- A cominciare dai colpi di pistola sparati dall'ingresso di un appartamento.

Hanau (dpa) - Il processo presso il tribunale regionale di Hanau contro tre persone accusate di tentato omicidio e lesioni personali è stato rinviato. Il rinvio è dovuto alla malattia di una persona coinvolta nel processo, ha annunciato il tribunale. Il processo ora inizierà il 10 settembre (alle 9:00). L'accusa sostiene che il trio, di età compresa tra 22 e 31 anni, ha aggredito un 47enne nel suo appartamento di Hanau.

Stando all'accusa, i sospetti si sono presentati all'appartamento della vittima armati di una mazza telescopica e una pistola. Hanno bussato alla porta al terzo piano e quando il 47enne ha dato un'occhiata attraverso uno spiraglio, ha sentito minacce di morte. Subito, ha chiuso la porta, ma il trio ha cercato di forzare l'ingresso, secondo l'accusa. Il principale sospetto di 31 anni è accusato di aver sparato dieci colpi a bruciapelo contro la serratura, la porta e la vittima che si nascondeva dietro di essa.

Un proiettile è stato detto aver attraversato la porta e aver raggiunto il pavimento della cucina. Per miracolo, il 47enne è uscito illeso. L'accusa sospetta la vendetta come movente. L'episodio sarebbe legato a dispute familiari. La camera della giuria aveva inizialmente pianificato sei giorni di processo.

