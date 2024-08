- A Charlottenburg, due veicoli prendono fuoco, con i pompieri sul posto.

Un incendio si è sviluppato su Fasanenstraße a Berlino-Charlottenburg, causando ingenti danni alla proprietà per tutta la notte. Secondo il rapporto dei vigili del fuoco, l'incendio ha richiesto un intervento a causa di due veicoli e alcuni bidoni della spazzatura dati alle fiamme in un cortile privato. Fortunatamente, l'azione rapida ha permesso di contenere l'incendio, impedendone la diffusione ai veicoli vicini.

Purtroppo, i danni sono considerevoli. Due veicoli sono stati completamente distrutti e ora sono considerati inutilizzabili. Un altro veicolo ha subito danni a causa del calore intenso. Per fortuna, non sono stati segnalati morti durante l'incidente. Per circa due ore, Fasanenstraße è stata chiusa tra Kantstraße e Hardenbergstraße mentre i vigili del fuoco lavoravano per spegnere le fiamme. Le autorità stanno attualmente esaminando la possibilità che si tratti di un atto di incendi dolosi. Una squadra specializzata si è occupata delle indagini.

