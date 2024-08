- A Dresda, un uomo di 37 anni è stato giudicato colpevole di abusi sui minori.

Un uomo di Pirna, di 37 anni, è stato condannato a sei anni e mezzo di carcere dal tribunale regionale di Dresda per ripetuti casi di grave abuso sessuale su minori e produzione di pornografia infantile. La sentenza è ancora pendente e l'uomo rimane attualmente in custodia.

La commissione per la tutela dei minori ha stabilito che l'uomo ha prevalentemente preso di mira giovani ragazze, abusando spesso di loro più volte in contesti familiari, come orti urbani, persino durante eventi come matrimoni e feste di compleanno, in diverse località della Sassonia e della Turingia.

Momento di confessione in tribunale

L'accusa e le famiglie delle vittime hanno richiesto un'imprigionamento di otto anni, mentre la difesa ha sostenuto cinque anni e nove mesi. La confessione dell'uomo, la sua collaborazione alle indagini, il suo rimorso e le scuse sono stati considerati favorevolmente dai giudici, che hanno commentato che ha mostrato "alcuna introspezione" ma ha ancora "molto lavoro da fare" (come ha affermato la giudice Eva Stief).

Al contrario, i fattori che lavorano contro il imputato sono la durata prolungata dei suoi crimini (dal 2015 al 2022), il numero elevato di casi, l'età tenera delle vittime (la più giovane aveva solo un anno), il suo interesse per la pornografia infantile violenta e il danno che ha causato alle famiglie, i cui ambienti e presenza ha sfruttato, come ha osservato la giudice Stief. Ora trovano difficile fidarsi degli altri dopo aver realizzato che i loro amici più stretti potrebbero commettere simili atti.

La commissione ha concluso che l'imputato ha intenzionalmente manipolato le situazioni e ha agito con grande deliberazione. "La macchina fotografica era sempre pronta, il telefono mai lontano."

Le azioni dell'uomo, comprese la produzione di pornografia infantile e i ripetuti casi di abuso sessuale su minori, sono considerate crimini gravi. Inoltre, le vittime e le loro famiglie continuano a lottare con le conseguenze emotive, trovando difficile fidarsi degli altri a causa del tradimento.

