A cosa devono prepararsi le leggende della giungla

Delusi del termine dei Giochi Olimpici? Non preoccuparti, continua senza soluzione di continuità ai massimi livelli. Dopotutto, si chiama "Sono una Star - Lo scontro delle leggende della giungla" per la prima volta questa settimana su RTL+ e RTL. La stagione Allstars del campo della giungla promette alcune innovazioni.

Ci sveglieremo ancora un po' di volte ... poi la giungla ci chiamerà. E questo è addirittura in piena estate! Perché Sonja Zietlow e Jan Köppen presenteranno per la prima volta su RTL+ (e anche su RTL dal 16 agosto) una speciale edizione del campo della giungla con il motto "Sono una Star - Lo scontro delle leggende della giungla".

La stagione Allstars ci attende con un totale di 13 candidati, tutti partecipanti di una edizione regolare dello show di successo di RTL. Ma dovranno prepararsi a qualche cambiamento nel concetto di formato.

Questo inizia con il luogo della loro avventura nella giungla: la stagione Allstars non si svolgerà in Australia, ma in Sud Africa. Anche se lo show ha già fatto un'esperienza simile - quando l'Australia si è ritirata nel 2022 a causa di possibili restrizioni dei viaggi per il coronavirus - è la prima volta che accade.

"Dinamiche completamente nuove"

C'è anche una differenza significativa nel premio in denaro, poiché non saranno i telespettatori a decidere chi vincerà alla fine i 100.000 euro. Perché l'edizione Allstars non verrà trasmessa in diretta televisiva, ma è stata registrata in anticipo.

Su RTL+, i telespettatori possono vedere l'episodio corrente un giorno prima su RTL. Lì, lo show andrà in onda in prima serata alle 20:15.

Anche se il pubblico non ha influenza su chi deve affrontare la prova della giungla o lasciare il campo, non mancherà l'emozione. "Molte cose si decideranno nelle prove e all'interno del team. Penso che questo crei una dinamica completamente nuova", spiega Sonja Zietlow in un'intervista RTL. "Non hai più la scusa che il telespettatore dall'esterno ha deciso qualcosa e 'Non sono veramente colpevole e non posso veramente influire su di esso'", aggiunge Jan Köppen. "Ma le persone nel campo possono poi guardarsi negli occhi alla fine e devono dire: Perché hai detto che avrei dovuto fare questo o andare via ora?" Sarebbe emozionante a un livello diverso, dice il moderatore.

Le regole sono le regole? No, grazie

Quando si tratta di particolarità nella stagione Allstars, Zietlow ha già svelato il mistero: "Per esempio, se non vinci una prova, devi tornare a casa. Può succedere. Ha semplicemente conseguenze ciò che accade all'interno del team". A parte questo, tuttavia, la famosa frase di Marc Terenzio "Le regole sono le regole" non si applica. Nella speciale edizione del campo della giungla non ci sono regole fisse che i candidati devono seguire per evitare punizioni.

A causa del nuovo formato di trasmissione, il lavoro di Zietlow e del suo collega Jan Köppen nello show di reality cambierà, riferisce lei. "Non siamo in diretta, il che significa che non dobbiamo fare uno show in diretta, non dobbiamo lavorare di notte e tutto il giorno." Quindi la coppia collaudata dovrebbe essere ben riposata per la loro moderazione.

