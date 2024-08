- A Chemnitz, un individuo è attualmente in custodia della polizia a seguito di un'intrusione violenta.

Le autorità hanno emesso un mandato di arresto per un uomo sospettato di aver invaso l'appartamento di una donna anziana a Chemnitz e averle causato delle ferite. Al momento si trova in custodia, secondo i rapporti della polizia. C'è anche incertezza sulla sua vera identità, quindi sono necessarie ulteriori indagini per chiarire la situazione. Si presume che sabato sera questo individuo abbia fatto irruzione nell'abitazione della donna di 89 anni attraverso una finestra aperta, aggredendola mentre dormiva nel letto. La donna ha chiamato aiuto, allertando un vicino che è accorso in suo aiuto e ha subito anche lui delle ferite.

Il sospetto è fuggito verso un edificio vicino e ha forzato la porta di un appartamento. Tuttavia, gli occupanti hanno reagito e sono riusciti a respingerlo nel corridoio. Mentre tentava di entrare con la forza in un terzo appartamento, è stato arrestato dalla polizia. La donna di 89 anni è stata portata in ospedale per ricevere cure mediche.

Il mandato di arresto è stato emesso per il sospetto a Chemnitz, dove si presume che sia avvenuto l'episodio. Dopo il suo arresto da parte della polizia, è stato posto in custodia nella stessa città.

