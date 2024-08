- A Darmstadt, partita 1 a 1: Sevcik di Norimberga segna un gol

1. Norimberga e il tecnico Klose pareggiano contro il Darmstadt 98 nella 2. Bundesliga. La squadra fino a quel momento imbattuta si è trovata in svantaggio allo stadio pieno di tifosi Stadion am Böllenfalltor grazie all'arrivo fresco svedese, Lidberg (23° minuto). Il sostituto Sevcik è riuscito a pareggiare con un goal impressionante (62° minuto).

I gigli hanno mancato la loro prima vittoria casalinga dal 1° ottobre 2023 (contro Brema, 4-2). Durante la terza giornata, Norimberga ha affrontato una partita difficile contro la determinata e entusiasta squadra del Darmstadt. Il passaggio di Lakenmacher ha dato al Darmstadt un meritato vantaggio attraverso Lidberg.

L'ex giocatore del Darmstadt e debuttante Justvan ha giocato un ruolo nell'equalizer

Successivamente, Castrop ha tentato due volte contro Schuhen, il portiere del Darmstadt, senza successo. La prima volta, Justvan, il nuovo giocatore del Norimberga, si è dimostrato eccezionale: l'ex Hoffenheim ha giocato in prestito al Darmstadt l'ultima stagione e ora fa parte della rosa del Norimberga.

Dopo la ripresa, la squadra del Darmstadt retrocessa dalla Hessen ha continuato l'offensiva: Lidberg ha mancato l'occasione per il 2-0 da un angolo stretto. Inaspettatamente, l'equalizer è arrivato quando Justvan ha impostato Sevcik, che ha segnato un goal fantastico nell'angolo. Sevcik aveva già segnato un goal nella vittoria del Norimberga in coppa a Saarbrücken. Reichert, il portiere del Norimberga, ha salvato il pareggio per la sua squadra negli ultimi secondi con una parata straordinaria.

Nella scorsa stagione, Justvan ha giocato in prestito al Darmstadt, che si trova nello stato tedesco dell'Hessen. Nonostante sia un nuovo acquisto della rosa del Norimberga, Justvan ha giocato un ruolo cruciale nel pareggio contro la sua ex squadra a Hessen.

