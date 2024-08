- A che cosa servono i contributi degli ospiti in Bassa Sassonia?

In Bassa Sassonia, lungo la costa, sulle isole o nelle montagne del Harz, i turisti spesso devono pagare una tassa turistica. I prezzi variano a seconda della destinazione, come dimostrato da un'indagine dell'agenzia di stampa tedesca. La gamma va da un euro a cinque. Ci sono anche differenze nell'uso del denaro.

Nella regione del Harz, quasi tutti i luoghi addebitano una tassa turistica tutto l'anno. I prezzi variano tra uno e 3,50 euro al giorno, a seconda del luogo e della stagione, secondo Carola Schmidt, direttore generale dell'Associazione Turistica del Harz. Sono disponibili tariffe ridotte per i bambini e, in alcuni casi, per i viaggiatori d'affari o le persone con disabilità.

Molti luoghi stanno considerando un aumento della tassa di 20 a 50 centesimi a causa dei costi crescenti per la manutenzione delle infrastrutture turistiche. Tuttavia, l'abolizione della tassa turistica nella regione del Harz è molto improbabile. Senza la tassa, non ci sarebbe abbastanza denaro per finanziare l'infrastruttura turistica. In alcuni luoghi, la popolazione quasi raddoppia durante le stagioni turistiche, e l'infrastruttura non può essere finanziata solo dalle famiglie locali.

Il denaro viene utilizzato in modo diverso in ogni luogo. Oltre all'infrastruttura, le tasse vanno a eventi o al biglietto del visitatore Hatix. Con questo biglietto, i turisti possono utilizzare gratuitamente la maggior parte delle linee di autobus del Harz in cambio della tassa turistica. Questa offerta è unica in Bassa Sassonia, secondo l'associazione dei passeggeri Pro Bahn.

Per addebitare una tassa turistica, un luogo deve essere ufficialmente riconosciuto come località termale, resort o località balneare costiera, in tutto o in parte. Questo secondo la legge sulle tasse comunali della Bassa Sassonia, che stabilisce che il denaro può essere speso solo per il turismo. La situazione è diversa con le tasse di alloggio, anche note come tasse di soggiorno, che sono state introdotte di recente in diverse città della Bassa Sassonia. Vanno nel bilancio generale.

I prezzi sulla costa sono già aumentati. In alcuni luoghi sulla costa del Mare del Nord, i turisti hanno dovuto pagare tasse più alte all'inizio dell'anno. Ad esempio, sull'isola frisone dell'East Frisia di Borkum, la distinzione tra stagione alta e bassa è stata abolita dal gennaio. La tassa turistica è ora uniforme a 4,80 euro a pernottamento per gli adulti. In precedenza, i pernottamenti erano più economici durante la stagione bassa.

Sulla terraferma, è diventato più costoso in alcuni luoghi. Ad esempio, sul penisola della Bassa Sassonia di Butjadingen, gli adulti e i bambini di 13 anni e oltre dovranno ora pagare 3,20 euro a pernottamento durante la stagione alta da aprile a ottobre, invece dei precedenti 2,90 euro. Nella municipalità frisona di Wangerland a nord di Wilhelmshaven, la tassa turistica è aumentata anche a Horumersiel, Schillig e Hooksiel.

Durante la stagione alta, la gamma attuale nella regione va da due euro (Hage nell'East Frisia) a cinque euro (Spiekeroog) per gli adulti a notte, secondo l'agenzia per il turismo del Mare del Nord. Il denaro viene utilizzato per servizi igienici pubblici, spiagge sorvegliate, pulizia delle spiagge, manutenzione dei parchi, eventi o concerti, aree giochi e Wi-Fi pubblico gratuito.

A Cuxhaven, i visitatori del giorno pagano fino a 3,90 euro per l'accesso alla spiaggia durante la stagione alta. Gli ospiti notturni pagano dieci centesimi in meno. Il ricavato aiuta a finanziare i servizi di salvataggio sulla spiaggia e sulle zone umide, manutenere ed espandere le strutture turistiche e organizzare eventi, secondo un portavoce della città. Il rispetto del pagamento è elevato. "L'aumento dei visitatori dimostra anche che gli ospiti sono disposti a pagare queste tasse perché si aspettano determinati servizi in cambio", ha sottolineato.

Nella località termale di Bad Bevensen nella brughiera di Lüneburg, gli hotel e le pensioni addebitano tre euro al giorno direttamente. Inoltre, le attività commerciali devono anche pagare una tassa basata su una percentuale - fino alle piccole attività artigiane. "Tutto il ricavato va alle strutture turistiche come il parco termale e la casa termale, nonché al nostro programma di eventi", ha detto il sindaco Martin Feller. Finanziariamente, c'è un grande deficit, in parte a causa della chiusura di molte strutture come le terme durante il Corona.

