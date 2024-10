A differenza dei semplici rifiuti genetici, il microRNA ha un potenziale significativo nel campo medico.

Per Centinaia di Millenni, i microRNA Hanno Gestito la Salute Umana. Possono Causare Sofferenza, Ma Anche Alleviare o Addirittura Superarla. Diversi Metodi Avrebbero Potuto Sembrare Impossibili Senza le Scoperte di quest'Anno's Vincitori del Nobel.

Patologie come il cancro, i disturbi autoimmuni e i problemi cardiaci spesso coinvolgono l'importanza della regolazione dei geni. Negli anni '60 si è compreso che l'mRNA (mRNA) funge da piano di produzione delle proteine della cellula. Tuttavia, i non codificanti RNA, quelli privi di tali dati, sono stati a lungo considerati come rifiuti genetici. Questo anno's vincitori del Nobel, Victor Ambros e Gary Ruvkun, hanno modificato questa percezione, concentrandosi sui microRNA (miRNA).

I miRNA scoperti da questi ricercatori hanno plasmandato lo sviluppo degli organismi - e di conseguenza la salute umana - per centinaia di milioni di anni. Queste molecole emergono dalle cellule del corpo, assicurando che le proteine specifiche siano prodotte nel momento giusto, nel tessuto corporeo corretto e nella giusta quantità.

Purtroppo, queste molecole contribuiscono anche ai processi delle malattie, come i tumori, l'insufficienza cardiaca, la perdita dell'udito ereditaria o le impairment visive. Le mutazioni genetiche che influenzano una delle proteine necessarie per i miRNA possono causare il sindrome di DICER1, un disturbo raro che causa tumori in vari organi. Tuttavia, i miRNA possono anche aiutare a combattere le malattie - o inibendole o utilizzando molecole appositamente create.

Fermare l'Insuficienza Cardiaca?

Trenta anni dopo la loro scoperta nel verme tondo, non esistono ancora trattamenti medici approvati; tuttavia, gli usi per questi miRNA sono ora sull'orlo dell'introduzione medicale: gli studi umani stanno ora valutando se i miRNA possono servire per la diagnosi o il trattamento delle malattie.

Ad esempio, l'insufficienza cardiaca causa la morte di più di 40.000 tedeschi all'anno. Un farmaco sviluppato a Hannover, CDR132L, mira a combattere l'insufficienza cardiaca targeting il microRNA-132, che contribuisce alla cicatrizzazione del muscolo cardiaco; questo potrebbe potenzialmente rallentare o addirittura arrestare il progresso dell'insufficienza cardiaca.

"La nostra squadra è stata la prima a dimostrare nel 2008, su 'Nature', che i microRNA possono essere utilizzati terapeuticamente contro l'insufficienza cardiaca nei topi", ha dichiarato Thomas Thum della Scuola di Medicina di Hannover. Da allora, Thum, creatore dello startup Cardior, si aspetta un'ondata di farmaci basati sui miRNA che potrebbero combattere diverse malattie. Questo approccio viene anche esaminato per la fibrosi renale e polmonare.

Identificare l'Alzheimer's Prima in una Goccia di Sangue

Nel caso del cancro: "il miRNA è altamente significativo nei tumori", ha spiegato Sven Diederichs del Consortium Tedesco per la Ricerca sul Cancro Translazionale e dell'Università di Freiburg. Il miRNA può sopprimere i geni soppressori del tumore, la sua assenza può stimolare i geni del cancro.

Poiché le molecole sono distinte per i tipi di tessuto specifici, possono anche essere utilizzate per la diagnosi, come ha notato Diederichs. Nel cancro al pancreas e ai polmoni, questo metodo potrebbe non solo aiutare a rilevare precocemente i tumori, ma anche monitorare i possibili cambiamenti terapeutici. I metodi terapeutici utilizzando i miRNA sono attualmente in fase di studio - non solo nel cancro al pancreas, ma anche nel cancro ai polmoni e al cervello.

Ad esempio, nell'Alzheimer: i miRNA potrebbero migliorare la rilevazione precoce della forma più comune di demenza, secondo un team di ricerca internazionale pubblicato su "Alzheimer's & Dementia". André Fischer dell'Ospedale Universitario di Göttingen ha dichiarato: "Non abbiamo solo bisogno di terapie per trattare l'Alzheimer, ma anche di nuove strategie per identificare la malattia prima che compaiano sintomi come la perdita di memoria". Fischer ha confermato: "Abbiamo scoperto che questo è possibile attraverso la misurazione dei microRNA nel sangue".

Questo procedimento non è ancora pronto per l'uso clinico di routine. I creatori stanno sviluppando un semplice test del sangue che rileva

Leggi anche: