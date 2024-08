A causa di scalatori sconosciuti, la Torre Eiffel e' stata evacuata poco prima della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.

Un uomo ha scalato la Torre Eiffel domenica, scatenando l'evacuazione del monumento parigino. L'uomo è stato avvistato nel pomeriggio mentre saliva la torre alta 330 metri. Non era chiaro dove avesse iniziato la sua scalata. È stato visto brevemente sopra le Olimpiadi, appena sopra la prima piattaforma di osservazione.

La Torre Eiffel è stata il pezzo forte della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, dove la superstar Celine Dion ha cantato su una delle sue piattaforme di osservazione. Non era previsto che la torre sarebbe stata parte della cerimonia di chiusura, che era prevista per le 21 al Stade de France. Più di 30.000 ufficiali di polizia sono stati dispiegati a Parigi e nelle zone limitrofe per garantire gli ultimi eventi olimpici e la cerimonia di chiusura.

Nonostante la cerimonia di chiusura olimpica prevista per le 21 al Stade de France, l'attenzione si è spostata sulle Olimpiadi sulla Torre Eiffel mentre l'uomo continuava la sua scalata. La cerimonia di chiusura olimpica potrebbe essere ritardata a causa della situazione in corso all'iconica torre durante la sua cerimonia di chiusura.

