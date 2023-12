A distanza di un anno, le scorte di latte artificiale si sono riprese dalla carenza, ma i genitori non hanno

Secondo alcune misure, la carenza acuta è per lo più risolta; i dati della società di ricerche di mercato IRI mostrano che i tassi di scorte sono tornati vicino ai livelli precedenti alla carenza per mesi. Ma per molte famiglie con neonati e altre che si affidano al latte artificiale, non è così.

"Nei primi mesi della carenza, la disperazione era assoluta", dice Hannah Kroll, il cui secondo figlio ha compiuto un anno a luglio.

La scorsa primavera, dopo aver faticato a trovare il latte artificiale, Kroll ha lanciato un gruppo su Facebook per aiutare a mettere in contatto gli altri bisognosi. Il gruppo - Baby Formula Search and Swap: Parents Helping Parents - conta ancora migliaia di membri e numerosi messaggi al giorno, e ce ne sono molti altri simili.

La disperazione è diminuita un po', ma la cautela rimane, ha detto Kroll.

Find My Baby Formula, uno strumento che monitora le scorte di latte artificiale e invia notifiche agli utenti quando è disponibile, continua a ricevere nuove iscrizioni ogni giorno.

Ken Bean, il programmatore che lo ha creato, voleva aiutare chi aveva problemi a trovare il latte artificiale come lui dopo la nascita di suo figlio in aprile. Ha detto che sperava che il sito sarebbe durato due o tre mesi, ma circa 5.000 persone lo visitano ancora ogni giorno. Si tratta di un calo rispetto al picco di circa 12.000 visitatori al giorno, segno forse che le cose stanno migliorando ma non sono ancora del tutto risolte.

Sfide in corso

La carenza di latte artificiale ha raggiunto l'apice a luglio, quando, secondo i dati IRI, oltre il 20% di tutti i prodotti in polvere, tra cui più del 30%, mancava dagli scaffali dei negozi. A quel punto, Abbott Nutrition aveva appena riaperto il suo impianto di produzione dopo mesi di stallo e l'Operazione Fly Formula, il piano dell'amministrazione Biden per incrementare l'approvvigionamento con prodotti di formula importati, aveva completato solo circa la metà delle sue missioni.

I tassi di scorte sono migliorati costantemente nei mesi successivi e a ottobre erano quasi tornati ai livelli tipici di prima della carenza. Ma i datidell'Ufficio del censimento degli Stati Uniti, pubblicati per la prima volta quel mese, hanno rilevato che un'ampia fetta di famiglie era ancora in difficoltà.

Nei mesi successivi, i dati IRI mostrano che i tassi di scorte si sono mantenuti a livelli relativamente normali. Ma anche la percentuale di famiglie statunitensi che dichiarano di essere in difficoltà non si è mossa.

A gennaio, come a ottobre, circa un terzo delle famiglie con un neonato di età inferiore a 1 anno ha dichiarato di aver avuto problemi a reperire il latte artificiale nell'ultima settimana. Più della metà ha dichiarato di avere a disposizione meno di una settimana di scorte.

La Casa Bianca non usa i dati dell'indagine del Census Bureau come punto di riferimento, osservando che non c'è una base di riferimento per confrontare le esperienze prima della carenza e che altri indicatori suggeriscono che la situazione è notevolmente migliorata.

Gli scaffali vuoti nelle corsie dei negozi di alimentari sono meno comuni di prima, ma molti rivenditori limitano ancora gli acquisti.

"Se da un lato stiamo assistendo a un continuo miglioramento del latte in polvere per bambini, dall'altro stiamo ancora assistendo all'impatto del richiamo e della chiusura della fabbrica nel 2022", ha dichiarato un portavoce di Kroger alla CNN. "Per garantire a tutti i clienti l'opportunità di acquistare il latte artificiale, Kroger chiede ai clienti di limitare gli acquisti a quattro contenitori di latte artificiale".

Anche la Food and Drug Administration statunitense riconosce le sfide in corso.

"Riconosciamo che, sebbene le forniture di latte artificiale stiano migliorando, ci sono ancora genitori che faticano a trovare il latte artificiale o a trovare il loro specifico tipo di latte sugli scaffali dei negozi. Continuiamo a fare tutto il possibile per assicurarci che i genitori possano ottenere latte artificiale sicuro e nutriente quando e dove ne hanno bisogno", ha dichiarato un portavoce della FDA.

Effetti emotivi persistenti

La paura e la preoccupazione aumentano anche per i genitori che sentono parlare della carenza da un anno, facendo forse sembrare la situazione peggiore di quanto i dati suggeriscano.

Secondo gli esperti, gli effetti emotivi della carenza si protrarranno ben oltre l'impatto economico. Un livello di preoccupazione può persistere anche se le circostanze più generali sono cambiate.

"È terrificante pensare di non essere in grado di nutrire il proprio bambino", ha detto Lauren Bauer, collaboratrice del Brookings Institute, la cui ricerca si concentra sui programmi federali di assistenza alimentare. "Se vedete un singolo buco su uno scaffale di latte artificiale quando andate, ve lo ricordate".

Rispettare le esperienze individuali e gestire le paure in mezzo ai cambiamenti del mercato è una parte critica della crisi, ha detto Bauer.

"Se c'è questo enorme divario tra la realtà e le paure delle famiglie, allora bisogna fare di più per convincere le famiglie che la crisi è finita", ha detto Bauer. "Le famiglie devono sapere che si stanno prendendo provvedimenti per prevenire crisi simili in futuro e che avranno risorse sufficienti per ottenere il latte artificiale di cui hanno bisogno e che vedranno ciò che intendono acquistare quando andranno al negozio. Senza sorprese".

Il mercato del latte artificiale è in genere molto stabile, in gran parte perché un tasso di natalità costante negli Stati Uniti porta a una domanda costante, ha dichiarato Krishnakumar Davey, presidente del client engagement dell'IRI.

Ma dopo uno shock dell'offerta come questo, in genere i mercati impiegano almeno sei mesi e fino a un anno per riprendersi, ha detto Davey. La natura unica del mercato delle formule potrebbe influenzare anche il comportamento dei consumatori.

La domanda del Census Bureau's Household Pulse Survey sulla "difficoltà a procurarsi il latte artificiale" è ampia e lascia spazio all'interpretazione della causa di tale difficoltà.

Secondo gli esperti, tuttavia, i vincoli finanziari non sono probabilmente un fattore determinante.

La maggior parte del latte artificiale negli Stati Uniti viene acquistato con i sussidi del programma speciale di nutrizione per donne, neonati e bambini, noto come WIC. I contratti statali stabiliscono quali marche e dimensioni possono essere acquistate con questi sussidi, e il governo federale ha ampliato la gamma di opzioni disponibili per le famiglie durante la carenza.

"Se si ha il WIC, si hanno tutte le risorse per andare a prendere il latte artificiale. Ma se la formula non c'è, questo è il problema", ha detto Bauer. "Non ci sono vincoli finanziari per quelle famiglie in termini di latte artificiale, si tratta solo di accesso".

I dati federali mostrano che i tassi di copertura WIC, ovvero la percentuale di popolazione idonea che si iscrive effettivamente al programma, sono rimasti stabili tra il 2019 e il 2020, segno che la pandemia di Covid-19 non ha scoraggiato particolarmente le iscrizioni al programma.

"Se le persone non avessero il WIC, questi numeri [dell'indagine del Census Bureau] sarebbero enormi", ha dichiarato Geri Henchy, direttore delle politiche nutrizionali presso il Food Research and Action Center, un gruppo di difesa.

Ma ci sono molti fattori che potrebbero influenzare l'accesso al latte artificiale, dicono gli esperti, molti dei quali potrebbero essere esistiti molto prima dell'inizio della carenza.

Il governo federale non raccoglie dati centralizzati sui tassi di riscatto, quindi non esiste un quadro nazionale che consenta di verificare la frequenza con cui gli iscritti al WIC utilizzano i loro benefici e come questo possa essere cambiato nel tempo.

Milioni di americani hanno un accesso limitato ai grandi magazzini di generi alimentari, e i deserti alimentari sono più evidenti in alcune parti del Paese rispetto ad altre. L'insicurezza alimentare tende a essere maggiore anche per le famiglie più giovani.

Inoltre, in generale, orientarsi tra le corsie del latte artificiale è complicato. Una volta che il bambino inizia a prendere un tipo specifico di latte artificiale, le famiglie non sempre sanno quali sono le opzioni sostitutive più adatte per il loro bambino, se ce ne sono.

Un anno dopo il richiamo, un intero nuovo gruppo di famiglie sta iniziando a imparare tutto questo dall'inizio.

"Stiamo entrando nel secondo anno, quindi abbiamo una nuova generazione - una nuova coorte - di genitori che hanno a che fare con questo problema", ha detto Kroll. "È un gruppo di mamme completamente nuovo che stiamo aiutando attraverso i gruppi che abbiamo creato per il gruppo iniziale di bambini che sono stati colpiti".

A dicembre, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha inviato una lettera alle agenzie statali in cui si delinea un piano per "smaltire" e tornare alle operazioni regolari, riducendo le deroghe che erano state estese durante la carenza.

"Devono vedere qualcosa che dia loro fiducia nel fatto che si possa tornare allo status quo precedente", ha detto Bauer.

