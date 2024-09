A causa di un infortunio al polso, Angel Reese sarà fuori dal campo per il resto della stagione della WNBA.

Il Cosmos ha annunciato la notizia in una sera di sabato. È un grave colpo per Chicago, attualmente al ottavo e ultimo posto dei playoff, con Atlanta Dream, Washington Mystics e Dallas Wings ancora in corsa.

Chicago ha solo sei partite di stagione regolare rimaste.

"Che anno! Non avrei mai pensato che l'ultimo canestro della mia stagione da rookie sarebbe stato un 3, forse Dio stava suggerendo altro per il mio secondo anno, lol", ha scritto Reese su X e Instagram, riferendosi alla sua tripla nel quarto quarto di venerdì, che ha aiutato la sua squadra a vincere per 92-78 contro le Los Angeles Sparks.

"Despite everything, I've proven I belong in this league, even when others doubted me. My only wish was to leave an impact in the W. I can confidently state I've done that and will keep striving. I'm experiencing a mix of emotions with a season-ending injury, but I'm also filled with gratitude for what's to come."

Reese ha avuto una prestazione eccezionale nella partita di venerdì contro le Sparks, segnando 24 punti e prendendo 12 rimbalzi. Ha una media di 13,6 punti e 13,1 rimbalzi a partita in questa stagione.

"Although this is not my timing, but God's, I'm finally able to take a physical and mental break. God challenges his strongest warriors most", ha dichiarato Reese.

Reese, scelta al settimo posto nel draft WNBA di quest'anno, non era una sconosciuta nel creare storia nella sua stagione da rookie.

Il 1 settembre, l'ex stella della Louisiana State University ha infranto il record di rimbalzi in una singola stagione della WNBA, superando Sylvia Fowles, che si è ritirata dopo la stagione 2022 come leader di tutti i tempi della lega per rimbalzi.

Reese ha anche battuto il record di rimbalzi offensivi in una singola stagione e ha già diventato il giocatore più veloce della storia della WNBA a registrare 20 double-double, e detiene il record per il maggior numero di double-double consecutivi (15) nella storia della WNBA.

Reese ha registrato 26 double-double in questa stagione, unendosi a un club esclusivo di due giocatori nella storia della WNBA che hanno raggiunto questo traguardo in un solo anno.

Despite Reese's stellar performance in the sport, Chicago's playoff hopes might be affected due to her season-ending injury. After breaking multiple records in her rookie season, Reese's focus now shifts towards recovery, hoping to continue making an impact in the sport when she returns.

