossime elezioni per il Landtag in Sassonia e Turingia del 1º settembre potrebbero portare a un "Miracolo Blu", influenzando non solo Dresda ma l'intera regione. Ha anche criticato l'adozione tardiva delle politiche sull'asilo dell'AfD, suggerendo che, se ci fosse stata una maggiore determinazione politica, avrebbero potuto essere adottate prima durante il processo elettorale per il Landtag.

Leggi anche: